استقبلت مدينة نزوى الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، (21) طلباً للاستثمار خلال العام 2024، تم توطين (19) مشروعاً منها بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى 28 مليون ريال عماني على أن تقام هذه المشاريع على مساحة تتجاوز الـ (131) ألف متر مربع، ليرتفع عدد المشاريع الموطنة حالياً في المدينة الصناعية إلى (186) مشروعاً بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ (504) مليون ريال عماني، بينما يعمل في هذه المشاريع (6100) عاملاً بنسبة تعمين بلغت 45%، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية (7.2) مليون متر مربع.

وقال المهندس إسحاق بن إبراهيم الخروصي، القائم بأعمال مدير عام مدينة نزوى الصناعية، أن مدائن بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواصل تنفيذ مشروع مجمع مدائن الريادي في المدينة الصناعية بتكلفة تبلغ 1.2 مليون ريال عماني، حيث يشمل المشروع إنشاء 10 ورش للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 60% مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مشيراً الخروصي إلى البدء في الدراسات الاستشارية لمشروع المنطقة السكنية إلى جانب التحضير للبدء في أعمال الصيانة العامة للمرافق، كما تم الانتهاء من أعمال إعداد المخطط العام للمرحلة الخامسة بمساحة 4 مليون متر مربع، وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية، أوضح الخروصي أنه يوجد حاليا ما يزيد على 1700 شجرة، وجاري العمل على زراعة 600 شجرة أخرى لزيادة الرقعة الخضراء بالإضافة إلى زراعة عدد 670 شجرة وتوزيع 200 شجرة للشركات بالتعاون مع هيئة البيئة، كما بدأت بعض الشركات في دراسة استخدام الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الكهرباء، وتوطين مشاريع مختصة في إعادة تدوير الألمنيوم والنحاس.

-انتهى-

#بياناتشركات