القاهرة، أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، عن نجاحها في إتمام عملية طرح أسهم شركة بُنيان للتنمية والتجارة (يشار إليها فيما بعد باسم "بُنيان" او "الشركة المصدرة")، الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري، في البورصة المصرية بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 1.80 مليار جنيه مصري. وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشترك لصالح بُنيان خلال عملية الطرح.

ويمثل طرح شركة بُنيان حوالي 22% من أسهمها بواقع 362,903,226 سهم وبسعر 4.96 جنيه مصري للسهم الواحد، والذي يعكس قيمة سوقية تبلغ 8,042 مليون جنيه مصري خلال جلسة التداول الافتتاحية.

وقد شمل الطرح عدد 344,758,065 سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية ("الطرح الخاص")، بالإضافة إلى 18,145,161 سهم تمثل نسبة الطرح العام ("الطرح العام"). وتم غلق باب الاكتتاب في الطرح الخاص في يوم 13 يوليو من الشهر الجاري، بإجمالي طلبات تجاوزت 12 مليار جنيه مصري، مما يعكس معدل تغطية بلغ نحو 6.88* مرة. فيما تم غلق باب الاكتتاب في الطرح العام يوم 16 من شهر يوليو الجاري، بمعدل تغطية بلغ نحو 33.7 مرة. وتجاوز إجمالي طلبات الطرح الخاص والعام لبُنيان حوالي 2.98 مليار سهم، بقيمة طلبات إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه مصري، مما يعادل نسبة تغطية إجمالية 8.2* مرة.

وبعد إتمام عملية الطرح، ستتم عملية اكتتاب مغلقة يقوم من خلالها المساهم البائع بالاكتتاب في عدد 50,403,226 سهم مُصدر خصيصاً (ويُشار إليها بـ "الاكتتاب المغلق") بسعر الطرح.

وفي هذا الإطار صرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار في سي آي كابيتال: "نجاح طرح شركة بُنيان في البورصة المصرية يُعدّ بمثابة شهادة حقيقية على ثقة المستثمرين تجاه السوق المصري وفرص الاستثمار المتنوعة، وتعكس استيعابه لنماذج أعمال جديدة ومتطورة. كما يمثل هذا الطرح خطوة جديدة نحو تعميق السوق المالي وتعزيز الشمول الاستثماري وتمكين مساهمة القطاع الخاص في السوق".

وأضاف هلال "هذه الصفقة تعزز من المكانة الريادية لشركة سي آي كابيتال في تقديم خدماتها الاستشارية في مجال الطروحات، إذ نجحت الشركة في إتمام صفقات مثيلة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 14 مليار جنيه خلال آخر خمس سنوات".

ومن جانبه صرح عادل عباس المدير التنفيذي لخدمات بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال: "يعكس هذا الطرح قدرات بنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال على تنفيذ صفقات استراتيجية بسوق رأس المال المصري، وذلك نظراً لنموذج أعمال يتبعه بنك الاستثمار بالشركة، مقوماته الأساسية تكامل الخدمات والكفاءة العالية والمرونة الكبيرة، مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات لقاعدة كبيرة من المستثمرين. نفخر بشراكتنا المثمرة مع مختلف الجهات والمؤسسات الكبري العاملة بالسوق المصري ونتطلع لتحقيق المزيد من النمو المستدام والنجاحات في المستقبل".

تعد "بُنيان" شركة مستقلة رائدة في مجال الاستثمار العقاري، تركز جهودها على خلق القيمة من خلال الاستحواذ والإدارة النشطة للأصول التجارية والإدارية. وتقدم الشركة حلولاً استثمارية للمؤسسات والأفراد الذين يسعون إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري من خلال توفير محفظة عقارية متنوعة تدار بشكل احترافي، مع تعزيز فوائد الاستثمار العقاري وتقليل المخاطر المرتبطة به.

*يعكس نسبة التغطية المحسوبة بناءً على حجم الأسهم المكتتَب بها مقارنةً بعدد الأسهم المطروحة.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

للمزيد من الاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل معنا عبر:

media@cicapital.com

أو زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل:

https://linktr.ee/cicapitalholding

-انتهى-

#بياناتشركات