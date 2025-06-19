أعلنت شركة نيسس فاينانس للاستشارات الاستثمارية (منطقة حرة) (نيفكو دبي)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة نيسس فاينانس للخدمات المحدودة (نيفكو)، عن استثمار 183 مليون درهم إماراتي في عقارين في دبي، بينما تقوم حالياً بتقييم استثمار بقيمة 669 مليون درهم إماراتي في عقارات جديدة.

تتطلع الشركة إلى نمو مضاعف أربع مرات في أصولها المدارة التي قفزت بنسبة 55 بالمائة لتصل إلى 15.72 مليار روبية هندية (183.85 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، من 10.12 مليار روبية هندية (118.35 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية 2024. وقد جاء حوالي 29 بالمائة أو 4.55 مليار روبية هندية (53.21 مليون دولار أمريكي) من الأصول المدارة من عملياتها في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تعاقدت نيفكو أيضاً مع شركة هوليهان لوكي لجمع رأس مال عالمي لصناديق الإمارات العربية المتحدة والهند، بينما خصصت 68 مليون دولار أمريكي (250 مليون درهم إماراتي) للاستثمار في دبي. وهي تجري مناقشات متقدمة للحصول على حد ائتماني إضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (730 مليون درهم إماراتي) لنشره في سوق العقارات عالية النمو في الإمارات العربية المتحدة، مما سيغذي نمو القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تمر نيفكو بمرحلة متقدمة من المناقشات حول نشر مبلغ إضافي قدره 200 مليون دولار أمريكي (730 مليون درهم إماراتي) من صندوقين عالميين بارزين.

وستزيد هذه الأموال، بمجرد نشرها، استثمارات الشركة بمقدار 468 مليون دولار أمريكي (1.71 مليار درهم إماراتي) هذا العام.

في عام 2024، استثمرت نيفكو دبي ما مجموعه 183.35 مليون درهم إماراتي، بما في ذلك 93.85 مليون درهم إماراتي (2.3 مليار روبية هندية) في مشروع يقع في قرية جميرا الدائرية بينما استثمرت 89.5 مليون درهم إماراتي إضافية (2.15 مليار روبية هندية) في عقار في الفرجان دبي.

"نتطلع حاليًا إلى فرص أكبر وأكثر ربحية في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث تتزايد الفرص، ونريد أن يستفيد مجتمع المستثمرين لدينا من هذه الفرص."

في غضون ذلك، أعلنت نيسس فاينانس عن نمو بنسبة 35.5% على أساس سنوي في صافي الربح بعد الضريبة، ليصل إلى 325.8 مليون روبية هندية (3.81 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 240.5 مليون روبية هندية (2.81 مليون دولار أمريكي) المسجلة في السنة المالية 2024، وذلك على إيرادات بلغت 673 مليون روبية هندية (7.87 مليون دولار أمريكي) قفزت بنسبة 65%، مقارنة بـ 430.4 مليون روبية هندية (5.03 مليون دولار أمريكي) المسجلة في العام السابق، ويرجع ذلك إلى النمو القوي في أعمالها بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتم من خلال فرعها في الإمارات، نيسس فاينانس للاستشارات الاستثمارية (منطقة حرة) (نيفكو دبي).

ولقد قفز إجمالي أصول الشركة إلى 1.79 مليار روبية هندية (20.93 مليون دولار أمريكي)، وشهد ارتفاعًا من 491 مليون روبية هندية (5.74 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية 2024.

وأعلنت الشركة عن عائد على رأس المال المستثمر بنسبة 42.3%، بينما وصل العائد على الاستثمار (ROI) إلى نسبة صحية بلغت 33.3% في السنة المالية الماضية، عندما بلغ صافي ثروتها 1.61 مليار روبية هندية – مما يعكس أداءً قويًا.

وبلغت نسبة الإيرادات إلى الأصول للشركة 4.3%، بينما بلغت ربحية السهم 16.31 روبية هندية، وبلغت القيمة الدفترية الصافية للسهم 67.31 روبية هندية.

وقامت نيسس فاينانس العام الماضي ببعض التخارجات الناجحة البارزة. وقد استثمرت في وقت سابق في أحد أول مشاريع إعادة التطوير الذاتي في الهند، في مدينة مومباي. والمشروع، الذي تديره شركة تريلوجي ديفلوبرز يدمج جمعيتين في مشروع تطوير متعدد الاستخدامات. وفي العام الماضي، خرجت الشركة من المشروع بعائد داخلي (بنسبة 21%، بينما حققت أيضًا قيمة من خلال تخارج عالي العائد ضمن صندوقها "فرص العقارات الخاصة" 1 من شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ شابورجي بالونجي العقارية بعائد داخلي) بنسبة 18.74%.

