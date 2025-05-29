الرياض، المملكة العربية السعودية – حقق مشروع محطة رابغ 2 للطاقة الشمسية المستقلة (IPP) الإغلاق المالي بنجاح في 15مايو 2025م، ضمن الجولة الخامسة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة. ويجري تطوير المشروع من قبل تحالف يضم شركة الجميح للطاقة والمياه بصفتها المطور الرئيسي، وشركة توتال إنرجيز رينيوابلز (TotalEnergies Renewables SAS) كشريك في التحالف، في تأكيد واضح على التعاون المثمر بين الشركات الوطنية والدولية الرائدة في مجال الطاقة.

يقع مشروع رابغ 2 للطاقة الشمسية في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة. حيث سيُنفذ المشروع بنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، وستبلغ قدرته الإنتاجية 300 ميجاواط. وستقوم الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس"، بشراء الطاقة المنتجة لمدة 25 عاماً.

ومن المقرر أن يُموِّل المشروع بقيمة تقديرية تبلغ 825 مليون ريال، بدعم من تحالف مصرفي يضم كلاً من مصرف الراجحي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست (SMTB) وبنك DBS (فرع هونغ كونغ). وعند تشغيله، سيكون المشروع قادرًا على تزويد نحو 53,000 وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية.

وفي هذا السياق، قال سعادة الاستاذ/ إبراهيم بن محمد العبدالعزيز الجميح، رئيس مجلس المديرين لشركة الجميح للطاقة والمياه: "يعكس مشروع رابغ 2 للطاقة الشمسية التزامنا الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 الطموحة، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومبادرة السعودية الخضراء. وتفخر شركة الجميح للطاقة والمياه بتعاونها الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية للمساهمة في دفع مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة. ويُعد هذا الإنجاز مساهمة وطنية تعزز من ريادة المملكة في مجال التنمية المستدامة."

وفي هذا الصدد، أعرب سعادة المهندس/ عدنان بن عبدالهادي بوحليقه، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للطاقة والمياه: "يمثل الوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع رابغ 2 ثمرة تعاون وثيق بين شركائنا، بمن فيهم شركة توتال إنرجيز، والجهات الحكومية، والمؤسسات التمويلية. ويجسد هذا المشروع قدرة شركة الجميح للطاقة والمياه على قيادة وتنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق بكفاءة تقنية عالية. كما يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية التي تدعم عجلة مستقبل الطاقة المتجددة في المملكة."

ويأتي هذا المشروع كإضافة جديدة إلى محفظة مشاريع شركة الجميح للطاقة والمياه في مجال الطاقة المتجددة، حيث يقع بجوار مشروع جنوب رابغ القائم والذي ينتج حاليا 300 ميجاواط ويُمثل الإغلاق المالي لمشروع رابغ 2 محطة محورية في مسيرة الشركة نحو التحول في قطاع الطاقة المتجددة، ويعكس ثقة المطورين المحليين والدوليين في البيئة الاستثمارية بالمملكة وفي البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الطاقة بهدف زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستخدم لإنتاج الكهرباء ليصل إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030م.

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