تدرك "المسعود للسيارات" تنامي الطلب لاقتناء السيارات المستعملة، وتوفر تقارير فحص شاملة، وسجلات صيانة شفافة، وتتبنى نهج اتصال واضح وصريح لتعزيز راحة بال العملاء.

وتوفر الشركة بموجب برنامج الاختيار الذكي من نيسان مجموعة من المزايا الشاملة، مثل الضمان لمدة 12 شهراً أو خلال قطع السيارات مسافة 30 ألف كلم، وتغطية ضمان ممددة، فضلاً عن خدمات المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة لمدة عام كامل، متيحةً خيار استبدال السيارة لمرة واحدة لمدة خمسة أيام في حالة حدوث عطل كبير، وخيار الاستبدال لمدة 15 يوماً من تاريخ الشراء، وغيرها من المميزات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن تنامي اهتمام العملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة باقتناء سيارات نيسان المستعملة المعتمدة. وشهدت الشركة زيادة إجمالية ملحوظة بنسبة 18% في تفاعل العملاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعة بتزايد اعتماد استراتيجيات التجارة الإلكترونية، وإطلاق الحملات الرقمية المؤثرة، وتنظيم الأنشطة المتنوعة التي تركز على العملاء بالدرجة الأولى.

وشهدت "المسعود للسيارات" ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العملاء الذين يبحثون عن سيارات مستعملة من نيسان في الآونة الأخيرة، وذلك لدى مختلف شرائح المستهلكين من كافة الجنسيات. وتنامى اهتمام العملاء بالقنوات الرقمية، بحيث سجل شهر مايو ارتفاعاً بنسبة 58% في عدد العملاء المحتملين الرقميين، لترتفع النسبة إلى 68% خلال شهر يونيو الماضي، وصولاً إلى نسبة 73% في شهر يوليو. ويتوافق هذا المسار التصاعدي مع النمو الذي يشهده سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فبحسب التقارير الأخيرة في سوق السيارات، يتم شراء ثلاث سيارات مستعملة مقابل كل سيارة جديدة تباع في الدولة1.

وتعليقاً على الخبر، قال بشير جميّل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "يجسد اهتمام العملاء بالقنوات الرقمية فعالية استراتيجياتنا المبتكرة، والتزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وقد نجحنا في تعزيز مستويات التفاعل، بالإضافة إلى توفير تجارب متميزة لعملاءنا، بفضل تركيزنا المستمر على تحسين عروضنا على قنوات التجارة الإلكترونية، وإطلاق الحملات الرقمية الهادفة لتعزيز النتائج، والتزامنا الدؤوب بإيلاء الأولوية للعملاء عبر كافة أنشطتنا وعملياتنا."

وتعزى زيادة الإقبال على قطاع السيارات المستعملة إلى مجموعة من العوامل المتنوعة، ومن ضمنها تأخر سلاسل توريد وإمدادات السيارات الجديدة، وتنامي الاهتمام باقتناء السيارات ذات الأسعار التنافسية، والتوجه لامتلاك عدد أكبر من السيارات لدى السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتوقع دراسة أجرتها موردور إنتليجنس، أن يصل سوق السيارات المستعملة في الإمارات العربية المتحدة إلى 32.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 22027. كما تساهم مزايا الراحة التي توفرها القنوات الرقمية، وتنوع خيارات التمويل عند شراء السيارات المستعملة في تعزيز مستويات هذا النمو.

وتحرص "المسعود للسيارات" على توفير خيارات تمويل مميزة لعملائها، تماشياً مع اهتمامها بتلبية احتياجاتهم على النحو الأمثل. وتهتم الشركة بضمان شفافيتها، عبر توفير بيانات تفصيلية حول السيارات المستعملة، تتضمن المزايا والمواصفات، بالإضافة إلى تعزيز راحة بال العملاء بفضل خدمات الضمان الشامل وعقود الخدمة المميزة. من ناحية أخرى، يقدم برنامج الاختيار الذكي من نيسان (NIC) مجموعة من المزايا والتأمينات للعملاء المحتملين، لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، وزيادة القيمة المضافة في كافة خدماتها ومنتجاتها، لتعزيز سلاسة تجربة العملاء وضمان راحتهم.

