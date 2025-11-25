دبي، الإمارات العربية المتحدة: منحت "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عقداً بقيمة 1.9 مليار درهم إلى شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، لتنفيذ أعمال بناء مجمع الفلل الحصري "ذا إيكرز". ويتضمن العقد إنجاز الدفعة الأولى التي تضم 642 فيلا مع المرافق المجتمعية الملحقة بها، بحلول الربع الأخير من عام 2027.

تتألف فلل "ذا إيكرز" من ثلاث أو أربع أو خمس غرف نوم، وتتراوح مساحتها بين 3048 إلى 6001 قدماً مربعة، ولكل منها حديقتها الخاصة. وترتبط حدائق الفلل معاً بمسارات طبيعية تقود إلى متنزه هالو لوب الذي يربط أرجاء المجمّع فيما بينها، بالإضافة أيضاً إلى شبكة من البحيرات التي يمكن السباحة فيها.

بهذه المناسبة قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "يشكّل مشروع ’ذا إيكرز‘ المرحلة التالية من رؤية ’مِراس‘ الرامية إلى بناء بيئات سكنية يجتمع فيها التصميم الراقي والاستدامة وجودة الحياة معاً. ويؤكد تعاوننا مع ’يونك‘ التزامنا بتطوير منازل تعكس التميز المعماري لدبي، وتساهم كذلك في تحقيق رؤيتنا الطموحة ببناء حياة حضرية أكثر استدامة ومجمّعات ترتقي بالحياة اليومية وترسي معايير جديدة للعيش في الإمارة ضمن إطار خطة دبي الحضرية 2040".

من جانبه، قال المهندس عبدالحليم موحد، رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك): "يسرنا التعاون مع ’مِراس‘ لإنجاز واحد من مشاريعها الفريدة التي تعكس ريادة دبي المستمرة في تحقيق التميز السكني. ومع التزامنا التام بأفضل الممارسات العالمية ومعايير البناء المبتكرة، سنضمن تنفيذ مشروع ’ذا إيكرز‘ وفقاً لمستويات متميزة من الجودة والاستدامة".

يتميز مشروع "ذا إيكرز" ببنية تحتية اجتماعية قوية تعزز راحة السكان، حيث يربط منتزه هالو بارك أرجاء المجمّع فيما بينها ليخلق بيئة نابضة محاطة بالمساحات الطبيعية الخضراء. وتتجلى معايير الاستدامة في جميع جوانب المشروع؛ حيث يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 80% للفرد الواحد وكذلك تقليل استهلاك المياه بنسبة 33% مقارنة بالمتوسط الوطني في دولة الإمارات، حيث يلبي المشروع جميع احتياجات الري بمياه الصرف الصحي المعالَجة. وحصل المشروع على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة "LEED" الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة للمجمّعات السكنية، مما يُؤكد التزام "مِراس" بتطوير مشاريع عقارية مستدامة وصديقة للبيئة تلبي المعايير الدولية.

يشمل المخطط الرئيسي لمشروع "ذا إيكرز" روضة أطفال، ومدرسة ابتدائية، وعيادة، ومساجد، ونوادي، ومنطقة للبيع بالتجزئة، تتصل جميعها بمتنزه هالو لوب وحدائقه السبع. ويضم المشروع أيضاً شبكة واسعة من مسارات المشي وركوب الدراجات، ومساحات مفتوحة للألعاب الرياضية، وملاعب للأطفال، وحمامات سباحة، ومرافق رياضية مخصصة، مما يساهم في تكريس نمط حياة نشيط ومتوازن لسكان المجمّع.

ويحظى هذا المشروع السكني الراقي بموقع متميز في قلب منطقة دبي لاند، وبذلك يتيح لقاطنيه سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في دبي عبر شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات، علماً أنه يبعد مسافة 10 دقائق فقط بالسيارة عن القرية العالمية، و5 دقائق عن نادي دبي للبولو والفروسية ومجمع حمدان الرياضي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

