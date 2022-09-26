· «كاف» هو اسم جديد انضم مؤخرًا إلى قطاع التأمين المصري. تم إطلاق عمليات الشركة بفريق إداري جديد ومساهمين جدد رسميًا العام الماضي وذلك بعد استحواذ كل من «المجموعة المالية هيرميس القابضة» وشركة «جي بي كابيتال» على حصة 75% في شركة «طوكيو مارين فاميلي تكافل» عام 2020

· منذ عملية الاستحواذ، نجحت «كاف» في تنمية عدد العملاء ليصل إلى 2 مليون عميل، مقابل 100 ألف عميل

· تتطلع الشركة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين ترتكز على خدمة الصالح العام وذلك عبر توفير حلول تأمينية تتسم بالشفافية وسهولة الاستيعاب وتستند على أفضل الحلول التكنولوجية

القاهرة: بعد قيام كل من «المجموعة المالية هيرميس القابضة» وشركة «جي بي كابيتال» بالاستحواذ على نسبة 75٪ من أسهم شركة «طوكيو مارين فاميلي تكافل» في 2020، تم تغيير اسم الشركة إلى «كاف». وتحت إشراف فريق الإدارة الجديد الذي تم تعيينه مؤخرًا بعد إتمام عملية الاستحواذ، تسعى الشركة إلى ترسيخ تواجدها في السوق المصري وذلك عن طريق تسهيل حصول عملائها على خدمات التأمين وطرح المزيد من المنتجات والحلول الابتكارية التي تتسم بالسهولة والجودة مقابل قيمتها.

وتتطلع شركة «كاف» إلى تسهيل حصول شريحة أكبر من المصريين على خدمات التأمين وذلك من خلال منصة واحدة صممت خصيصًا لتناسب احتياجات العملاء المختلفة. جدير بالذكر أن العلامة التجارية لشركة «كاف» تعني باللغة العربية "كافي"أي "يكفي ويفي بالغرض"، وهو ما يعني أن الشركة ملتزمة بتلبية كل احتياجات عملائها بمجموعة من الخدمات المتكاملة من خلال منصة واحدة بها، بدون متاعب أو إجراءات روتينية معقدة وبمنتهى الشفافية والسهولة، وأنها تتعهد بأن تقدم كل ما يضمن رضا العملاء والوفاء دائماً بتطلعاتهم.

وفي هذا السياق أعرب سهيل علي العضو المنتدب لشركة «كاف»، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الشركة خلال فترة عملها القصيرة في السوق المصري، والتي ترجع إلى موهبة وقدرة وحماس الكفاءات الشابة التي ينفرد بها فريق العمل دائم النمو، وثقة العملاء في قدرات الشركة، وكذلك التزام الشركة التام نحو تحقيق هدفها الذي يتبلور حول تعزيز المردود الإيجابي لخدمات التأمين على الصالح العام ودورها في الحفاظ على صحة وثروات جميع شرائح وفئات المصريين. وأضاف سهيل علي أن الشركة عكفت منذ انطلاق أعمال «كاف» على تحسين وتسهيل حياة المواطنين وما يتبع ذلك من المجتمعات المحيطة بهم، وذلك عبر تقديم منتجات سهلة وحلول رقمية ابتكارية. وأكد أن الشركة سوف تواصل السعي من أجل تحقيق هدفها المتمثل في دعم مبادرة زيادة الوعي عن أهمية التأمين لتضييق الفجوة التأمينية في مصر والحد من معدلات الفقر عن طريق توفير حماية للأفراد ذو الدخل المحدود حال مواجهتهم لحدث مؤسف من خلال طرح الحلول الابتكارية التي تستند على التكنولوجيا.

ومنذ إتمام عملية الاستحواذ قبل 18 شهرًا، شهدت «كاف» نموًا استثنائيًا من 100 ألف عميل قبل الاستحواذ لتقوم الشركة حاليًا بتقديم خدمات التأمين على الحياة لحوالي 2 مليون مصري في 2022، حيث ركزت الشركة على إصدار وثائق تأمينية تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال الصغيرة وقطاع الأعمال متناهي الصغر.

وأضاف سهيل علي أن التأمين هو أحد الأدوات الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركة تجني ثمار الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي. وأكد على الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة المصرية مؤخرًا لتسهيل وصول الخدمات المالية للشرائح ذات الدخل المنخفض، وإطلاق حزمة من الإصلاحات التشريعية ، والتغلب على مختلف العقبات التي تواجه القطاع، وهو ما سينعكس أثره الإيجابي على نمو أنشطة التمويل غير المصرفي خلال السنوات المقبلة. وأعرب عن اعتزازه بأن تكون الشركة أحد الداعمين لهذه المبادرة وأن تكون جزءًا منها لزيادة الوعي بأهمية الخدمات وسد الفجوة التأمينية وهو ما سيوفر الحماية لشريحة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض من الوقوع في الفقر.

وبالنظر إلى السجل الحافل بالنجاحات لكلٍ من «المجموعة المالية هيرميس» القابضة وشركة «جي بي كابيتال»، ستعمل «كاف» على تحقيق منظور جديد لصناعة التأمين، وهي ترتكز في ذلك على تطوير الخدمات التأمينية المدعومة بالحلول التكنولوجية المبتكرة، والمصممة بعناية لضمان سهولتها وإتاحتها لمختلف شرائح العملاء. وبناءً على ذلك، ستقوم الشركة بتوفير هذه الحلول والمنتجات بشروط سهلة وبسيطة للوثائق التأمينية مستفيدين من العمليات الفريدة التي تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام.