وتحرص المسعود للسيارات في هذا الإطار إلى طمأنة المشترين المحتملين للسيارات المستعملة عبر تزويدهم بتقارير متكاملة لفحصوات السيارات وسجلات الصيانة، والتواصل على نحو شفاف وصريح مع العملاء خلال تجربة الاقتناء. ويهتم المستهلكون عادة بالمسافة التي قطعتها السيارة وحالتها وسجل الحوادث أو التصليحات التي يتم إجراؤها، بالإضافة إلى مزايا السيارة وكفاءة استهلاك الوقود وتصنيفات السلامة، باعتبارها من أهم العوامل التي يركز عليها العملاء عند شراء سيارة مستعملة. وتضمن الشركة توفير تجربة اقتناء سلسة عبر إعطاء الأولوية لرضا العملاء، وإزالة المخاوف المتعلقة بالمشكلات الميكانيكية الخفية وتكاليف الصيانة المرتفعة ومخاطر السلامة المحتملة.

برنامج الاختيار الذكي من نيسان للعملاء المحتملين

وتتيح "المسعود للسيارات"، في إطار برنامج "الاختيار الذكي من نيسان"، مجموعةً من السيارات المستعملة المعتمدة، تشمل سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وحرصاً على تقديم تجربة متكاملة للعملاء وتعزيز رضاهم، تخضع السيارات المستعملة المعتمدة بموجب هذا البرنامج لعملية فحص وتجديد متكاملة، تشمل فحص أكثر من 167 نقطة، مع التركيز على الجوانب التجميلية والخصائص الميكانيكية للسيارة. كما يوفر البرنامج مزايا شاملة، مثل الضمان لمدة 12 شهراً أو خلال قطع السيارات مسافة 30 ألف كلم، وتغطية ضمان ممددة يشمل نطاقها دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة البحر المتوسط، فضلاً عن خدمات المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة لمدة عام كامل، وإمكانية استبدال السيارة لمرة واحدة لمدة خمسة أيام في حالة حدوث عطل كبير، إضافةً إلى خدمات متكاملة تشمل الفحص قبل التسليم. وفي إطار التزامها بالارتقاء بتجربة العملاء، تتيح "المسعود للسيارات" مزايا "برنامج الثقة من المسعود" لمشتري السيارات المستعملة المعتمدة من طرازات "نيسان"، وتقدم لهم خيار الاستبدال لمدة 15 يوماً من تاريخ الشراء.

للتعرف على المجموعة الكاملة من سيارات "نيسان" المستعملة المعتمدة، يرجى زيارة الرابط ( الاختيار الذكي من نيسان | سيارات مستعملة معتمدة | نيسان، أبوظبي (ar.nissan-abudhabi.com)) أو زيارة صالات عرض سيارات نيسان المستعملة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.

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نبذة عن المسعود للسيارات

تعد شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي لأكثر من 38 عاماً، وتوفر للعملاء مجموعة واسعة من طرازات السيارات، والتي تشمل سيارات الدفع الرباعي والسيارات الفاخرة والصالون والتجارية، والتي تخدم شريحة واسعة من العملاء بما في ذلك الأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتضم الشركة 10 صالات عرض للسيارات الجديدة و3 صالات للسيارات المستعملة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تشمل المبنى المتكامل في منطقة المصفح، والذي يحتوي على مركز مخصص لتسليم السيارات الجديدة، و5 مراكز للصيانة 6 مرافق لبيع قطع الغيار. وافتتحت الشركة عام 2019 متجر "آر-ستور" (R-Store') المتطور والذي يعتبر متجرًا مبتكرًا وشاملًا لتلبية احتياجات عملاء "رينو".

ومؤخراً، نجحت "المسعود للسيارات" في الحصول على جائزة نيسان العالمية لخدمة ما بعد البيع للسنتين الماليتين 2020 و2021، وذلك بعد تفوقها على وكلاء "نيسان" الآخرين على المستوى الدولي ضمن فئتها. وكانت "المسعود للسيارات" قد حصدت سابقاً جائزة نيسان العالمية المرموقة في عامي 2013 و2019، وحصلت على جائزة الأداء المتميز في المبيعات وتجربة العملاء من نيسان في العام 2017. كما فازت بالجائزة العالمية لوكلاء رينو 2019 (P.A.R.I.S. Challenge) . وتواصل شركة "المسعود للسيارات" تحقيق المزيد من النجاحات عبر تقديم باقة متميزة من المزايا لعملائها، تشمل توفير حلول تمويلية سلسة تندرج ضمن علاقات الشراكة القوية مع أبرز وأهم البنوك في الدولة، إضافة إلى تسهيل إجراءات شراء السيارات، والتأمين وقطع الغيار، ما يرسّخ مفهوم تقديم كافة احتياجات العملاء تحت سقف واحد. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة التجارة الإلكترونية لشركتنا.