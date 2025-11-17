يسهم الدمج الاستراتيجي بين مجموعة "ملتيبلاي" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" في تأسيس شركة كبرى مدرجة بأصول 120 مليار درهم، تمتدّ عملياتها وأنشطتها عبر أكثر من 85 دولة .

يعكس مقترح اعتماد إطار سياسة توزيعات الأرباح قوة المجموعة ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتوليد قيمة طويلة الأمد.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن الفريق التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو"، عن نيته تقديم مقترح لاعتماد إطار جديد لسياسة توزيع الأرباح ابتداءً من عام 2027 أمام مجلس إدارة المجموعة، وذلك بعد اكتمال الاستحواذ الاستراتيجي لمجموعة "ملتيبلاي" (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply) على شركتي "2 بوينت زيرو القابضة ش.خ.م" و"غذاء القابضة ش.م.ع"، والتي لا تزال تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

فمن خلال دمج "ملتيبلاي" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" ضمن هيكل موحد، سيتم تأسيس شركة كبرى مدرجة بأصول تبلغ 120 مليار درهم، تركز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وتمتدّ عملياتها وأنشطتها عبر أكثر من 85 دولة، لتصبح بذلك إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي. وتحافظ المجموعة على محفظة متوازنة ومتنوعة، تم إعدادها لتحقيق أداء قوي عبر مختلف دورات السوق.

وتعليقاً على ذلك، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي"، والتي ستتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو": "التزامنا واضح بتحقيق قيمة متنامية، مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين. وفي عام 2026، نحرص على تحقيق نمو بنسبة 35%[1] في صافي الدخل (باستثناء تغيّر القيمة العادلة)، مدعوماً بأداء تشغيلي أقوى عبر قطاعاتنا وتعميق التكامل داخل المجموعة. كما سنعرض مقترح سياسة اعتماد إطار توزيع الأرباح على مجلس الإدارة، بما يضمن أن إطار تخصيص رأس المال لدينا يحقق عائداً مجزياً للمساهمين، مع دعم التوسع المدروس والمنضبط."

وأشارت بوعزة إلى أن الميزانية العمومية تمثل ميزة استراتيجية، مع توفّر 10 مليارات درهم1 نقداً على مستوى المجموعة، مدعومةً بمراكز في أسهم مدرجة بقيمة 31.5 مليار درهم، ونسبة دين إلى حقوق ملكية صحية تبلغ 0.25×1. وهذا يمنحنا القدرة على تحقيق أمرين: المضي في عمليات استحواذ استراتيجية عالمية واسعة النطاق، والحفاظ في الوقت ذاته على توزيعات منتظمة وجذابة للمساهمين.

وأوضحت بوعزة أن مجموعة "2 بوينت زيرو" ستعمل بمرونة وبقدرات تمويلية وتشغيلية تجعلها منصة استثمارية عالمية، مؤكدة أن المجموعة ستواصل توظيف رأس المال حيث يحقق أعلى قيمة على المدى الطويل.

ويعكس اعتماد إطار سياسة توزيعات الأرباح قوة المجموعة ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتوليد قيمة طويلة الأمد، من خلال تحقيق التوازن بين العوائد المستقرة، وتمكين إعادة الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية لتحقيق القيمة على المدى الطويل. وستستفيد مجموعة "2 بوينت زيرو" من التكامل الرأسي والتكامل بين مختلف القطاعات، والتفوق التشغيلي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الوصول إلى فرص نمو كبيرة، مما يمكنها من تحقيق أداء متميز وخلق قيمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعند إتمام الصفقة وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة، تتوقع مجموعة "2 بوينت زيرو" أن تصل نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 39%، ومن شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير من سيولة السهم، ويوسّع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، ويدعم زيادة الوزن النسبي للسهم ضمن أبرز المؤشرات العالمية والمحلية، بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤشر FADX 15.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس والتغليف. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

توسّع ملتيبلاي+ نطاق انتشارنا العالمي، مستثمرةً في مختلف القطاعات وفئات الأصول بهدف وحيد: تحرير العوائد عبر التخصيص المنضبط لرأس المال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.multiply.ae

