ناسداك دبي تعزز مكانتها كبورصة رائدة لإدراج الصكوك والسندات المحلية والدولية مع إصدارات في أكثر من 14 دولة.

وصلت قيمة عمليات الإدراج من الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي إلى أكثر من 22 مليار دولار أمريكي خلال السنوات.

دبي- أعلنت ناسداك دبي اليوم عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار أمريكي لمدة 5 سنوات. ويأتي هذا الإدراج تماشياً مع الالتزام الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تؤكد عملية إدراج السندات المكانة المرموقة لناسداك دبي كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسية لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات في أكثر من 14 دولة. وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار أمريكي من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية و حكومية.

وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم ادراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار أمريكي حتى اليوم. والجدير بالذكر أن البنوك الصينية الأربعة الكبرى والتي يقع مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي: البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني لطالما كانت من الجهات المصدرة الأساسية في ناسداك دبي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسرنا أن نرحب بهذا الإدراج من وزارة المالية الصينية، حيث يشكل إضافة مهمة لمحفظتنا ويسلط الضوء على التزامنا بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية. ويؤكد هذا الإصدار على مكانة ناسداك دبي كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، مما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم. ونفخر بدعمنا لهذا الإصدار، الذي يأتي احتفاءً بعقود طويلة من العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين ويدعم أهدافنا المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتبادل بين أسواقهما المالية".

تعليقاً على ذلك، أشار إيان جونستون، الرئيسي التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصًا تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في كلتا المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج الهام من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخاً للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين. ونحن في سلطة دبي للخدمات المالية، نمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي من أجل تعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك".

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات