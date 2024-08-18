مجلس الإدارة يوافق على زيادة رأس المال بقيمة 617 مليون جنيه لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وزيادة فرص نمو الشركة

القاهرة: أعلنت شركة المطورون العرب القابضة (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024، وحافظت الشركة على تحقيق نتائج أعمال إيجابية على المستويين المالي والتشغيلي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كما أعلنت الشركة عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر من 772.386 مليون جنيه إلى 1.390 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.909 مليون جنيه.

يأتي هذا استمرارًا لنجاح إدارة شركة المطورون العرب القابضة، في تنفيذ استراتيجية تنمية مشروعات الشركة القائمة ودراسة فرص استثمارية جديدة، بهدف تعظيم العائد للمساهمين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية 2052 بما ينعكس على زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني.

وخلال النصف الأول من عام 2024، نجحت شركة المطورون العرب القابضة، على المستوى التشغيلي في تحقيق مبيعات بلغت 2.018 مليار جنيه لعدد 550 وحدة بإجمالي مساحة 60 ألف متر، كما سلمت الشركة عدد 168 وحدة بإجمالي مساحة حوالي 12 ألف متر، وعلى المستوى المالي استطاعت "المطورون العرب القابضة" تحقيق إيرادات بقيمة 342 مليون جنيه، وسجل مجمل الربح مبلغ 134 مليون جنيه.

وتمكنت شركة المطورون العرب القابضة من تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الربع الثاني من عام 2024، واستطاعت التحول للربحية محققة 25 مليون جنيه صافي أرباح خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2024، وتحقيق مبيعات بقيمة 677 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

في سياق متصل وافق مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، على قرار ونموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر للشركة من 772.386 مليون جنيه إلى 1.390 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.909 مليون جنيه موزعة على عدد 6.179 مليار سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته، على أن تتم الزيادة نقدًا مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وأرجعت شركة المطورون العرب القابضة، سبب زيادة رأس المال المصدر بقيمة 617.9 مليون جنيه إلى عزم الشركة الإسراع في وتيرة تنفيذ المشاريع الحالية لتفادي تقلبات أسعار عناصر مدخلات النشاط، وزيادة فرص النمو للشركة عن طريق زيادة حقوق الملكية، وتعزيز مركز الشركة التنافسي بما يتيح المزيد من العوائد الإيجابية على المساهمين، وتوفير قاعدة رأس مالية لاغتنام الفرص الاستثمارية فور تواجدها.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن إدارة الشركة استطاعت الحفاظ على تحقيق نتائج أعمال إيجابية خلال النصف الأول من عام 2024 رغم التحديات الاقتصادية في هذه الفترة، وتركز الشركة في الفترة الحالية على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات لزيادة عدد الوحدات المسلمة للعملاء، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

أضاف أن استمرار إدارة شركة المطورون العرب القابضة في خطة زيادة معدلات التسليم بمشروعات الشركة يتطلب ضخ سيولة جديدة، ولذا وافق مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 772.386 مليون جنيه إلى 1.390 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.909 مليون جنيه، وسيتم استخدام هذه الزيادة في تسريع وتيرة التنفيذ، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد الوحدات المسلمة، وبالتالي تحقيق طفرة في الإيرادات وتحسن هوامش الربحية وتعظيم العائد للمساهمين.

يذكر أن رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المطورون العرب القابضة يبلغ حوالي 772.4 مليون جنيه في 15 أغسطس عام 2024 موزع على 7.7 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه، وبلغ مجموع حقوق الملكية في 30 يونيو عام 2024 حوالي 1.5 مليار جنيه بقيمة دفترية للسهم 0.20 جنيه.

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