بيع 2,000 منزلاً ضمن المراحل الأربعة اليوم بحلول الساعة 12 ظهراً بعد تزاحم المستثمرين على السوق العقارية المتنامية في الشارقة

تتضمن المرافق محور مركزي أخضر مع 40,000 شجرة، وبحيرة كريستالية قابلة للسباحة مع شلال مياه وغيرها من المرافق الخدمية الفاخرة

تسليم أول باقة من المنازل خلال عام 2027

المشترون يصطفون للحصول على منازل في مَسار 2 في مركز استكشاف مَسار في الشارقة هذا الصباح

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: باعت أرادَ جميع المراحل الأربعة في مشروع مَسار 2 خلال 3 ساعات فقط من إطلاق هذا المجتمع المتكامل في ربوع الطبيعة بالشارقة، والذي تم اليوم في تمام الساعة 9 صباحاً. وقد توافدت جموع المشترين خارج مراكز مبيعات أرادَ منذ الساعة 2 صباحاً، وبحلول 12 ظهراً تم بيع جميع المنازل البالغ عددها 2,000 وبقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار درهم إماراتي، مما يجعل مَسار 2 أسرع مشروع عقاري على الخارطة مبيعاً في تاريخ الشارقة وضمن الأسرع مبيعاً على مستوى دولة الإمارات بأكملها.

وجاء مَسار 2 والمرتقب بشدة عقب النجاح منقطع النظير الذي حظي به مجتمع مَسار الأول في ضاحية السيوح بالشارقة. ويمتد المشروع على مساحة 10.5 مليون قدم مربع ويمتاز بأشجاره الوارفة المنتشرة في جميع الأرجاء وهندسته المعمارية المستوحاة من الطبيعة ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي، ويضم في مجمله 2,000 منزل عصري تتنوّع خياراتها بين المنازل الريفية من غرفتي نوم وصولاً إلى الفلل الفاخرة من خمس غرف نوم.

وسوف يستمتع المقيمون في مَسار 2 بباقةٍ متنوّعةٍ من المرافق الفاخرة التي تشمل بحيرة كريستالية قابلة للسباحة مع شلال مياه، وهو المعلم الأبرز ضمن المخطط الرئيسي للمشروع. كما تتضمن المرافق كذلك منشآتٍ رياضية ومرافق خاصة للياقة، ومضمار للجري بين الأشجار الوارفة، ودرباً للمغامرات، ومسجداً محلياً، وسينما خارجية، والتي تقع جميعها وسط بيئة خضراء حصرية منسّقة تضم في مجملها 40,000 شجرة.

هذا، وستبدأ الأعمال الإنشائية في مَسار 2 قبل نهاية هذا العام، ومن المتوقع تسليم أول باقة من المنازل للمالكين بحلول نهاية عام 2027. ومن المخطط الانتهاء من المشروع كاملاً بما في ذلك جميع مرافقه الخدمية في عام 2028.

وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أرادَ: "لقد كان مشروع مَسار الأول بمثابة نقطة تحوّل في المشهد العقاري في الإمارات، حيث مزج بسلاسةٍ بين المناظر الطبيعية الحرجية والمخطط الحضري الحديث، وبالتالي فليس من المستغرب أن نرى هذه الأصداء الإيجابية الواسعة حول مشروع مَسار 2، والذي يعكس كذلك مدى قوة سوق الشارقة والاهتمام العالمي المتنامي بالإمارات ككلّ باعتبارها وجهة استثمارية استثنائية". وأضاف سموّه: "من خلال إطلاق مَسار 2، فإنّنا نعزز مرة أخرى التزام أرادَ بطرح مجتمعاتٍ متكاملة عالية الجودة تتمحور حول الناس ورفاهية المقيمين والزوّار".

ومن جانبه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "كانت النسخة الأولى من مَسار إحدى أبرز قصص النجاح التي شهدها سوق العقارات على الخارطة في دولة الإمارات خلال الأعوام الأخيرة، حيث أشاد المالكون والمستثمرون على حدّ سواء بجودة المنازل التي تم تسليمها، فضلاً عن العوائد الاستثمارية المذهلة مع ارتفاع قيم العقار بمرور الوقت". وأضاف: "لقد تلقينا طلباتٍ بشكلٍ شبه يومي حول إطلاق نسخةٍ ثانية من مشروع مَسار، وقد أدى الطلب الكبير في السوق إلى نتائج المبيعات القياسية التي شهدناها اليوم".

ويشير الطلب الكبير على مشروع مَسار 2 إلى مدى ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الشارقة، وذلك مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمبيعات فيه خلال عام 2024 وعلى أساسٍ سنوي وبواقع 40%، والتي وصلت إلى 40 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا الاهتمام مدفوعاً بالتغييرات التشريعية الأخيرة والتي أتاحت المجال أمام جميع الجنسيات لتملّك العقار على أساسٍ حرّ في الإمارة، بالإضافة إلى تسليم عددٍ من المشاريع الكبرى عالية الجودة، ولا سيما في منطقة الشارقة الجديدة، وارتفاع قيم العقارات في الأسواق المجاورة مثل سوق دبي.

ويقع مَسار 2 في ضاحية الروضات بالشارقة وعلى مقربة من مجتمع مَسار ومشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة. ويتصل المشروع بسهولةٍ بشارع الإمارات وطريق خورفكان، كما لا يبعُد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي، و30 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

وتأكيداً على أهمية مجتمع مَسار باعتباره أحد أبرز المعالم الحضرية في الإمارة، فقد تكرّم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالقيام بجولةٍ تفقدية فيه خلال شهر سبتمبر 2024، حيث إطلع على المنازل التي تم إكمالها وألقى نظرة مباشرة على المرافق الفاخرة وسط محيطٍ من الأشجار الكثيفة، والتي وضعت معياراً جديداً للحياة على مستوى الإمارة بأكملها.

جديرٌ بالذكر أن مجتمع مَسار الأول، والذي تم إطلاقه في 2021، كان أول مشروع خلال فترة ما بعد الجائحة على مستوى دولة الإمارات، ويضم 3,000 فيلا ومنزل ريفي تمتد ضمن مخططٍ رئيسي أخضر بمساحة 19 مليون قدم مربع، حيث تم بيع مراحله الستة بسرعةٍ قياسية نتيجة اهتمام المشترين والمستثمرين بتصميمه المستوحى من الطبيعة، ومساحاته الخضراء الرحبة، والوعد بأسلوب حياةٍ صحي ونشط. وقد تم حتى الآن تسليم نصف المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من المجتمع بأكمله بحلول نهاية عام 2026.

نبذة عن أَرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ مجزيةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعي التعليم والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أربعة مجتمعات متكاملة في إمارة الشارقة – الجادة، ومَسار، ومنتجع أنانتارا الشارقة وأنانتارا الشارقة رزيدنسز، ومساكن نَسمَة – بالإضافة إلى جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، وأرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا، و W رزيدنسز بدبي هاربر، في إمارة دبي. كما وسعت أرادَ كذلك نشاطها إلى السوق الأسترالي، حيث افتتحت مكتباً لها في مدينة سيدني في عام 2024.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب المتكاملة التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من الأصول لتجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: media@arada.com

للمزيد من المعلومات عن أَرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

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