دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري" بالتعاون مع مجموعة "ون بروكر" عن اكتمال بيع مشروع سكاي هيلز ريزيدنسز 2 في قرية جميرا الدائرية، بإجمالي مبيعات تتجاوزت 650 مليون درهم، في إنجاز جديد يعكس قدرة الشركتين على تقديم مشاريع عقارية مميزة تخدم سوق دبي العقاري الذي يتميز بتنافسيته العالية. .

وتضمّن مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 2" شققًا ذات تصميم عصري ومفروشة بالكامل، تتراوح بين شقق الستوديو والشقق الدوبلكس المزودة بتجهيزات منزلية عالية الجودة من ماركات عالمية مثل بوش وتيكا، بالإضافة إلى تقنيات أتمتة المنازل الذكية ووسائل راحة تركز على تقديم نمط حياة عصري للمقيمين، مثل نوادي اللياقة البدنية الداخلية والخارجية، والمسبح، والحدائق الغنّاء. وقد ساهم اكتمال الهيكل الإنشائي للمشروع قبل إطلاقه، إلى جانب توفير خطط دفع مرنة تمتد لمدة عامين بعد التسليم، في تعزيز ثقة المشترين وبيع كافة الوحدات بسرعة قصوى.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري": "يعكس النجاح الباهر الذي حققه مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 2" التزامنا الراسخ باستشراف توجهات السوق العقاري في دبي وتقديم مشاريع رائدة تلبي توقعات المشترين مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل قاعدةً قوية ترتكز عليها الشركة في مشروعها الكبير القادم".

وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته الشركة، كشفت "إتش آر إي للتطوير العقاري" النقاب عن مشروعها الجديد، "سكاي هيلز ريزيدنسز 3"، في 19 نوفمبر 2024، والذي سيقع أيضًا في قرية جميرا الدائرية.

وفي هذا الصدد، أكد السيد حسن حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري"، على التزام الشركة الراسخ بالابتكار والتميز، قائلاً: "‎يمثل تجسيدًا حياً لرؤيتنا المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بمفهوم المجتمعات السكنية في دولة الإمارات. شعارنا نبني لنترك أثرا، نحن لا نِكتفي بتطوير وحدات سكنية فحسب، بل نسعى أيضاً لخلق تجارب معيشية متكاملة، تجمع بين التصميم المبتكر، والجودة التي تفوق التوقعات، والمرافق التي تلبي تطلعات السكان لنمط حياة عصري ومميز. ويشكل هذا المشروع الجديد دليل واضح على التزامنا المستمر بالتميز في كل مراحل العمل، بدءًا من التصميم المعماري وحتى التنفيذ الدقيق، مع حرصنا على الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة. هدفنا هو تلبية الطلب المتزايد على المنازل في المواقع الحيوية، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية على مستوى العالم. "

وسيضم المشروع متعدد الاستخدامات المتاح حالياً للبيع 501 وحدة سكنية، تشمل شقق استوديو وشققاً مكونة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، بالإضافة إلى 12 متجراً للبيع بالتجزئة. وبأسعار تتراوح حول 740,000 درهم إماراتي لشقق الستوديو. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2027، مستهدفاً المستثمرين والسكان الباحثين عن تجربة حياة حضرية راقية في واحدة من أكثر المواقع جذباً في دبي.

من جانبه، صرّح السيد عمر بن فاروق، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة مجموعة "ون بروكر" قائلاً: "تمثل قرية جميرا الدائرية واحدة من أكثر المناطق جاذبيةً في دبي، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يضعها على مقربة من مختلف وجهات الإمارة، فضلاً عن نمط الحياة العصري الذي توفره والذي يجمع بين الحيوية والراحة. إن الإقبال الكبير على مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 2" يؤكد الطلب المتزايد في السوق على المشاريع السكنية المصممة وفق أعلى معايير الجودة والاهتمام بالتفاصيل. ونحن واثقون من أن مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 3" سيحمل الراية ليواصل هذه المسيرة الناجحة، ويضيف بُعداً جديداً لتجربة الحياة الراقية في قرية جميرا الدائرية".

من جانبه، أضاف السيد كريغ إنجليش، المدير العام في شركة مجموعة "ون بروكر": "نجحت شراكتنا المثمرة مع "إتش آر إي للتطوير العقاري" في إعادة تعريف مفهوم المساحات السكنية الفاخرة في قرية جميرا الدائرية، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بتقديم مشاريع تلبي أعلى معايير الجودة والابتكار. ومع إطلاق مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 3"، نطمح إلى البناء على هذا النجاح وتوسيع محفظة مشاريعنا المتميزة التي تلبي تطلعات السوق المتنامية".

وللاطلاع على نمط الحياة الفريد الذي سيقدمه مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 3"، يمكن للراغبين في الاستثمار أو شراء الوحدات السكنية زيارة مركز المبيعات المخصص في "سكاي هيلز ريزيدنسز". يتيح المركز فرصة مشاهدة شقق مفروشة بالكامل للعرض، تعكس التصميم الراقي والتجهيزات المميزة التي ستتوفر في المشروع. وينصح المهتمون بالتسجيل المبكر لضمان حجز وحداتهم في هذا المشروع المرتقب ، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها.

ويهدف مشروع "سكاي هيلز ريزيدنسز 3" إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى المعيشة الحضرية، من خلال تقديم وسائل راحة فاخرة بتصاميم عصرية ومساحات مصممة بعناية فائقة، لتواكب احتياجات أنماط الحياة الحديثة وتلبي طموحات المقيمين. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة مركز المبيعات الكائن في شارع أم سقيم جنوب البرشاء.

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