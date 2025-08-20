الرياض: أع لنت شركة جي آي بي كابيتال، إحدى أبرز شركات إدارة الأصول وتوفير الحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة، عن إدارة صندوق (الورود 2) ,وهو صندوق خاص عقاري مغلق، باستثمارات ت تجاوز 1.5 مليار ريال سعودي، وذلك في قلب مدينة الطائف، على مساحة 1.4 مليون متر، ويتضمن الصندوق مناطق تجارية وسكنية وسياحية، مما يجعله جزءًا من رؤية تنموية متكاملة للطائف.

وتمثل هذه المشاريع أهمية كبرى في مدن المملكة المختلفة، وتنميتها وذلك بما يتوافق مع ما تشهده مختلف مناطق المملكة من نهضة تنموية كبرى، خاصة في قطاعي العقار والاستثمار، مدفوعة بمستهدفات ومرتكزات رؤية 2030، حيث يشهد هذان القطاعان تحولًا كبيرًا، الأمر الذي يساهم في تنويع الاقتصاد، خاصة في مجالات تطوير مشاريع سكنية وتجارية تلبي احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، وتجذب الاستثمار الأجنبي النوعي.

ويأتي قيام "جي آي بي كابيتال"، بالإعلان عن إدارة صندوق (الورود 2)، التزامًا منها بالتميز، ومواصلةً لمساهماتها بفعالية في تنمية المشهد الاستثماري في المملكة، حيث تهدف الشركة من وراء ذلك، إلى توفير فرص استثمارية تساهم في تطوير مدينة الطائف، لتعزز من جاذبيتها للمستثمرين والمساهمة في رفع جاذبية المدينة للتوسع في قطاعات السياحة والترفيه والإيواء، على حد سواء.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ أسامة شاكر الرئيس التنفيذي لشركة " جي آي بي كابيتال":" إن إدارة صندوق (الورود 2) تعكس التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة، ونؤمن بأن الاستثمار في المشاريع الكبرى، يساهم في بناء مستقبل مشرق ويعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري ولوجستي رائد، على مستوى المنطقة".

جدير بالذكر إن "جي آي بي كابيتال"،تقدم مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية والاستثمارية المبتكرة والمتخصصة، تشمل إدارة الأصول واستثمارات أسواق رأس المال، بالإضافة إلى عمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس مال الدين واستثمارات الدين وخدمات الوساطة، علاوة على تقديمها خدمات الأبحاث والتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات عملية وعلمية دقيقة.

-انتهى-

#بياناتشركات