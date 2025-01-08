لندن، المملكة المتحدة: أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن تحقيق إنجازات حافلة في عام 2024، حيث كشفت عن عشرة مشاريع بارزة في السعودية والإمارات وقطر وعمان وإسبانيا، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار دولار أمريكي. ولا يقتصر دور هذه المشاريع الفريدة على تعزيز مكانة "دار جلوبال" كشركة رائدة في إعادة تعريف مشهد العقارات الفاخرة العالمي فحسب، بل إنها تقدم أيضاً مشاريع تتمتع بإمكانات استثمارية عالية.

وتسلط أحدث مشاريع "دار جلوبال" الضوء على شراكتها المستمرة مع منظمة ترامب، بما في ذلك "برج ترامب جدة" (530 مليون دولار أمريكي)، والذي من المقرر أن يصبح أحد أطول الأبراج السكنية في جدة من خلال شقق فاخرة ونادٍ حصري للأعضاء فقط. وفي منطقة الرياض بجوار إكسبو 2030، يقدم مشروع "نبتون من دار معوض للمجوهرات" (230 مليون دولار أمريكي) 200 فيلا فاخرة. وفي الإمارات، يتميز مشروع "ذا أستيرا إنتيريورز من أستون مارتن" (238 مليون دولار أمريكي) على جزيرة المرجان بتصاميمه الداخلية التي تتولى أستون مارتن الإشراف عليها، بما في ذلك "فيلا سكاي" الحصرية (11 مليون دولار أمريكي) وهي جزء من محفظتها الحصرية 1 من 1. وفي إسبانيا، يقدم مشروع "ماريا إنتريورز من ميسوني" (108 مليون دولار أمريكي) مجمعاً سكنياً مسوراً في فينكا كورتيسين، يمزج بين المعيشة الفاخرة وتصميم "ميسوني" الأيقوني.

ويجمع مشروع "ذا ويك إند 2 من إيلي صعب" في قطر (75 مليون دولار أمريكي)، الذي يقع على جزيرة قطيفان الشمالية، بين المعيشة الفاخرة ووسائل الراحة الترفيهية المتميزة. وفي عُمان، تشمل محفظة المشاريع "ذا جريت إسكيب 2" (70 مليون دولار أمريكي)، وهو مجمع سكني فاخر يقع في منطقة عايدة في مسقط، بالإضافة إلى "ماريوت ريزيدنسز" (100 مليون دولار أمريكي)، وهي عقارات سكنية حصرية على شاطئ البحر في عايدة، و"فندق ترامب إنترناشيونال وفلل ترامب كليف" (495 مليون دولار أمريكي) ، وهو مشروع متميز متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع. علاوة على ذلك، يوفر مشروع "فلل ترامب الجولف" (40 مليون دولار أمريكي)، الذي يقع على ارتفاع 130 متراً فوق ريفييرا مسقط، إطلالات خلابة وحياة فاخرة.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تسلط المشاريع التي أطلقناها العام الماضي الضوء على التزامنا الراسخ بتقديم عقارات فاخرة وفق المستويات العالمية في عدد من أكثر الوجهات جذباً وطلباً عليها. وتعكس هذه

المشاريع قدرتنا على توقع وتلبية المتطلبات المتطورة للمستثمرين العالميين، وتقديم أسلوب حياة وفرص استثمارية لا مثيل لها. وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نركز على تعزيز وجودنا العالمي بشكل أكبر".

وبالبناء على هذا الزخم، تستعد "دار جلوبال" للتوسع في الولايات المتحدة، من خلال خطط للاستثمار في مدن دولية رئيسية. وتهدف الشركة إلى التعاون مع مطورين من الدرجة الأولى لإنشاء مساكن فاخرة، تستهدف المشترين الأمريكيين والدوليين على حد سواء.

تأسست "دار جلوبال" في عام 2017 وأدرجت في بورصة لندن للأوراق المالية في عام 2023، وتواصل الشركة إعادة تعريف العقارات الفاخرة من خلال سجل حافل من المشاريع عالية الجودة في تسع أسواق، ومحفظة تمزج بسلاسة بين التصميم المبتكر والشراكات الاستراتيجية والفخامة التي لا مثيل لها في وجهات عالمية رئيسية. وبقاعدة عالمية من العملاء الأثرياء من أكثر من 100 جنسية، تظل "دار جلوبال" اسماً موثوقاً به لفرص الاستثمار وأسلوب الحياة الاستثنائية.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس "دار جلوبال" في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، في تسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار.

وفي المستقبل القريب، تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ومراكش ولندن. وتم إدراج "دار جلوبال" في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

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