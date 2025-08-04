المملكة المغربية، حقّقت " أكوا باور"، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، إنجازاً جديداً في المملكة المغربية، بعد فوزها بتطوير مشروعي "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" بالشراكة مع الكيانات العامة والخاصة، وذلك عقب طلب عروض دولي أطلقته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام أكوا باور بدعم مسار التحول الطاقي في المملكة المغربية، من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة، وواسعة النطاق.

يضم مشروعا "نور ميدلت 2" و"نور ميدلت 3" محطتين لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بقدرة إنتاجية 400 ميغاواط لكل مشروع، إلى جانب منظومة لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة 602 ميجاواط/ساعة، وبسعة قصوى تصل 230 ميجاواط في الساعة، خلال أوقات الذورة، وذلك لمدة ساعتين. ويتم تطوير المشروعين وفق نموذج "البناء – التملك – التشغيل" (BOO)، في إطار اتفاقية لشراء الطاقة تمتد لـ 30 عاماً، حيث من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاقية مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، بصفتها المشتري الرئيس للطاقة. ومن المتوقع أن يُسهم المشروعان في إزالة نحو 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك، سيُسهم المشروعان في تلبية احتياجات المملكة المغربية، وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية، وتلبية الطلب المتزايد خلال فترات الذروة، وتسريع وتيرة إدماج الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الوطني، سعياً لتحقيق الأهداف المحددة لسنة 2030.

تعليقاً على ذلك، صرّح السيد ماركو أرتشيلّي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، قائلاً:"نفخر بتعزيز مساهمتنا في تحقيق الأهداف الطاقية الطموحة للمملكة المغربية بحلول عام 2030، من خلال توفير حلول متقدمة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة في مجالي الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة. وستسهم هذه الحلول في تلبية الطلب خلال ساعات الذروة فقط، وإرساء مستقبل طاقة أكثر استدامة ومرونة للمملكة المغربية. بصفتها أكبر مستثمر في إفريقيا باستثمارات تبلغ 9.5 مليار دولار أمريكي، تواصل أكوا باور التزامها بدفع حلول الطاقة المستدامة في مختلف أنحاء القارة".

من جهته، قال هاشم غباشي، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا في شركة أكوا باور: "مشروعا نور ميدلت 2 و3 يمثلان محطة مفصلية جديدة في مسار المغرب نحو الاستقلال الطاقي والتنمية المستدامة. وتُجسد هذه الحلول المبتكرة التزامنا الراسخ بدعم الرؤية الوطنية الطموحة في مجال الطاقة والتي تنوي المملكة المغربية تحقيقها بحلول عام 2030".

بدوره، أكد عمر علوي المحمدي، المدير العام لشركة أكوا باور في المملكة المغربية تطلع الشركة إلى تعزيز تعاونها الوثيق مع الحكومة المغربية من أجل تطوير حلول منخفضة الكربون، تستجيب للأولويات الوطنية، وتحدث أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً على المستوى المحلي. ومن خلال التخلص من انبعاث تزيد عن 1.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، نُجدد التزامنا بالمسؤولية البيئية وبناء مستقبل مستدام للمملكة المغربية"

الجدير ذكره أن "أكوا باور المغرب" لعبت على مدى أكثر من عقد من الزمن دوراً محورياً في هيكلة المشهد الطاقي الوطني. وتشرف الشركة حالياً على تشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية "نور 1" و"نور 2" و"نور 3" و"نور PV1" في كل من ورزازات والعيون وبوجدور، إضافة إلى تسيير محطة "خلادي" للطاقة الريحية في طنجة، بإجمالي قدرة مركبة تبلغ 765 ميغاواط.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 109 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 439 مليار ريال سعودي (117 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 94 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

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