أكّد صندوق العمل "تمكين" استمرار الجهود الرقابية من خلال الزيارات التفتيشية التي يتم تنفيذها للمؤسسات المستفيدة من برامجها المتعددة والمتمثلة في دعم التوظيف والتطور الوظيفي إضافة إلى دعم المؤسسات، وذلك بهدف التحقق من سلامة توجيه الدعم لمستحقيه، كما تقوم باتخاذ الإجراءات الازمة لمعالجة أي فجوات أو مخالفات يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

إذ بلغ عدد الزيارات التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 2,900 زيارة تفتيشية للمستفيدين من برامج التوظيف والتطور الوظيفي.

وتحرص "تمكين" على تحديث أنظمتها الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات التي يتم رصدها. حيث يتم العمل وفق آلية مع وزارة العمل بشأن حالات الفصل غير القانوني، والتواصل مع المستفيدين من برامج دعم الأجور والتوظيف أثناء وبعد فترة الاستفادة من الدعم وذلك ضمن خطة الإجراءات الرقابية على برامج الدعم، وعليه تم التواصل مع أكثر من 20,000 مستفيد بهذا الخصوص، كما بلغ عدد المخالفات لبرامج الأفراد 18 مخالفة.

ويتم التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها وفقاً لطبيعتها حيث أن المخالفات الإدارية كمخالفة اشتراطات الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها في "تمكين" يتم البت فيها وفقاً للائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل المعتمدة لدى الصندوق من خلال عدد من الجزاءات وتشمل استرجاع الأموال، أو الحرمان من الحصول على دعم "تمكين" لفترة محددة أو كلاهما معًا، بينما يتم إحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية كالتوظيف غير القانوني، والتلاعب في الأجور وما شابه ذلك إلى الجهات المعنية المختصة للبت فيها واتخاذ ما يلزم، مع استمرار حق "تمكين" في توقيع الجزاءات الإدارية سالفة الذكر عليها عند صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.

كما أشادت "تمكين" بالتعاون الكبير الذي أبداه الجميع، من خلال الإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر القنوات المخصصة لذلك، وهو ما ينمّ عن حرص الجميع على تغليب المصلحة العامة والوعي بالمسؤولية المشتركة في حفظ المال العام وصونه، وشددت على ضرورة الالتزام بكافة الأحكام والاشتراطات الواردة في موافقات الدعم، وعدم التردد في التواصل مع "تمكين" للاستيضاح حول أي ممارسات متعلقة بالدعم، والتعاون مع مفتشي الصندوق خلال الزيارات التفتيشية، والالتزام بتقديم المعلومات والمستندات الصحيحة وذلك بما يعزز من كفاءة العمليات الرقابية ويسهم في ضمان توجيه الدعم لمستحقيه بالصورة المثلى.

وتجدد "تمكين" دعوتها إلى الجميع سواء من المستفيدين وغير المستفيدين من برامج الدعم إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من خلال القنوات المخصصة لذلك والتي تشمل الصفحة المخصصة على الموقع الإلكتروني https://www.tamkeen.bh/whistleblower-form/ بالإضافة إلى الخط الساخن 17383383 ، والبريد الإلكتروني report@tamkeen.bh

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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