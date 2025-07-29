الشارقة: استقبل سوق الجبيل في مدينة الشارقة أكثر من مليوني زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس المكانة المتنامية للسوق كوجهة رئيسية لتسوّق وتوفير جميع ما يحتاجونه الزوار من منتجات طازجة ومستوردة وخدمات متكاملة ونوعية، وأسعار تنافسية تلبي احتياجاتهم تحت سقف واحد.

وقال عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة: "تجاوز عدد زوار السوق حاجز المليوني زائر خلال 6 أشهر من العام الجاري، يُعد مؤشرًا مهماً على المكانة المتقدمة التي يحتلها السوق في توفير المواد الغذائية الطازجة على مستوى الإمارة، وهذا الإنجاز هو ثمرة للخطط التشغيلية والتنظيمية التي نعمل على تطويرها باستمرار في السوق، مع التركيز على تقديم تجربة تسوق متكاملة وآمنة لجميع الزوّار."

وأضاف الشامسي:"نحرص على أن يكون السوق بيئة مثالية لتلبية احتياجات المتعاملين، عبر توفير خدمات متكاملة تحت سقف واحد، تشمل مختلف أنواع المنتجات الطازجة والخدمات المرتبطة بها، ضمن بيئة صحية ونظام تشغيلي عالي الكفاءة."

ويقع سوق الجبيل في مدينة الشارقة بموقع استراتيجي في قلب مدينة الشارقة، على مقربة من أبرز المعالم الحيوية، ما يجعله نقطة التقاء مثالية بين مختلف مناطق المدينة وسهلاً للوصول من جميع الاتجاهات، ويتميّز السوق بقربه من شبكة طرق رئيسية وتوفير مواقف واسعة للسيارات، بالإضافة إلى إطلالته البحرية الخلّابة التي تمنحه طابعًا سياحيًا وتجاريًا في آنٍ واحد.

ويقسم سوق الجبيل إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: قسم الخضراوات والفواكه، وقسم الأسماك، وقسم اللحوم، كما يتوفر في السوق هايبر ماركت ليقدم للزوّار تجربة تسوق متكاملة، موزعة على مساحة تبلغ حوالي 400 ألف قدم مربعة في موقع استراتيجي يطل على كورنيش الشارقة وجزيرة العلم، ما يجعله مزيجاً فريداً وجاذباً للزوّار .

وتتضمن مرافق السوق، 261 محلاً موزعة على قسم الخضراوات والفواكه ويحتوي على 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم الذي يضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويحتوي على 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، كما يتوفر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى مثل أجهزة الصراف الآلي وهايبر ماركت وصيدلية وغيرها، ليتمتع المتسوقون بأعلى مستوى من الراحة والخدمة.

والجدير بالذكر أن سوق الجبيل، هو إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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