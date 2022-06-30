· العلامة التجارية الخاصة بالتصميم من" كريت آند باريل هولدينغ" فتحت أبوابها في "مول الإمارات"

· "سي بي 2" يعمل على توسيع تواجده وحضوره في الشرق الأوسط مع افتتاح أول متجر في دبي

دبي ، الإمارات العربية المتحدة : افتتحت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، أول متجر رسمي للعلامة التجارية "سي بي 2" في المنطقة. ويأتي افتتاح المتجر الجديد المنتظر، بعد إطلاق العلامة التجارية متجر مؤقت في "مول الإمارات"، حيث تعِدُ بتقديم مجموعة منتقاة بعناية من الأثاث والديكور المعاصر.

تتواجد صالة العرض الكبيرة لمتجر "سي بي 2" في الطابق الثاني في "مول الإمارات"، وتتميز بإحساس فاخر ولكنه بسيط يلهم العملاء لاعادة تصميم مساحاتهم الخاصة في المنزل. وستتاح الفرصة أمام محبي التصميم والديكور للحصول على أثاث وديكور مبتكر يمكن مزجه وتنسيقه ليتناسب مع أي مساحة جمالية، من المقاعد المخملية إلى طاولات القهوة المصنوعة من الكروم، التي صممت جميعها وفق رؤية وأسلوب "سي بي 2" الفريد من نوعه.

وقال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم لايف ستايل":" في ظل النجاح الذي حققه موقع التجارة الإلكترونية الخاص بمتجر"س بي 2"، يشكل هذا المتجر الجديد استمراراً لمهمتنا المتمثلة في تحقيق تجارب جديدة مبتكرة سواء عبر الإنترنت أو في العالم التقليدي. وأضاف "تلعب المتاجر التقليدية دوراً حيوياً وأساسياً في مساعدة الزبائن على الاطلاع على المنتجات ولمسها وتجربتها، مع فرصة تحقيق لحظات لا تُنسى مع الأصدقاء والعائلات بالاضافة إلى تعزيز التواصل البنّاء مع العلامات التجارية. وسيتيح افتتاح أول متجر "سي بي 2"، المزيد من الفرص لزبائننا في الإمارات العربية المتحدة، حيث نتطلع إلى توسيع بصمتنا وتواجدنا وتنويع محفظتنا إلى جانب العلامات التجارية العالمية الرائدة".

ومن جهتها قالت الرئيسة التنفيذية لدى" كريت آند باريل هولدينغ": "يسعدنا العمل مع شركائنا شركة "ماجد الفطيم لايف ستايل"، لافتتاح متجر"سي بي 2" في الشرق الأوسط. ونعتقد أن مجموعة المنتجات ذات التصاميم المميزة، سيكون لها صدى إيجابي بين الزبائن المحليين الإماراتيين والعالميين، الذين يبحثون عن طرق إبداعية وملهمة لتحقيق التحول والتميّز في منازلهم".

يضم المتجر الجديد فئات متعددة بما في ذلك الأثاث الداخلي والخارجي وأدوات المطبخ ولوازم الفراش والإضاءة والسجاد والإكسسوارات وغيرها الكثير. وتتنوع مجموعة "سي بي 2" الحالية حيث تضم تشكيلة "رابسودي" البرازيلية، كما تستوحي العلامة التجارية من حركة الحداثة الواسعة الإطار التي كانت سائدة في الستينيات ومجموعة من فنون الديكور المستوحات من اتجاهات فن النحت في القرن العشرين. كما يمكن للزبائن أيضاً استكشاف نتاج التعاون المميز مع مصممين رائدين مثل "كارا مان" و"جينيفر فيشر" و"روس كاسيدي" و"غووب" و "ليني كرافيتز".

وقال ريان تورف، رئيس "سي بي 2": "من خلال شراكتنا مع "ماجد الفطيم لايف ستايل"، نحن متحمسون لاطلاق أول متجر لعلامتنا التجارية في الشرق الأوسط". وأضاف" تشكل مجموعتنا عملية استكشاف وبحث دائم ومتطور للتصميم العصري. ونأمل أن يتيح المتجر الفرصة لعدد أكبر من الناس للاستكشاف والحلم وتحقيق رغباتهم في تزيين وتصميم منازلهم".

ولتوفير تجربة تسوق سلسة متعددة القنوات، يقدم "سي بي 2" خدمة الطلب عبر الإنترنت والتوصيل الى المنزل في نفس اليوم، بالاضافة الى خدمة تجميع الأثاث في المنزل. كما باتت عملية تنفيذ الديكور الداخلي، أسهل من أي وقتٍ مضى من خلال استخدام أدوات وخدمات التصميم الاحترافية كجزء من استوديو التصميم الخاص بالعلامة التجارية. بالإضافة إلى بطاقات هدايا وخدمات تغليف الهدايا التي تجعل المناسبات شخصية وخاصة أكثر.

يقدم متجر "سي بي 2"، الجديد الذي فتح أبوابه حالياً في "مول الإمارات"، جودة لا مثيل لها إلى جانب القيمة الممتازة. ويمكن للزبائن أيضاً الاطلاع على المجموعة الكاملة عبر الإنترنت على CB2.ae.

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للمزيد من المعلومات:

ألكسندرا ريشاردز

أوجلفي للعلاقات العامة

050 100 8649 alexandra.richards@ogilvy.com

نبذة عن سي بي 2

تحقق "سي بي 2" (CB2) نقلة نوعية في كيفية تصميم المنازل للعملاء العصريين، من خلال توفير تصاميم متطورة عالية الجودة بأسعار معقولة. وتعد هذه العلامة التجارية اليوم وجهة رائدة لمجموعات المفروشات العصرية والملائمة لكل زمن في الوقت نفسه، من خلال الأثاث والديكور الكفيلين بتشكيل مصدر للإلهام والاحتفال بالتميز الفردي، ضمن مجموعة مختارة بعناية من المنتجات وأفكار الديكور. إضافة إلى ريادتها في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، تقوم "سي بي 2" بشكل متواصل بتوسيع حضورها المادي، ولديها حالياً 20 موقعاً في الولايات المتحدة وكندا. "سي بي 2" جزء من شركة "كريت أند باريل هولدينغز" (Crate and Barrel Holdings)، والتي تملكها "مجموعة أوتو" (Otto Group)، مجموعة تجارة التجزئة والخدمات التي تتخذ من هامبورغ في ألمانيا مقراً لها. للمزيد من المعلومات تابعونا على فيسبوك أو إنستغرام.

عن "ماجد الفطيم" .

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 29 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عمان"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 375 متجراً، ويشمل ذلك كارفور سيتي+، أول متجر خال من صناديق الدفع في المنطقة، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 500 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و "ميزون دو موند" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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