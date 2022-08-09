مسقط - مع ازدياد الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية كونها إحدى أسرع القطاعات نمواً في النظام المالي العالمي، واصل الأهلي الإسلامي تنفيذ استراتيجيته لترسيخ مكانته في القطاع المصرفي المحلي، وعليه تم تدشين الفرع الثالث في محافظة الداخلية لينضم إلى شبكة فروعه الـ 18 المنتشرة حول السلطنة.

يتميز الفرع الجديد في ولاية نزوى، النابضة بأصالة التاريخ والحضارة، بتصميمه الذي يساعد على تلبية متطلبات قاعدة عملائه المتنامية في الولاية والمناطق المجاورة لها. ومن خلال موقعه الاستراتيجي، سيسهل وصول العملاء إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها الأهلي الإسلامي. كما يعكس الفرع المزود بأحدث الخدمات المريحة التزام الأهلي الإسلامي بتقديم أعلى مستويات الجودة في خدماته، ومواصلة تركيزه على "الشراكة" مع عملائه.

معبرا عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد، قال يوسف بن سالم الرواحي، نائب المدير العام ورئيس الأهلي الإسلامي: "يمثل افتتاح فرع ولاية نزوى إنجازاً آخر في رحلة توسيع شبكتنا. كما أن سعينا الدؤوب لتقريب خدماتنا إلى كافة العملاء ساهم في تعزيز مسار نمو الأهلي الإسلامي. نحن نلتزم بتلبية متطلبات عملائنا وتجاوز توقعاتهم وسنواصل تعزيز شبكتنا لتكون الخدمات المصرفية مع الأهلي الإسلامي الخيار المفضل لدى المجتمع، خصوصا في ظل اهتمامنا بتقديم حلول مصرفية بسيطة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تساعد العملاء على إدارة أموالهم بكفاءة عالية".

وأضاف: "يمثل افتتاح الفرع الثالث حرصنا على خلق بصمة في محافظة الداخلية التي شهدت نمواً ملحوظاً في قاعدة عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة. وباعتبار ولاية نزوى مركزاً حيوياً لمحافظة الداخلية، سيسهم تواجدنا في خلق تجربة مميزة لعملائنا الحاليين والعملاء المحتملين، حيث يمكنهم الآن الوصول بسهولة إلى مجموعة من الخدمات المصرفية في مناطق قريبة منهم. وترسخ هذه الخطوة فلسفة الأهلي الإسلامي التي تنص على أهمية تقييم ودراسة ملاحظات العملاء وتحليل توجهات السوق من أجل دعم خططنا والحلول التي نقدمها لهم بما ينسجم مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع المحلي".

يتميز فرع الأهلي الإسلامي في ولاية نزوى بتصميمه المعاصر ويضم مجموعة من المرافق لتقديم مختلف الخدمات المصرفية، ومن المخطط أن يدعم الفرع رؤية البنك الطموحة ليكون مركزاً فاعلاً للخدمات المصرفية المبتكرة، مع وجود فريق من الموظفين المؤهلين والمدربين، الذين يتمتعون بكفاءة عالية لتوفير حلول تلبي كافة متطلبات العملاء من مختلف الفئات. وسيقدم الفرع خدماته للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء كان ذلك لفتح حساب أو للاستفادة من حلول التمويل المتنوعة.

#بياناتشركات

- انتهى -