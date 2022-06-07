



أطلقت شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري والإنشاءات ثاني مشروعاتها بمدينة الشيخ زايد، وهو مشروع "ليك ويست 2" على مساحة 14 فداناً.

قال ياسر خلف، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري والإنشاءات، إن المشروع يطل على وصلة دهشور مما يجعله متميزا بموقع استراتيجية ومحوري في المدينة، وهو مشروع سكني متكامل، يضم وحدات متنوعة ما بين تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، كما تطرح الشركة منتجًا عقاريًا جديدًا بالمشروع وهو "بانوراميك فيلا".

وأوضح أنا مساحة الفيلا بانوراما تبلغ 296 مترًا مربعًا، وتبلغ مساحة الفيلا المستقلة 282 مترًا مربعًا، وتبلغ مساحات الوحدات توين هاوس 257 مترًا مربعًا ، وتتراوح مساحة الوحدات تاون هاوس بين 230 و243 مترًا مربعًا.

وأضاف أنه تم التعاقد مع مكتب الدكتور محمد شندي ليكون استشاريًا هندسيًا للمشروع، حيث تخطط الشركة لتنفيذ مشروع مميز ومتكامل التفاصيل، ويضم المشروع نادي اجتماعي وحمامات سباحة، ويتم البناء على نسبة 15% فقط والباقي مساحات خضراء لضمان الراحة والرفاهية لعملاء المشروع.

وأشار إلى أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة للعملاء بالمشروع، وهو ما يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين، حيث تطرح الشركة أنظمة سداد تضم 0% مقدما والباقي على 6 سنوات أقساط متساوية، وسداد 7% مقدما والباقي على 7 سنوات متساوية الأقساط، ونظام يتضمن سداد 10% مقدما والباقي على 8 سنوات متساوية الأقساط.



ولفت إلى أنه من المخطط بدء تسليم المشروع خلال 3 سنوات، فالشركة تمتلك خطة تنفيذ واضحة ومحددة ستبدأ بها بمجرد الحصول على التراخيص اللازمة، كما أن المشروع يقع على ارتفاع 17 مترًا من مدينة الشيخ زايد، وتبلغ مساحة واجهة المشروع 350 مترًا، وتطل الوحدات بالكامل على واجهة المشروع.

وأوضح أن طرح مشروع "ليك ويست 2" يأتي استثمارًا للنجاح الذي حققه مشروع "ليك ويست 1" بالشيخ زايد والذي تم تسويقه بالكامل، ونفذت الشركة حوالي 60% من إنشاءاته، لافتا إلى أن مدينة الشيخ زايد بها حجم طلب قوي.

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