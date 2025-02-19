إمكانية تحويل ما يصل إلى 150,000 درهم لكل معاملة و450,000 درهم شهريًا

مزايا حصرية لأعضاء "كريم بلس"، تشمل أسعار تحويل مميزة وإعفاء كامل من الرسوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة "كريم باي"، المحفظة الرقمية ومنصة التكنولوجيا المالية التابعة لشركة "كريم"، عن توسيع خدماتها الدولية لتحويل الأموال، بإضافة 18 وجهة أوروبية جديدة. وتشمل كلٍّ من (النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، إستونيا، فنلندا، اليونان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، هولندا، البرتغال، سان مارينو، سلوفاكيا، وسلوفينيا)، إلى جانب (ألمانيا وفرنسا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا).

تعد الإمارات الوجهة الأولى عالميًا للمهاجرين الأثرياء، مستقطبة تدفقات كبيرة من المملكة المتحدة وأوروبا، حيث يواصل العديد منهم إدارة أعمالهم من الخارج. ومع هذا التوسع، تتيح "كريم باي" للأوروبيين المقيمين في الإمارات إجراء تحويلاتهم المالية دوليًا بموثوقية عالية بجانب سرعة وسهولة استثنائية.

وتُمكن "كريم باي" للمستخدمين إرسال مبالغ تصل إلى 150,000 درهم لكل معاملة، وبحد أقصى 450,000 درهم شهريًا، مباشرة إلى أي رقم حساب دولي (IBAN) في الدول المشمولة بالخدمة. وتتميز الخدمة بالسرعة والموثوقية، حيث تتم معالجة 8 من كل 10 حوالات مالية إلى أوروبا في أقل من 30 دقيقة.

وصرّح محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي"، قائلًا: "تواجه عمليات تحويل الأموال الدولية تحديات تتعلق بالتكاليف المرتفعة، والبطء، والتعقيدات غير الضرورية. ويعتمد العديد من المغتربين حتى اليوم على مكاتب الصرافة التقليدية أو يواجهون رسومًا مرتفعة وتأخيرات مع البنوك. من خلال توسيع نطاق خدمتنا لتشمل المزيد من الدول الأوروبية، نوفر للمغتربين الأوروبيين في الإمارات وسيلة سريعة وسهلة لتحويل الأموال إلى عائلاتهم، وسداد قروضهم العقارية، وإدارة نفقاتهم الشخصية ببضع نقرات على هواتفهم".

وتوفر "كريم باي" أسعار صرف تنافسية تقل بنسبة 50% عن أسعار البنوك التقليدية، مع معالجة فورية للحوالات عبر نظام SEPA الأوروبي. ويمكن لمشتركي "كريم بلس" الاستفادة من أسعار تحويل حصرية وإعفاء كامل من الرسوم.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية "كريم باي" الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة، تشمل تحويل الأموال، دفع الفواتير، والمحافظ الرقمية، مما يعزز من سهولة المعاملات المالية اليومية للمستخدمين.

ولإجراء تحويل مالي دولي عبر "كريم باي"، ما عليك سوى فتح تطبيق "كريم" أو تحديثه إلى أحدث إصدار، ثم اختيار "إرسال الأموال" من الشاشة الرئيسية.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com

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