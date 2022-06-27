2 مليون متسوق نشط حاليًا يستخدم التطبيق ويحفز مستويات التفاعل لشركاء تابي في قطاع التجزئة لتصل إلى 3.5 مليون نقرة شهريًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن تطبيق تابي الرائد في مجال الدفع والتسوق، عن أرقام جديدة تشير إلى مستويات تفاعل قياسية مع مستخدميه الذين سجلوا 26 مليون نقرة لشركاء التجزئة في العام الماضي. ويتجاوز عدد مستخدمي تابي مليونين متسوق نشط بمستويات تفاعل مرتفعة تصل إلى 2.5 مليون نقرة شهريًا لآلاف الشركاء في تابي في قطاع التجزئة، والتي تشمل علامات تجارية مثل ايكيا وشي ان وأديداس وليفيل شوز وإتش آند إم وبلومينغديلز وآلاف العلامات التجارية الأخرى.

يتصدر تطبيق تابي حاليًا قائمة أفضل 10 تطبيقات تسوق في آب ستور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث يصل عدد المستخدمين الذين يقومون بتحميل التطبيق لاكتشاف متاجر جديدة والاستفادة من العروض المتميزة 500,000 متسوق شهريًّا.

تعكس هذه الاحصائيات أهمية تابي كشريك أساسي لتجار التجزئة والدور الذي يساهم به التطبيق في دعم قطاع التجزئة واستقطاب ملايين المتسوقين النشطين. يعمل شركاء قطاع البيع بالتجزئة مع فريق التسويق لدى تابي لتعزيز مكانة علاماتهم التجارية من خلال المحتوى المصمم لهم على التطبيق والمساحات الإعلانية والعروض التي تستقطب المستخدمين.

حسام عرب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى شركة تابي، قال’’ إن دور تابي في تجربة التسوق لا يقتصر فقط على تمكين الدفع السهل فحسب، بل يمتد ليشمل دعم تجربة التسوق والمساهمة في توفير رحلة تسوق متكاملة واستثنائية لملايين المستخدمين. ويدعم تطبيق تابي العملاء في اكتشاف متاجر تسوق جديدة والاستفادة من أموالهم بوسيلة فعّالة، مما يساهم في زيادة الإقبال على آلاف متاجر شركائنا في قطاع التجزئة.‘‘

وقد شهد تابي خلال العامين الماضيين نموًا هائلًا، حيث اختارت 8 من أكبر 10 شركات في قطاع التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تابي كشريك مفضل لها، كما استكمل التطبيق هذا العام الجولة الاستثمارية B من تمويل الإقراض لتصل إجمالي الاستثمارات في تابي إلى أكثر من 154 مليون دولار بمزيج من حقوق الملكية والدين من مستثمرين عالميين وإقليميين.

ويطمح تطبيق الدفع والتسوق أيضًا إلى توسيع خدماته إلى دول أخرى خلال العام المقبل.

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نبذة عن تابي

يساهم تطبيق تابي في صنع حرية مالية في طريقة التسوق والكسب والادخار للمستخدمين من خلال إعادة رسم علاقاتهم مع أموالهم وطريقة إنفاقهم. يختار أكثر من 2 مليون مستخدم تطبيق تابي الذي يمكّنهم من التحكم في خطط الإنفاق وتحقيق أقصى مستويات استفادة من أموالهم.

تستخدم أكثر من 4000 علامة تجارية عالمية وشركات صغيرة تقنية تابي لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر، منها إيكيا وشي إن وأديداس وليفيل شوز وإتش آند إم وبلومينغديلز

تطبيق تابي نشط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقد حصد تمويلًا يتجاوز 180 مليون دولار من كبار المستثمرين العالميين والإقليميين.