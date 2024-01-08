الشركة العالمية القابضة ش.م.ع - تُعيّن شركة 2بوينت زيرو قيادة برؤية عالمية

• تم تعيين الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري رئيساً تنفيذياً لشركة 2بوينت زيرو، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة.

• يجلب القادة الجدد ثروة من الخبرات والتجارب في التكامل والذكاء الاصطناعي والإعلام والهندسة والاستدامة، بما يتفق مع رؤية 2بوينت زيرو المبتكرة والعالمية.

أبو ظبي: تفخر 2بوينت زيرو، الشركة التابعة للشركة العالمية القابضة، بالإعلان عن تعيين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس إدارة شركة 2بوينت زيرو وتعيين معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري رئيساً تنفيذياً. من المتوقع أن يقود فريق القيادة في شركة 2 بوينت زيرو الشركة نحو مستقبل يتسم بالتأثير والتطور العالمي.

في ضوء خبرته القيادية المتميزة، تتوافق طموحات زايد بن حمدان آل نهيان مع أهداف شركة 2بوينت زيرو في إحداث تطورات مبتكرة في مجالات متنوعة. يظهر اهتمامه الواضح بتكامل الذكاء الاصطناعي مع الإعلام، كما يتجلى في مشاركته الفعّالة في نقاشات حول المساعد الرقمي الذكي "سهيلة" وتأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام. تجسد خلفيته التعليمية من أكاديمية ساندهيرست قدراته الاستراتيجية والقيادية، وهي خصائص أساسية لدفع التزام شركة 2 بوينت زيرو نحو التفوق والتطور في هذه القطاعات.

مريم المهيري، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي، هي شخصية إماراتية بارزة ذات مسار مهني لافت في مجالات البيئة والاستدامة. خدمت المهيري كوزيرة للتغير المناخي والبيئة، حيث لعبت دورًا مهمًا في قيادة مبادرات المناخ في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. كما أظهرت تأثيرها العالمي من خلال دورها الفعّال في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023، مساهمةً في تعزيز المبادرات الصديقة للبيئة. تأتي خبرة المهيري في الهندسة الميكانيكية وخبراتها السابقة لتعزز من دورها كقائدة مثالية لتحقيق أهداف شركة 2 بوينت زيرو في مجالي الابتكار والاستدامة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "نحن متحمسون لاستقبال الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وسعادة مريم المهيري ضمن فريق عملنا. إن تجمع خبراتهما وقيادتهما سيكون حجر الأساس لتحقيق طموحاتنا في جعل شركة 2بوينت زيرو رائدة في مختلف القطاعات الصناعية ومساهمة فاعلة في التطور العالمي".

شركة 2بوينت زيرو هي شركة قابضة من الجيل التالي، من المتوقع أن تتجاوز قيمة محفظتها 27 مليار دولار، وتشمل قطاعات مثل الأسهم الخاصة والذكاء الاصطناعي والتعدين والعملات المشفرة. وتكرس الشركة جهودها لإحداث تأثير عالمي كبير من خلال نهجها المبتكر واستثماراتها الاستراتيجية.

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حول 2بوينت زيرو

2بوينت زيرو هي شركة قابضة من الجيل التالي مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، رائدة في التطوير عبر العديد من قطاعات الأعمال. مع رؤية تتخطى الحدود، تكرس 2بوينت زيرو لنسج إرث من الابتكار والاستدامة والشمولية العالمية.

تأسست 2بوينت زيرو بطموح الريادة في الخدمات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغير ذلك، وتوحد قادة الصناعة مثل "شيميرا للاستثمار" و " و"لونيت كابيتال" و"بلتون القابضة" وشركة " انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" (IRH)، تحت مظلة تحويلية واحدة. وتعكس محفظة الشركة، التي من المتوقع أن تتجاوز أصولها 100 مليار درهم، التزامها بالتميز والنمو الاستراتيجي في النظم الإيكولوجية الرقمية والمشفرة، وإدارة الموارد، وما بعدها. وبصفتها منارة للتميز المتنوع، تعمل على تمكين الشركات المكونة لها من تعزيز النظم البيئية المستدامة، وتحقيق انجازات تكنولوجية، وضمان المرونة المالية.

حول الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 899 مليار درهم اعتبارا من 05 يناير 2024. وتسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما أصبح الآن أحد أكبر التكتلات في المنطقة. تم تضمين الشركة العالمية القابضة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 (فاداكس 15) ، وهو ما يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 500 شركة تابعة وأكثر من 107,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع حيازاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات والبناء، والبحرية والتجريف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، وإنتاج الأغذية والخدمات، والمرافق، والخدمات.

ومن خلال استراتيجيتها الأساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة أوجه التآزر التشغيلي وتزيد من كفاءة التكلفة في جميع القطاعات، كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تواصل الشركة العالمية القابضة التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تعريف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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