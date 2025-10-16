أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن خططها لدمج شركاتها الرئيسية "2 بوينت زيرو" و"ملتيبلاي" و"غذاء القابضة" في كيان استثماري ضخم سيقود المرحلة التالية من النمو والتوسع والتطوير، وتصل قيمته إلى نحو 120 مليار درهم، ليُشكل إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي.

ستُعاد تسمية الكيان الاستثماري الجديد المُدرج ليصبح "2 بوينت زيرو جروب" ش.م.ع ("2 بوينت زيرو") ويستمر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليُوحّد تحت مظلته منصات استثمارية متنوعة عبر قطاعات حيوية تُشكّل ركائز محورية للنمو العالمي المستقبلي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

الأسس والدوافع الاستراتيجية

يدمج الكيان الجديد الأعمال المتكاملة للمنصات الاستثمارية الثلاث التابعة للشركة العالمية القابضة وهي "2 بوينت زيرو" و"ملتيبلاي" و"غذاء القابضة" لتوحيد قدراتها وإمكاناتها في قطاعي الطاقة والمُستهلك، وهما من المحركات الرئيسية للنمو الإقليمي والعالمي. ويُسهم الكيان المُدمج في بناء منصة متكاملة في مجال الطاقة، قادرة على تحقيق النمو المستدام وتوليد قيمة طويلة الأمد، مع الحفاظ على موقع ريادي ضمن الفئات الرئيسية في قطاع المستهلك والتي تُشكّل ركيزة لتمكين الحياة اليومية وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتمتد عملياته وأنشطته عبر أكثر من 85 دولة.

يشهد العالم اليوم نمواً ملحوظاً في معدلات الطلب على الطاقة وحجم الإنفاق الاستهلاكي. ومن المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة عالمياً بأكثر من 20% بحلول عام 2050، فضلاً عن انضمام أكثر من مليار مستهلك جديد من الطبقة المتوسطة بحلول عام 2030، ما سيُضيف نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي إلى حجم الإنفاق الاستهلاكي السنوي حول العالم. ولاغتنام هذه الفرص، تتمحور استراتيجية الكيان الجديد حول الاستفادة من معايير الحوكمة العالمية، ورأس المال القوي والريادة في مختلف القطاعات.

ومن خلال الاستثمار في الشركة الجديدة، سيحصل المساهمون على فرصة مضاعفة للاستفادة من النمو العالمي والتحول المتسارع في قطاعي الطاقة والمُستهلك. واستناداً إلى نهج استثماري قائم على أسس صلبة تضمن المرونة والانتشار الجغرافي، والقدرة على التوسع، إلى جانب مواصلة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، سيطلق الكيان الجديد إمكانات وفرصاً جديدة للتكامل وتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات الرقمية والتشغيلية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.

"2 بوينت زيرو"

تُعد "2 بوينت زيرو" شركة استثمارية رائدة تركز على التحوّل والنمو من خلال محفظة أصول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية، وتعمل كمُمكّن للذكاء الاصطناعي ومسرّع لعملية التحول في قطاع الطاقة، بما يعزز الجهود العالمية لبناء نظم أكثر ذكاءً واستدامة في المستقبل. وكانت الشركة قد أطلقت العام الماضي ذراعها المختصة بقطاع الطاقة والبنية التحتية "إي بوينت زيرو"، وهي منصة عالمية ترتكز على شركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ " التي تمتلك أصولاً نوعية تشمل مناجم "موباني للنحاس" و"ألفامين"، إلى جانب مشاريع استخراج معادن التحوّل الحيوية، مثل النحاس والكوبالت والقصدير، والتنتالوم، والتنجستن. كما تشمل محفظة "2 بوينت زيرو" استثمارات في شركات رائدة مثل "السويدي إليكتريك" في مصر، و"إي إتش سي إنترناشونال" (التي تمتلك حصصاً استراتيجية في شركتي "الفنار" و"فوج")، إضافة إلى منصتها المتنوعة والمختصة بإنتاج الطاقة، والتي تدعم حلول الطاقة النظيفة المتكاملة. أما في القطاع المالي، فتمتلك "2 بوينت زيرو" استثمارات في شركات رائدة تشمل "لونيت" و"بلتون القابضة" و"شيميرا للاستثمار"، و"ألفيا" و"سيتاديل" و"ساجاس"، ما يدعم نموذج عملها المتنوع في تحقيق القيمة عبر قطاعات النمو الواعدة.

