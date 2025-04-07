شركة يونيك العقارية، الرائدة في سوق العقارات الفاخرة بدبي، تُعلن عن إتمام صفقة تاريخية لبيع أرض سكنية بقيمة 182 مليون درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 50 مليون دولار أمريكي) في جزيرة جميرا باي المعروفة بجزيرة المليارديرات. تعتبر هذه الصفقة إنجازًا بارزًا على مستوى المنطقة يعكس النمو المستمر لسوق العقارات الفاخرة في دبي، ويؤكد مكانة المدينة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.

تم بيع قطعة الأرض الفاخرة، التي تمتد على مساحة 25,441 قدمًا مربعًا، بسعر قياسي بلغ 7,154 درهم إماراتيً لكل قدم مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ شركة يونيك العقارية. يخطط المستثمر، الذي اشترى الأرض، لتطوير مسكن خاص على هذه الجزيرة الحصرية المعروفة بجزيرة المليارديرات.

شهدت عملية البيع تحديات فريدة نتيجة الطلب المرتفع والتطور السريع في جزيرة جميرا باي، مما جعل مثل هذه الصفقات أكثر تعقيدًا وتنافسية. حيث يفضل المستثمرون بناء مساكن خاصة مصممة حسب احتياجاتهم، مما يعزز الاتجاه نحو التخصيص والتميز في العقارات الفاخرة.

بهذا الصدد صرّح آراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يونيك العقارية"، قائلاً: "إن تأمين قطعة أرض في جزيرة جميرا باي يُعد إنجازاً بارزاً، نظراً لمكانتها كواحدة من أكثر المواقع العقارية تميزاً في دبي. هذه الصفقة جاءت ثمرة أشهر من التخطيط الاستراتيجي والمفاوضات الدقيقة لاختيار الفرصة المثالية. وفي النهاية، نجحنا في توفير قطعة أرض استثنائية لعميلنا. تُبرز هذه الصفقة التزامنا الراسخ بتقديم فرص استثمارية متميزة في سوق العقارات الفاخرة والمتطور باستمرار في دبي".

كما اضافَ أرميين جليلي، الشريك في شركة يونيك العقارية : "شهدنا خلال السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في توجهات المشترين، حيث أصبح الأفراد من أصحاب الثروات العالية لا يكتفون بالاستثمار في دبي، بل يختارون بناء منازل أحلامهم هنا. الرغبة في التفرد والتخصيص أصبحت أقوى من أي وقت مضى، ودبي تواصل تقديم فرص استثنائية تلبي هذه التطلعات".

جزيرة جميرا باي: وجهة سكنية فاخرة تنبض بالأناقة

تقع جزيرة جميرا باي، المعروفة بجزيرة المليارديرات، بين جزر العالم ووسط مدينة دبي، وهي منطقة سكنية حصرية تًطل عل البحر وتمتد على مساحة 6.3 مليون قدم مربع بتصميم يأخذ شكل فرس البحر. تم تطوير الجزيرة بواسطة شركة مراس العقارية، وهي متصلة بالبر الرئيسي عبر جسر بطول 300 متر.

تتميز الجزيرة بمزيج من العقارات الفاخرة التي تشمل مساكن منخفضة الارتفاع، وفيلات فاخرة، ومنتجع بوتيكي، ومرسى عالمي المستوى. وفندق بولغاري الفخم ذو الخمس نجوم، ما يعزز من جاذبيتها الاستثنائية. توفر هذه الوجهة خيارات محدودة من العقارات المطلة على البحر، مما يعزز من جاذبيتها ويجعلها واحدة من أكثر المناطق تميزاً في دبي.

يخطط مشتري الأرض التي بيعت بقيمة 182 مليون درهم لتطوير مسكن خاص، مما يعكس توجه متزايدً بين أصحاب الثروات الفائقة نحو بناء منازل مخصصة تلبي احتياجاتهم وتفضيلاتهم الشخصية. هذا التحول بعيدًا عن العقارات الجاهزة يبرز الرغبة المتنامية في التميز والتفرد داخل سوق العقارات الفاخرة في دبي، مما يعزز مكانة المدينة كوجهة رائدة للمشاريع العقارية الفاخرة والمخصصة عالميًا.

الجدير بالذكر أن سوق العقارات في دبي شهد نمواً ملحوظاً في الطلب على العقارات الفاخرة للغاية، مدفوعاً بتوافد المستثمرين الدوليين الباحثين عن الاستقرار والرفاهية وفرص الاستثمار طويلة الأجل. كما ساهمت عوامل متعددة في جعل دبي وجهة جذابة لأصحاب الثروات حول العالم، من أبرزها بيئتها الضريبية المنخفضة، بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، والسياسات الحكومية الداعمة مثل برنامج التأشيرة الذهبية الذي يمنح إقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال. هذه العناصر عززت مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري الفاخر.

يونيك العقارية: اسم موثوق في عالم العقارات الفاخرة

منذ تأسيسها في عام 2008، قادت شركة يونيك العقارية المستثمرين والمشترين نحو فرص عقارية مميزة في دبي. بفضل خبرتها العميقة وسجلها الحافل بالمعاملات عالية القيمة، تواصل الشركة لعب دور محوري في تطوير سوق العقارات الفاخرة في دبي. ومع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالعقارات المميزة، تظل يونيك العقارية ملتزمة بتقديم خدمات استثنائية وفتح آفاق استثمارية حصرية تلبي تطلعات عملائها في سوق يتميز بالنمو المستدام والتطور المتسارع.

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