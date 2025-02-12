(عمّان، الأردن): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع الملكية الأردنية، شركة الطيران الرسمية والناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى جورامكو تنفيذ فحوصات وعمليات الصيانة الدورية لطائرات إمبراير 195-E2 الجديدة ضمن أسطول الملكية الأردنية، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها جورامكو صيانة هذا الطراز تحديداً لدى الملكية الأردنية.

وتم الإعلان عن الاتفاقية على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات MRO ME 2025، والتي أقيمت في دبي. وقد جاءت هذه الاتفاقية امتداداً لتعاونات سابقة بين جورامكو والملكية الأردنية، وتعزيزاً للشراكة الممتدة بينهما.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري: "لطالما كانت الملكية الأردنية شريكاً استراتيجياً لنا ومن أهم عملائنا. فخورون بثقة الملكية الأردنية العالية بنا وبما نقدمه لها من خدمات مستندة إلى خبرتنا العميقة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، ويسرنا أن نواصل شراكتنا المثمرة معها، متطلعين لتوسيع نطاق التعاون بيننا مسقبلاً."

ومن جانبه، قال رئيس قسم الهندسة والصيانة لدى الملكية الأردنية، محمد المعايطة: "تمثل هذه الاتفاقية الجديدة مع جورامكو إنجازا آخر في شراكتنا طويلة الأمد، حيث أصبحت أول شركة إصلاح وصيانة وتجديد في المنطقة تقدم خدمات الصيانة لهذا النوع من الطائرات. نحن نثق في خبرة جورامكو ونتطلع إلى العمل معا لضمان أعلى معايير الصيانة لأسطولنا".

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة مع خطط للتوسعة قيد التنفيذ حالياً. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC). ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو" والبرنامج التدريبي وآلية الانضمام إليه، يرجى زيارة الرابط التالي، أو زيارة أي من قنوات الأكاديمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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