مجموعة "ملتيبلاي"

رسّخت مجموعة "ملتيبلاي" مكانتها كإحدى أكبر المنصات الاستثمارية في أبوظبي، بأنشطة متنوعة تمتد عبر خمسة قطاعات رئيسية تركز على المستهلك، وتشمل قطاعات التنقّل، والإعلام، والملابس، والتغليف، والعناية بالجمال، إلى جانب محفظة رئيسية في قطاع الطاقة. وتعتمد المجموعة استراتيجية استثمارية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء في محفظتها، ما مكّنها من الحفاظ على وتيرة النمو المستمر، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل ثمانية أضعاف، ونمت إيراداتها بمعدل 5.4 أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية. وفي مجالي التنقّل والتدريب، تمتلك "ملتيبلاي" حصة رئيسية في شركة الإمارات لتعليم القيادة التي استحوذت مؤخراً على حصة 51% من شركة إكسلنس بريميير للاستثمار في دبي. أما في قطاع الطاقة، فتشمل استثمارات المجموعة شركة "كاليون إينرجي" التي يُتوقع أن تبلغ قدراتها الإنتاجية 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة بنهاية العام، وشركة "طاقة"، التي تعد من أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في المنطقة. وفي مجال الإعلام والاتصال، تضم محفظة المجموعة "ملتيبلاي ميديا جروب" التي تشمل "باك لايت ميديا" و"ميديا 247" و"فيولا كوميونيكيشنز". وفي مجال العناية بالجمال والرفاهية، تدير مجموعة "أومورفيا" أكثر من 130 صالون تجميل، وتمثل علامات تجارية رائدة في المنطقة مثل "إن بار" و1847 و"سيسترز بيوتي لاونج" و"تيبس آند توز" وبيداشينغ بيوتي لاونج". ومؤخراً، وسّعت "ملتيبلاي" حضورها في أوروبا من خلال محطتين استراتيجيتين بارزتين وهما الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة "تندام" الإسبانية الرائدة في قطاع الملابس (بقيمة 5.6 مليار درهم)، وشراء حصة رئيسية في شركة "أيسِم" الإيطالية، إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في حلول التغليف الفاخر والتي تتعاون مع أسماء عالمية مثل "إل في إم إتش" و"كيكو" و"غوتشي" و"لوريال".

مجموعة "غذاء القابضة"

تعد "غذاء القابضة" من كبرى المجموعات المختصة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والتوزيع، وتضم تحت مظلتها شركات رائدة مثل "مزارع العين"، و"دواجن العجبان"، و"شركة أبوظبي للزيوت النباتية"، و"الهاشمية"، و"أسماك" و"مرموم" ومجموعة "ميراك"، و"إن آر تي سي" و"مخازن زي العالمية" و"الأفق الملكي القابضة". وتضطلع جميعها بدور مهم في دعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات وتطوير البنية التحتية المستدامة لقطاعي الزراعة والإنتاج الغذائي. كما تمتلك المجموعة استثمارات استراتيجية في شركة "أبيكس للاستثمار"، وهي شركة قابضة بأنشطة متنوّعة تشمل قطاعات الخدمات وهياكل البناء والطاقة والاستثمار. ومن خلال جهود التطوير ودمج التقنيات الرقمية، تواصل "غذاء القابضة" تعزيز الكفاءة والاستدامة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الإنتاج الغذائي، بما يعزّز مكانتها كركيزة رئيسية في منظومتي الغذاء والاستهلاك في دولة الإمارات.

تصريحات

بهذه المناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: "تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة العالمية القابضة الراسخ ببناء منصات استثمارية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً، وتُسهم في تحقيق قيمة مستدامة لأبوظبي وللاقتصاد العالمي. ويجمع هذا الاندماج بين ثلاث من أكبر شركاتنا الاستراتيجية تحت مظلة كيان واحد، ليضع الأسس لمواصلة تحقيق النمو المستدام، والتوسع وبناء القدرات، وتعزيز المرونة عبر أهم القطاعات الحيوية العالمية. كما ترسخ هذه الصفقة دورنا كمساهم رئيسي في مسيرة التحوّل وتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي وبناء شبكات ديناميكية لتعزيز القيمة والمساهمة في تشكيل صناعات المستقبل."

من جانبه، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة "2 بوينت زيرو": "تأسست 2 بوينت زيرو لتجسّد رؤيتنا الرامية إلى الاستثمار في صناعات المستقبل وتسريع مسارات نموها. ويأتي هذا الاندماج الاستراتيجي استكمالاً لتلك الجهود، إذ يسهم في دفع التحوّل في قطاع الطاقة، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي، وتمكين المجتمعات والمستهلكين. ويؤكد هذا التعاون رؤيتنا الطويلة الأمد لبناء منصة استثمارية عالمية مرنة تربط بين الفرص والابتكار والاستدامة."

وعلّق سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ملتيبلاي": "تشكل هذه الصفقة البارزة المحطة التالية في مسيرة نمو مجموعة ملتيبلاي. ومن خلال دمج أعمالنا المتكاملة في كيان واحد، سنسرّع وتيرة التوسع، ونرفع الكفاءة التشغيلية، ونوفّر عوائد أقوى وأكثر تنوّعاً للمساهمين. كما سنواصل تنمية قطاعات النمو الواعدة، واعتماد استراتيجيات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء ووضع تصوّر جديد لتحقيق القيمة عبر القطاعات."

وأضاف محمد سومر أجليقين، رئيس مجلس إدارة "غذاء القابضة": "ساهمت غذاء القابضة بدور محوري في دعم مستهدفات الأمن الغذائي في دولة الإمارات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ويأتي هذا الاندماج استكمالاً لهذا المسار، من خلال توسيع قدرتنا على الاستثمار والنمو في منظومة الزراعة والإنتاج الغذائي. ومن خلال تكاملنا مع 2 بوينت زيرو ومجموعة ملتيبلاي، سندعم مسيرة الدولة في مجال الاستدامة، ونرسّخ مكانتنا الرائدة ودورنا المحوري في تعزيز الأمن الغذائي والموارد."

البنود المبدئية للصفقة

ستُنفّذ الصفقة عبر عملية تبادل أسهم

ستُصدر مجموعة "ملتيبلاي" نحو 23.36 مليار سهم جديد للاستحواذ على 21.6 مليار سهم في شركة "2 بوينت زيرو" من الجهات المرتبطة بالشركة العالمية القابضة (100% من حصصهم) و1.77 مليار سهم في مجموعة "غذاء القابضة" (83.9% من حصصهم)

سيرتفع رأس المال المصدر من 2.8 مليار درهم إلى 8.64 مليار درهم

عقب استكمال الصفقة، سيبلغ إجمالي الأسهم المصدَرة للكيان المُدمج 34.56 مليار سهم

تُقدّر قيمة الأصول المجمّعة بنحو 120 مليار درهم

الموافقات التنظيمية والجدول الزمني للصفقة

تخضع الصفقة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية المعنية

من المتوقع إنجاز الصفقة بحلول منتصف نوفمبر 2025

ستُعلن تفاصيل إضافية فور اختتام إجراءات المراجعة

يعكس تأسيس مجموعة "2 بوينت زيرو" الرؤية الطويلة الأمد للشركة العالمية القابضة والرامية إلى بناء شبكات ديناميكية لتحقيق القيمة ترتكز على الابتكار والتوسع والنمو المنضبط، بما يعزّز دورها الريادي كمحرك رئيسي لتحقيق القيمة المستدامة لدولة الإمارات والاقتصاد العالمي.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 881.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.9 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن 2 بوينت زيرو

2 بوينت زيرو هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، تأسست عام 2023 لتكون منصة استثمارية رائدة تركز على بناء محفظة استثمارية عالمية تتسم بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة والشركات المستدامة.

وتجمع 2 بوينت زيرو تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات التابعة الرائدة في دولة الإمارات، بما في ذلك شيميرا للاستثمار ولونيت كابيتال وبلتون و"إي بوينت زيرو" التي تضم ساجاس وشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، لتشكل بذلك كياناً متكاملاً يلعب دوراً رائداً في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والموارد المعدنية والتكنولوجيا والطاقة. وتتميز شبكات القيمة المتكاملة في الشركة بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف القطاعات، مما يتيح ربط وتكامل القدرات المتاحة ضمن محفظتها الاستثمارية لاكتشاف فرص نمو جديدة، وتوفير قيمة ملموسة للمستثمرين، مع تمكين المجتمعات وتعزيز النظم المستدامة ودفع التقدم التكنولوجي.

www.2PointZero.com

نبذة عن مجموعة "ملتيبلاي"

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءاً مميزاً من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس والتغليف. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

توسّع ملتيبلاي+ نطاق الانتشار العالمي للمجموعة، مستثمرةً في مختلف القطاعات وفئات الأصول بهدف وحيد وهو تحقيق العوائد عبر التخصيص المنضبط لرأس المال.

للمزيد من المعلومات: www.multiply.ae

نبذة عن مجموعة "غذاء القابضة"

مجموعة "غذاء القابضة" هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. وتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX: IHC). رسّخت المجموعة مكانتها كشركة استثمارية قابضة، بمحفظة متنوعة من الشركات التابعة والزمیلة والمشاريع المشتركة، تضم الشركات التالية: مزارع العين، ومرموم للألبان، ومزرعة الجزيرة للدواجن والمزارع العربية، و"دواجن العجبان"، وشركة أليانس للأغذية، و" مخازن زي العالمية"، وأجرینف (الهاشمية)، و"الأفق الملكي القابضة"، وشركة أبوظبي للزیوت النباتية، و"میراك"، و"مجموعة إن آر تي سي"، و"أبیكس للاستثمار ش.م.ع" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: APEX)، و"إنفيكتوس للاستثمارات" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: INVICTUS)، و"أنینا كولیناري"، والجرف للأسماك، والشركة الدولية للصناعات الغذائية، و"هارفست فودز". ويتنوع عمل المجموعة من خلال كافة الشركات التابعة لمحفظتها في مجالات عديدة، مثل إنتاج الألبان والدواجن والأسماك والزراعة والسلع الغذائية وزيوت الطعام، إلى جانب أعمال التجارة والتوزيع.

www.ghitha.com

