تعيين رئيس تنفيذي إقليمي جديد لمنطقة الشرق الأوسط

المملكة العربية السعودية، جدة: أعلنت "مزارع البحر الأحمر"، الشركة السعودية-الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والتي تمتلك تقنيات خاصة للزراعة التجارية منخفضة الطاقة والتحكم المستدام بالمناخ دون استخدام المياه العذبة، عن إغلاق جولة تمويلية بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي بمشاركة كلٍ من مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد)، والمجموعة الاستثمارية الاستراتيجية القابضة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (صافولا)، من خلال برنامجهما لاستثمارات رأس المال الجريء.

شملت قائمة المستثمرين المشاركين في هذه الجولة التمويلية أيضاً صندوق الابتكار في جامعة الملك عبدالله، أحد المستثمرين الأصليين في شركة مزارع البحر الأحمر، إلى جانب شركة OlsonUbben، وهي كيان استثماري مملوك لتوني أولسون وجيفري أوبن (توني أولسون هو الرئيس التنفيذي لشركة SPINS، وهي شركة بيانات رائدة تركز على قطاع العافية ونمط الحياة الصحي وترويج المنتجات الطبيعية، أما جيفري أوبن فهو المؤسس والشريك الإداري في "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز" وأحد رواد الاستثمارات المؤثرة).

من المرتقب أن تدعم عائدات الجولة التمويلية خطط التوسع العالمي والإقليمي لشركة مزارع البحر الأحمر - بما في ذلك التوسع في أعمال المنتجات الطازجة في دول مجلس التعاون الخليجي. يركز التوسع العالمي على تطوير التكنولوجيا وتعزيز الإنتاجية - بما يدعم التوقعات التي تشير إلى أن مبيعات باكورة أنتاج الشركة ستبدأ بحلول الربع الرابع من عام 2022.

كما أعلنت مزارع البحر الأحمر أيضاً عن تعيين سيمون روبشاند، في منصب مدير العمليات العالمي الجديد والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، لتستفيد الشركة من خبرته السابقة في منصب الرئيس التنفيذي لدى شركة "Lorne Stewart" وسجله الحافل بالإنجازات على صعيد قيادة وتوجيه النمو الاستراتيجي للاستفادة من الفرص الهائلة في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد العمليات التشغيلية، سجلت شركة مزارع البحر الأحمر أداءً قوياً للغاية، وأعلنت عن توسعها في الولايات المتحدة في يناير 2022. كما انتهت الشركة من تجهيز مزرعتها التجارية الجديدة التي تحتضن تقنياتها الثورية على مساحة ستة هكتارات بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب منشأة للبحث والتطوير في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في ثول - حيث تحقق التقنيات المملوكة للشركة نتائج تفوق التوقعات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور رايان ليفرز، الرئيس التنفيذي لشركة مزارع البحر الأحمر:"يسعدنا إغلاق هذه الجولة الاستثمارية بقيمة 18.5 مليون دولار والتي جاءت استكمالاً لانطلاقتنا الرائعة خلال العام الجاري. ويبرهن إيمان هؤلاء المستثمرين المرموقين برؤيتنا على كفاءة نموذج عملنا واستراتيجيتنا الواعدة. إننا متحمسون لمواصلة رسالتنا في خفض الاعتماد على المياه العذبة في إنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي بفضل دعم مثل هؤلاء المستثمرين وتوجيههم. وفي هذا السياق، يأتي تعيين سيمون روبشاند في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط كمحطة بارزة أخرى تعزز مكانتنا الرائدة وتوسع تأثيرنا في جميع أنحاء المنطقة ".

وعلق فهد عليدي، العضو المنتدب في "واعد" قائلاً:"طورت شركة مزارع البحر الأحمر نموذج أعمال مبتكراً ومستداماً لعلاج مشكلة الأمن الغذائي ومحدودية الموارد الزراعية عالمياً، فضلاً عن كونه يراعي الظروف الإقليمية إلى حد كبير. ويفخر واعد بكونه أحد الداعمين الأوائل لفريق الشركة الذي يواصل العمل على تطوير التكنولوجيا الزراعية الناشئة معتمداً على عقود طويلة من الخبرة البحثية متعددة التخصصات."

من جهته، قال نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للابتكار، الدكتور كيفن كولين:“نحن فخورون للغاية بالتطور والنمو السريع الذي تشهده شركة مزارع البحر الأحمر وحجم تأثيرها المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث تعاون قسم الابتكار والتنمية الاقتصادية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مع مزارع البحر الأحمر منذ بدايتها الأولى، انطلاقاً من ثقتنا أن تقنياتها المتطورة ستحقق آثار بيئية واجتماعية واقتصادية إيجابية للغاية. ويسعدنا أن نرى تلك الطموحات التقنية والعمل الجاد يثمران عن تحول ملموس على أرض الواقع".

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نبذة عن شركة مزارع البحر الأحمر

تلتزم شركة مزارع البحر الأحمر بتوفير حل مستدام لواحدة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم - وهي توفير الغذاء لسكان العالم بطرق مستدامة تستفيد من الحلول التكنولوجية المتقدمة. ومن خلال نهجها المبتكر، تساهم الشركة بقوة في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية عبر تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان الذين يعانون من شح المياه. ويستخدم هذا النهج تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى منظومة زراعية عالمية رائدة تستند إلى أسس علوم النبات وتكنولوجيا التبريد المستدام وأنظمة إدارة الضوء والطاقة. يمكن الاطلاع على مزيد من معلومات هنا

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