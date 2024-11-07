المنامة : أعلنت شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. ("استيراد" أو "الشركة" (رمز التداول (ESTERAD) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024 ("الربع") والأشهر التسعة الأولى من العام ("الفترة") المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 1,001,936 دينار بحريني للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 873,100 دينار بحريني لنفس الربع في عام 2023، بزيادة قدرها 15%. وجاءت الأرباح المحسنة نتيجة للدخل الناتج عن أنشطة الشركة الاستثمارية ونمو العائدات من محافظ العقارات والأسهم الخاصة. بلغ الربح الأساسي للسهم للربع 6.5 فلس مقارنة بـ 6.0 فلس في الربع الثالث من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 836,421 دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 319,035 دينار بحريني في نفس الربع من العام الماضي، بزيادة قدرها 162٪. بلغ إجمالي الدخل للربع الثالث 2,737,180 دينار بحريني مقارنة بـ 1,259,752 دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 117٪. نتجت الزيادة القوية عن الدخل الناتج عن الأصول الرئيسية ضمن محفظة الأسهم الخاصة والعقارات العالمية المتنوعة التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.

كما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 2,323,582 دينار بحريني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,947,457 دينار بحريني في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة قدرها 19٪. بلغ الربح الأساسي للسهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 15.1 فلس مقارنة بـ 13.3 فلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 1,691,731 دينار بحريني للفترة، بزيادة قدرها 68% مقارنة بـ 1,009,120 دينار بحريني للفترة المقابلة من عام 2023. بلغ إجمالي الدخل لفترة الأشهر التسعة 7,431,925 دينار بحريني مقارنة بـ 3,067,863 دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 142.%

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 39,692,591 دينار بحريني مقابل 40,198,706 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض طفيف قدره 1%، ويرجع ذلك أساسًا إلى توزيع أرباح كبيرة بنسبة 20% من قبل الشركة لعام 2023. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3% إلى 123,763,595 دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 119,858,511 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2023.

وتعليقًا على النتائج، قال السيد أحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية، "يسعدنا أن نعلن عن أداء قوي ونمو في جميع المحافظ الاستثمارية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024. خلال فترة الأشهر التسعة، ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 19%، ونما الدخل بشكل كبير بنسبة 142%. "تؤكد هذه النتائج الزخم في أعمالنا ومسار النمو المستدام لدينا. نحن فخورون بالتحسينات الملموسة التي أعقبت إعادة الهيكلة الأخيرة لمحفظتنا من الأصول العقارية والأسهم الخاصة العالمية المتنوعة، والتي مكنتنا من تسريع خلق القيمة وتعزيز العائدات."

"كما حقق إستيراد بنك خطوات مهمة، حيث تقدم نحو إكمال أول صفقة عالمية كبرى له منذ استحواذنا على البنك وإعادة هيكلته. هذه واحدة من العديد من الصفقات الاستراتيجية في خطتنا ويتماشى مع الاستراتيجية العامة لبناء وتوسيع أصول البنك تحت الإدارة. سيواصل البنك العمل نحو هيكلة وتقديم منتجات الاستثمار للأفراد ذوي القيمة الصافية العالية والمستثمرين المؤسسيين ويكمل حاليًا عمليات استحواذ جديدة في الأسواق الأمريكية.

وأضاف السيد أحمد عبدالرحمن: "واصل مشروع أمواج بيتشفرونت، مشروعنا الرائد للتطوير العقاري في البحرين، جذب اهتمام قوي من المستثمرين المحليين والإقليميين. وفي الربع الثالث، أطلقنا مبيعات المرحلة الثانية، والتي تضم 245 شقة حديثة في البرج الغربي للمشروع. وقد تم بيع أكثر من ربع هذه العقارات بالفعل، مما يسلط الضوء على الطبيعة الفريدة للمشروع وأسلوب الحياة الحصري على الواجهة البحرية الذي نبتكره. وشهادة أخرى على جاذبية المشروع، كما تم الإعلان عنها في الربع الرابع، هي اتفاقية تاريخية مع مجموعة صن سيت للضيافة لإحضار علاماتها التجارية التي تتضمن من فندق ومساكن مِتّ وشاطئ إيزولا ورايز للياقة البدنية إلى أمواج بيتشفرونت. ويشمل ذلك 220 مفتاحًا وفيلا تحمل علامات تجارية ومساكن من شأنها أن ترتقي بعروض الرفاهية والراحة في المشروع".

"لقد دخلنا الربع الأخير من العام على أساس قوي، مع استراتيجية فعالة وأصول ذات أداء جيد وخط أعمال استراتيجي من الفرص التي تضعنا في وضع يسمح لنا بتحقيق المزيد من النمو وتعزيز العائدات لعام 2024 وما بعده".

نبذة عن شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. (استيراد)

شركة استيراد الإستثمارية ش.م.ب. ("استيراد") هي واحدة من أقدم الشركات الإستثمارية الرائدة في مملكة البحرين. تأسست في عام 1973 وأدرجت في بورصة البحرين، وقد كانت استيراد رائدة في وضع المشاريع والصناعات الوطنية الرئيسية ولديها سجل حافل وثابت من الإستثمارات الآمنة في مجموعة متنوعة من الأصول، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشمل أقسام الاستثمار في استيراد، العقارات والأسهم الخاصة واستثمارات السوق العامة. تستثمر الشركة رأس المال المملوك عبر مجموعة واسعة من الأصول العقارية في المواقع المربحة والوجهات المرغوبة. كما تستفيد الشركة أيضاً من الخبرة الواسعة في الأسهم الخاصة، والاستثمار في قطاعات متنوعة بما في ذلك البنية التحتية، التكنولوجيا، الأغذية والمشروبات، الخدمات، والعقارات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ويستثمر قسم التداول في استيراد رأس المال في كل من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت في البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مع طموح متجذر في الاستثمارات القابلة للتغيير في البحرين وخارجها، يختار فريق الإدارة العالمي في استيراد الاستثمارات بناءً على معايير المخاطر الصارمة، والقيمة التي بامكانها اضافتها للمساهمين، والاقتصادات والمجتمعات التي تعمل وتخدم فيها.

-انتهى-

#بياناتشركات