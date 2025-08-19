المشروع تموله ثمانية بنوك إقليمية ودولية بارزة

ائتلاف الشركات أتم مهمة التنسيق مع الشركة السعودية لشراء الطاقة ومجموعة المقرضين لاستكمال الترتيبات المتعلقة بالمشروع وصفقة التمويل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، وائتلاف يضم شركتي "جي دي باور" و"كوريا للطاقة الكهربائية"، عن الإغلاق المالي لمشروع محطة "الصداوي" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط، وهو مشروع بارز ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وتقوده وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

وقد شارك في صفقة تمويل المشروع ثمانية بنوك إقليمية ودولية، حيث سيغطي التمويل جزءاً كبيراً من التكلفة الإجمالية للمشروع التي تقدر بنحو 1.1 مليار دولار.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي؛ الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يُعبر هذا المشروع الرائد عن التزام "مصدر" بدعم أهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاع الطاقة النظيفة، كما أنه يُشكل إضافة مهمة إلى المجموعة المتنامية من مشروعاتنا في المملكة."

وأضاف الرمحي: "يمثل استكمال صفقة تمويل محطة الصداوي، اليوم، خطوة مهمة في مسيرة المملكة لتعزيز انتشار تقنيات الطاقة النظيفة، حيث ستكون المحطة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل والتعاون، مع شركائنا، للوصول بالمشروع إلى مرحلة التشغيل الكامل، والإسهام الفاعل في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة".

ويشكل مشروع محطة "الصداوي" المستقل لإنتاج الطاقة خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو تحقيق أحد مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، والمتمثل في توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تكون هذه المحطة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بما يسهم بشكل كبير في دفع جهود التنمية المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة في المملكة العربية السعودية.

ويقع المشروع في المنطقة الشرقية، وسيتم تطويره وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل، من خلال اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاماً، تم توقيعها مع الشركة السعودية لشراء الطاقة في أواخر العام الماضي. ومن المتوقع أن تصبح المحطة معدّة لتوليد الكهرباء بطاقتها الكاملة في مطلع عام 2027، على أن تدخل حيز التشغيل التجاري خلال العام نفسه.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة في تمويل محطة "الصداوي" كل من بنك ستاندرد تشارترد، و"كيه أي اكس آي أم"، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك بي إن بي باريباس، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك الصين، وبنك إتش إس بي سي، وسوسايتيه جنرال.