ومن جانبه، أعرب علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته بالتعاون القوي الذي يربط بين «المجموعة المالية هيرميس القابضة» و«جي بي كابيتال» من خلال شركة «كاف»، وأكد على التزام الشركة بوضع وتنفيذ مجموعة من الخطط الاستراتيجية الطموحة من أجل اغتنام فرص النمو الواعدة التي يطرحها السوق المصري، حيث تتمكن المجموعة من جني ثمار التعاون الإيجابي بين الشركات التابعة لها من خلال خلق التضافر والتكامل بين جميع الشركات. وأضاف العفيفي أن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من هذه الاستراتيجية على صعيد طرح باقة من الخدمات والمنتجات الشاملة لتغطية مختلف احتياجات العملاء، علمًا بأن الشركة تُسخر كل قدراتها من أجل تحقيق النمو المنشود على المدى القريب فضلًا عن تعظيم العائد المستدام على كل الأطراف ذات العلاقة.

ومن ناحية أخرى، قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي عام 2015، والذي يتولى إدارة العديد من أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك من خلال شركاته التابعة مثل «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» للتأجير التمويلي والتخصيم، وشركة «تنمية» لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وشركة «ڤاليو» لخدمات الشراء الأن والدفع لاحقاً، وشركة «بداية» للتمويل العقاري، وشركة «بيتابس مصر» لتوفير حلول المدفوعات الرقمية، وألان شركة «كاف» للتأمين.

وعلق على عملية الاستحواذ، منصور قباني رئيس مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال التي تنتمي الى شركة «جي بي أوتو»، مؤكداً على التزام الشركة بمواصلة البحث عن الفرص الواعدة في السوق المصري حيث لا يزال السوق مليئًا بالفرص. وأشاد قباني بسوق التأمين في مصر مؤكدًا أنه سيشهد نموًا كبيرًا وتوسعًا ضخمًا ووفقاً لذلك تنوي الشركة تحقيق المزيد من النمو المستدام. وأضاف قباني أن هذه التطورات التي يشهدها السوق تتماشى مع رؤية الشركة للمستقبل حيث عملت الشركة على توسيع أعمالها وتنويعها في مجال خدمات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وخدمات الشراء الآن وادفع لاحقاً وخدمات تأجير أساطيل النقل والمدفوعات الرقمية والتخصيم والتوريق والتمويل العقاري والتأمين.

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- انتهى -

عن شركة «كاف»

«كاف» شركة مصرية مرخصة لتقديم منتجات التأمين على الحياة والادخار والتأمين الصحي تأسست في عام 2021، وتعد الشركة التي ثمرة التعاون المشترك بين كلٍ من «المجموعة المالية هيرميس القابضة» وشركة «جي بي كابيتال» ومجموعة «طوكيو مارين»، وتعكف الشركة على تطوير منصة خدمات تأمينية محلية بهدف تعظيم القيمة المقدمة للأفراد والشركات في مجالات التأمين على الحياة والتأمين الصحي لشرائح المجتمع التي لا تحظى بالخدمات التأمينية الكافية. كما تسعى إلى مواصلة تقديم حلولها التأمينية الابتكارية بغرض زيادة معدلات الطلب بين عملائها من الأفراد والشركات، فضلًا عن سد الفجوة التأمينية في السوق المصري.

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

عن شركة جي بي أوتو

جي بي أوتو (كود البورصة المصرية AUTO.CA) هي شركة رائدة في قطاع السيارات بأسواق الشرق الأوسط وتقدم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري. وتضم أعمال الشركة ستة قطاعات رئيسية وهي سيارات الركوب، والدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، والشاحنات التجارية ومعدات الإنشاء والإطارات بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، وأنشطة الشركة خارج السوق المصري. وتركز عمليات الشركة على أنشطة التجميع والتصنيع والتسويق والتمويل وخدمات ما بعد البيع، حيث تمتلك توكيلات حصرية لمجموعة متنوعة من العلامات الرائجة، تشمل هيونداي، مازدا، شيري، شانجان، هافال، كاري، باجاج، ماركو بولو، إفيكو، شاحنات وحافلات فولفو، معدات إنشاء فولفو، متسوبيشي فوسو، اس دي ال جي، هايجر، شاكمان، لاسا، يوكوهاما، ويست ليك، دبل كوين، جوديير، ثاندرر، فيردي، تيكينج، سن فول، ام جي، جازبرومنيفت. وتزاول الشركة أنشطتها بصورة رئيسية في أسواق مصر والعراق. وعلي صعيد جي بي كابيتال، تعد الشركة الذراع المتخصص في الخدمات التمويلية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والقروض ضئيلة الحجم وتمويل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات تأجير الشاحنات وأساطيل النقل) P2P (وخدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً والتحصيل وخدمات التحويل والمدفوعات الرقمية والتخصيم والتوريق والتمويل العقاري والتأمين، وذلك من خلال شركاتها التابعة جي بي ليس، ودرايف، وام ان تي - حالا، وهرم، وكابيتال للتوريق، وبداية، وكاف. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الجيزة بمصر.

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.