كما قامت الشركة بتجريد استثماراتها من مشروعين في مدينة بنغالور، محققة عائدًا داخليًا بنسبة 19% من خلال صندوقها "فرص الائتمان العقارية" 1. وخرجت "نيفكو" أيضًا من مشروع تطوير الأراضي "تريجر هيلز" التابع لمجموعة "تريجر" في مدينة إندور بعائد داخلي بنسبة 19%.

ويقول أميت غوينكا: "يعكس أداءنا في السنة المالية 2025 قوة منصتنا الأساسية - فهي مرنة ومربحة وتركز على التنفيذ. ومع نجاح الاكتتاب العام، نحن في وضع جيد لتسريع النمو الاستراتيجي في السنة المالية 2026 وما بعدها".

"لقد كان النمو القوي في الأصول المدارة، وتنويع قاعدة الإيرادات، وتعزيز فريق الهند والإمارات العربية المتحدة، وتعزيز قدرات التنفيذ والتسليم، هي الدوافع الرئيسية لنمونا، مدعومة بالإنفاق الموجه على التسويق وبناء العلامة التجارية خلال مرحلة الاكتتاب العام الأولي ، مما يدعم قيمة العلامة التجارية على المدى الطويل ووضوحها وقد ساعدنا ذلك على تسجيل هذا النمو المثير للإعجاب."

وفي الهند، يتم تقييم استثمارات بقيمة 10 مليارات روبية هندية في مدن عالية النمو مثل مومباي، بيون، بنغالور، وإندور، وتشمل كلاً من الائتمان عالي الأداء والحالات الخاصة. تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد قوية وإدارة المخاطر من خلال الاختيار الاستراتيجي للسوق وتنويع الأصول.

ويقول أميت غوينكا: "في السنة المالية 2026، هدفنا هو تحقيق 40 مليار روبية هندية (467.81 مليون دولار أمريكي) مع إجمالي دخل يتراوح من 1.2 مليار روبية هندية إلى 1.4 مليار روبية هندية (16.37 مليون دولار أمريكي)، بينما نواصل سعينا لنصبح مدير أصول عالميًا بأصول مدارة تبلغ مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 من خلال استراتيجيات "المحيط الأزرق" لدفع تدفقات الإيرادات متعددة الأبعاد من خلال توفير فرص استثمارية عبر مختلف شرائح رأس المال."

وتستفيد نيسس من عقد من الخبرة، مستخدمة خبرتها في السوق المحلية وبياناتها الخاصة للاستفادة من الاتجاهات الناشئة وتقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر باستمرار.

وتتخصص نيفكو في تمويل البنية التحتية الحضرية ومعاملات سوق رأس المال الخاص. تركز الشركة، جنبًا إلى جنب مع شركاتها التابعة والزميلة، على مجالين رئيسيين: إدارة الصناديق والأصول، وخدمات الاستشارات للمعاملات.

ومع أكثر من عقد من الخبرة في الهند، تدير نيسس أصولاً بقيمة 15.72 مليار روبية هندية للسنة المالية 2025، لتحقيق عائد داخلي إجمالي) يزيد عن 19%.

ولقد حصل صندوق "ريزو" التابع للشركة على تصنيف "ممتاز" من قبل "كير إيدج أدفايزوري" ، تقديرًا لتركيزه القوي على صناديق الاستثمار البديلة المتنوعة وإدارة الأصول. تم إدراج الشركة في منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة بومباي في 11 ديسمبر 2024.

عن نيسس فاينانس

نيسس فاينانس للخدمات المحدودة (نيفكو) هي شركة استثمار عقاري رائدة ومدرجة في البورصة، ومقرها الرئيسي في الهند، ولها سجل حافل في تقديم أصول عالية العائد ومدفوعة الأداء في جميع أنحاء البلاد. تماشيًا مع استراتيجيتها للتوسع العالمي، وسعت نيفكو نطاق وصولها للمستثمرين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، جالبةً خبرتها القطاعية العميقة وحلولها المالية المبتكرة إلى الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع.

كجزء من هذا النمو الإقليمي، أطلقت نيفكو "صندوق نيسس للنمو عالي العائد ذو النهايات المغلقة ("الصندوق")، وهو صندوق عقاري مسجل في مركز دبي المالي العالمي وصندوق للمستثمرين المؤهلين، ومؤسس بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي. والصندوق هو خلية مدمجة من شركة جيت واي آي سي سي المحدودة ويقدم المشورة له شركة نيسس فاينانس للاستشارات الاستثمارية (منطقة حرة) ("نيفكو دبي")، ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتم تعيين جيت واي لخدمات إدارة الاستثمار (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة ((كمدير للصندوق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nisusfin.com/.

-انتهى-

#بياناتشركات