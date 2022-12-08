العمل المرتقب سيتميز بأسلوب الدراما والحركة

جدة : عقدت شركة برسمان فيلم، إحدى أكبر شركات إنتاج الأفلام في هوليوود، شراكة استراتيجية مع شركة ستوديو 1932 السعودية بهدف إنتاج فيلمٍ سينمائي ملحميٍ سيتم تصويره في عددٍ من مناطق المملكة، وسيعرض في دور السينما على مستوى العالم.

ويأتي هذا التعاون بين صناعة السينما السعودية سريعة الازدهار مع إحدى أعرق شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود بفضل التزام استوديو 1932 وبرسمان فيلم بالمساهمة في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بقطاع السينما والترفيه. ومن المقرر أن تقدم هذه الشراكة ذات القيمة الثقافية والإبداعية الكبيرة تجربة غير مسبوقة، بالاضافة الى تسليط الاضواء على المواقع ذات الخصائص السياحية والثقافية، وتعريف الجمهور العالمي عن التاريخ العريق والتقاليد الفريدة التي تتميز بها مناطق المملكة المختلفة من خلال عدسة الكاميرا.

تأسست شركة برسمان فيلم عام 1969م، وأنتجت منذ ذلك الحين أكثر من 80 فيلماً عالمياً، والتي قدّمت الكثير من الفرص للعديد من الشخصيات البارزة في صناعة السينما، ومن أهمها عددٌ من الأفلام الكلاسيكية التي انتشرت واشتهرت بين محبي وعشاق السينما في العالم؛ وتشمل: "كونان ذا بارباريان"، و"أميركان سايكو، و"ذا كرو"، و"ثانكيو فور سموكنغ"، وكذلك "وال ستريت" من إخراج أوليفرستون، رئيس لجنة التحكيم الدولية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2022.

وبهذه المناسبة، صرح إدوارد برسمان قائلاً "نحن سعداء بتأسيس هذه الشراكة مع ستوديو 1932 من أجل إنتاج عددٍ من الأفلام وبرامج التلفزيون داخل المملكة موجهة للجماهير حول العالم. ونرى بأن التزام المملكة بصناعة السينما يعد أحد أبرز التطورات المهمة في الأسواق العالمية لوسائل الإعلام اليوم. نحن فخورون بمسيرتنا وخبراتنا الطويلة التي تتجاوز الخمسة عقودٍ في صناعة الأفلام، كما أننا تعتز بتسخير شراكاتنا في الإنتاج الإبداعي والفني لخدمة التطور الكبير الذي يشهده الإعلام السعودي".

وإلى جانب أوليفر ستون، نجحت برسمان في تأسيس علاقات قوية ودائمة من خلال عددٍ من الأعمال المبتكرة لمخرجين كبار؛ مثل: تيرنسمالك، سام ريمي، ديفيد بايرن، كاثرين بيغلو، أليكس بروياس، بريان دي بالما، ديفيد مامت، جون ميلوس، جاسون رايتمن، تشارلز بورنيت،وآلان ريكمان. كذلك، نجحت الشركة في التعاون مع ممثلين نجوم؛ من أمثال: أرنولد شوارزنيغر، ميريل ستريب، نيك نولت، جيريمي آيرونز، مايكل دوغلاس، مارتن وتشارلي شين، غلين كلوز، سيغورني ويفر، جان كلود فان دام، أليك بالدوين، سيلفستر ستالون، ديف باتيل،كريستيان بيل، وريس ويذرسبون. وقد استكملت برسمان فيلم مؤخراً إنتاج فيلم "داليلاند" لماري هارون؛ المستوحى من الحياة السريالية للفنان الشهير سلفادور دالي، وهو من بطولة بن كينغسلي في دور دالي، وكان العرض العالمي الأول لفيلم "داليلاند" في الليلة الختامية من مهرجان تورنتو السينمائي الذي أقيم خلال سبتمبر الماضي، في حين كان العرض الأول له في الشرق الأوسط خلال مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم في نوفمبر الماضي.

ستوديو 1932 هي شركة سعودية مختصة أسستها مجموعة من المستثمرين المحليين الذين يملكون رؤية مشتركة للارتقاء بصناعة الترفيه في المملكة وفقاً لمعايير الابتكار والجودة العالمية. ومن المقرر أن تقوم برسمان فيلم وستوديو 1932 بإنتاج أول فيلمٍ سينمائي مشتركٍ بأسلوبٍ يجمع بين مفهومي الدراما والحركة، وستدور أحداثه في الجزيرة العربية القديمة. وينتظر أن تساهم الرؤية المشتركة لمستقبل الأفلام التي تمتلكها الشركتين المختصتين في الإنتاج السينمائي في المملكة وخارجها في إلهام وإسعاد الجمهور والمواهب عل المستوين المحلي والعالمي.

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