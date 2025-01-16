الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أف 2 دي ميديكال" ( F2D Medical ) الفرنسية الرائدة عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الحدث الأبرز في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. في هذا الإطار، تدعو الشركة المتخصصين في مجال الرعاية الصحية والزوار، خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025، لاكتشاف أحدث ابتكاراتها، "ثيرمودياك" ( Thermodiag )، الحل المبتكر في مجال المراقبة الطبية، وذلك في قاعة زعبيل 2، المنصة. Z2D10 يوفر هذا الحدث فرصة فريدة للتواصل مع خبراء شركة "أف 2 دي ميديكال" ، بدعم من موزعها الحصري " داتافيتاليس"(DATAVITALIS)، واستكشاف الكيفية التي تُعيد بها تقنياتها المتطورة تعريف معايير رعاية المرضى من خلال الابتكار والتميز.

تقدم رائد في مجال المراقبة الطبية

يُعتبر قياس درجة حرارة الجسم معيارًا حيويًا لتشخيص المرضى ومتابعتهم، حيث يقدم معلومات دقيقة وحاسمة حول حالتهم الصحية، خاصة في الكشف المبكر عن العدوى. ومع ذلك، تواجه الحلول الحالية تحديات عديدة: فالأجهزة الجراحية غير ملائمة للاستخدام السريري اليومي، بينما تفتقر الطرق غير الجراحية غالبًا إلى الدقة المطلوبة. لمواجهة هذه التحديات، قامت شركة "أف 2 دي ميديكال" بتطوير ثيرمودياك"، الجهاز الطبي غير الجراحي المتطور الذي يُعد ثورة في عالم الرعاية الصحية. يتميز هذا السوار المبتكر بكونه يجمع بين الدقة وسهولة الاستخدام، ليضع معايير جديدة للرعاية الوقائية والشخصية.

"ثيرمودياك" : تتويج لخمس سنوات من البحث والتطوير وابتكار طبي حاصل على براءة اختراع

"ثيرمودياك" هو نتاج خمس سنوات من البحث والتطوير المكثف، مدعومًا بثلاث دراسات سريرية رائدة. تم تطوير هذه التقنية الثورية لقياس درجة حرارة الجسم غير الجراحية من قبل شركة "أف 2 دي ميديكال".

يأتي الجهاز في شكل سوار للذراع، ليُحدث تحولًا جذريًا في طريقة تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات ولدى العاملين في هذا المجال. يوفر "ثيرمودياك" طريقة دقيقة وغير جراحية لقياس درجة الحرارة الأساسية للجسم، مما يسهم في تقديم معلومات حيوية حول صحة المرضى وتحسين الاستجابة الطبية في حالات العدوى.

حتى الآن، لا يوجد جهاز آخر في السوق يقدم هذا المزيج الفريد: نهج غير جراحي، مراقبة مستمرة لدرجة حرارة الجسم الأساسية، مع دقة استثنائية تصل إلى 0.2 درجة مئوية.

تقنية غير جراحية موثوقة ومجربة

على عكس أدوات مراقبة درجة الحرارة الجراحية التقليدية، يقدم "ثيرمودياك" قياسات مستمرة ودقيقة لدرجة حرارة الجسم، دون أي إزعاج للمريض. هذه التقنية المثبتة تجعله الخيار المثالي للمساهمة في تشخيص وإدارة الإنتان – وهو المسؤول عن 20% من الوفيات على مستوى العالم – فضلاً عن دوره الحيوي في الوقاية من العدوى ومراقبتها بشكل فعال.

وقد أثبت الجهاز فعاليته في العديد من مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك الوحدات الجراحية، والعناية المركزة، والطب الباطني، وعلم الأورام. وبعد استخدامه على أكثر من 400 مريض، أثبت المنتج كفاءته العالية من حيث دقة القياس وراحة المرضى. يضمن "ثيرمودياك" الحد الأدنى من التأثير على المرضى أثناء استخدامه، وكذا راحة موظفي الرعاية الصحية أثناء الإعداد، مما يجعله الحل المثالي للمرافق الصحية المتنوعة.

التطبيقات: رعاية ما بعد الجراحة، علم الأورام، الإنتان، والمزيد

يتميز جهاز "ثيرمودياك" بمرونته العالية، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في المستشفيات، العيادات، أو حتى في المنزل لمراقبة حالة المرضى بعد دخولهم للمستشفى. يساعد الجهاز الأطباء في تشخيص ومتابعة الحالات المرضية الهشّة، سواء أثناء العلاج الكيميائي، أو في مرحلة التعافي بعد الجراحة، أو في وحدات الرعاية المستمرة والعناية المركزة. كما يقوم "ثيرمودياك" بتتبع فعالية المضادات الحيوية واكتشاف العلامات المبكرة للعدوى، مما يساهم بشكل كبير في الوقاية من المضاعفات والإنتان.

مُصمم خصيصًا لسوق الشرق الأوسط

يُعد الشرق الأوسط مركزًا استراتيجيًا للابتكار في مجال الرعاية الصحية، حيث تشهد المنطقة زيادة ملحوظة في الطلب على التقنيات المتقدمة التي تواكب تحديات الصحة العامة. يتماشى جهاز "ثيرمودياك" بشكل مثالي مع هذه الرؤية، مقدماً حلًا فريدًا للتشخيص المبكر، مراقبة العدوى، وإدارة المرضى. بفضل تصميمه غير الجراحي ودقته العالية، يُعتبر الجهاز أداة مثالية للمرافق الصحية في المنطقة، خاصة في المجالات الحرجة مثل العناية المركزة، الأورام، ورعاية ما بعد الجراحة.

لماذا تختار شركة "أف 2 دي ميديكال"؟

"أف 2 دي ميديكال" هي شركة فرنسية مبتكرة تركز على تطوير حلول رعاية صحية متقدمة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الطبية. يُجسد جهاز "ثيرمودياك"، الذي استغرق خمس سنوات من البحث والتطوير المكثف وثلاث سنوات من الدراسات السريرية، يُجسد هذا الالتزام الراسخ من خلال إعادة تعريف معايير مراقبة درجة الحرارة الأساسية.

عرض حصري في معرض الصحة العربي 2025

تدعو شركة "أف 2 دي ميديكال" وشريكها الإقليمي الحصري " داتافيتاليس" المتخصصين في مجال الرعاية الصحية لفرصة فريدة تتمثل في تجربة جهاز "ثيرمودياك" الثوري بشكل مباشر، واكتشاف الكيفية التي يمكن بها لهذه التقنية المتقدمة أن تحدث تحولًا في مراقبة درجة الحرارة الأساسية.

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