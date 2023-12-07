عملية البيع تشمل علامات ناشطة في مختلف قطاعات التجزئة وتضمّ أسماء شهيرة مثلFlormar وOxxo وMonsoon

عملية البيع تشمل علامات ناشطة في مختلف قطاعات التجزئة وتضمّ أسماء شهيرة مثلFlormar وOxxo وMonsoon وافقت "سينومي ريتيل" على قيمة الصفقة والتي تبلغ 120 مليون ريال سعودي، بالاضافة لقيمة المخزون، على أن تُستكمل الصفقة في الربع الأول من عام 2024

صافي عائدات العملية سيسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لخفض المديونية

المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سينومي ريتيل"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية شراء أسهم في 6 ديسمبر 2023 لتستحوذ شركة عبد الله العثيم للأزياء، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة عبد الله العثيم للاستثمار، على 100% من رأس المال لشركة الزي المبتكر التجارية, وهي شركة تابعة لسينومي ريتيل والتي ستمتلك حقوق الامتياز لـ 18 من علاماتها التجارية والأصول المرتبطة بها. وتندرج عملية البيع في إطار برنامج التحول المتواصل الذي تعتمده "سينومي ريتيل"، وتشكّل جزءاً من استراتيجية التركيز على العلامات التجارية الرئيسة. وستستخدم "سينومي ريتيل" صافي عائدات البيع لخفض المديونية من خلال التركيز على العلامات التجارية الرئيسة التي تنشط في قطاع الأزياء والإلكترونيات والأغذية والمشروبات.

وساهمت العلامات التجارية في تحقيق إيرادات بقيمة 238 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ما يعادل نسبة 5.7% من إجمالي إيرادات شركة "سينومي ريتيل"، ومن المتوقع أن يؤثر التخارج إيجاباً على الربحية ويؤدي إلى زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بواقع 10 ملايين ريال سعودي على أساس سنوي. كما يُتوقع إدراج الأثر المالي للصفقة في نتائج الربع الأول من عام 2024 مع استكمال عملية البيع وإجراءات التسليم.

وستستحوذ شركة عبدالله العثيم للأزياء على كامل حصص الشركة المستهدفة بالإضافة إلى حقوق امتياز العلامات التجارية ومتاجرها الـ244 واصولها مقابل السعر المتفق عليه والبالغ 120 مليون ريال سعودي، وسيتم احتساب مقابل إضافي للمخزون المتوفر عند إتمام الصفقة وتسليم المتاجر المتوقع في الربع الأول من عام 2024. وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط التي يجب تلبيتها بعد التوقيع، بما في ذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

ومن بين العلامات التجارية التي تشملها العملية مجموعة من أبرز الأسماء الناشطة في مجال الموضة والأزياء ومستحضرات التجميل، بما فيها Flormar وOxxo وMonsoon وغيرها من العلامات التجارية الأخرى.

ويُتوقع من مالك العلامات التجارية الجديد تعيين موظفي المتاجر الحاليين كجزء من عملية البيع.

وقال الدكتور غونتر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي ريتيل": "يسعدنا عقد هذه الاتفاقية التي تدعم تطوير محفظة علاماتنا التجارية ومسيرة التحوّل الطموحة التي انطلقنا بها في "سينومي ريتيل". فنحن نسعى إلى التركيز على تحقيق الربحية، ونثق بضرورة دعم العلامات التجارية الرئيسة وترسيخ مكانتنا كشركة تجزئة تنشط في كافة القطاعات. كما نلتزم بمواصلة العمل لنبقى الشريك المفضل لعلامات التجزئة، وتجار التجزئة الأوائل بالنسبة إلى العملاء في المملكة، حيث تواصل الشركة تحديد العلامات التي تتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية والتعاون معها."

من جهته، قال مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم: "تندرج عملية الاستحواذ في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع أعمالنا ضمن مجمّعات العثيم وخارجها، وكذلك تعزيز مكانة العثيم للأزياء كمؤسسة بارزة تنشط في قطاع الأزياء النامي في المملكة العربية السعودية."

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