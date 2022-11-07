· الطرح جاء استجابة لارتفاع الطلب والمبيعات في المشروع

· المشروع البالغة كلفته 1.3 مليار دولار يعد أول مشروع في المنطقة يحصل على شهادة تصنيف السلامة الصحية WELL

· تصميم المنازل الفخمة المتاحة وفق مفهومين من ثلاثة مفاهيم معمارية، وهما: الأرض والماء

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت ماج أوف لايف عن إطلاق ثمانية منازل فخمة من إجمالي 12 منزلاً بقيمة 177 مليون درهم لكل منزل في" ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد"، ضمن منتجع "كيتورا" البالغة كلفته 1.3 مليار دولار. ويعتبر المشروع مجمعاً عقارياً صحياً تم تعزيزه بالكثير من المواصفات الفاخرة ليجسد من خلالها أعلى معايير الصحة والرفاهية، كما يوفر للمقيمين والزوار بيئة صحية فريدة ترتقي بمفهوم العيش الملهم، إلى جانب ما يتمتع به من إطلالة واسعة تغطي 180 درجة على أفق دبي ومحمية رأس الخور للحياة البرية. وتصل كلفة بناء المساحات المبنية للقدم المربع الواحد 2,150 درهماً.

يمثل " ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد " ضمن منتجع كيتورا، مشروعاً سكنياً مستقلاً تم تصميمه من قبل "ماج أوف لايف"، أول شركة للعقارات الصحية تركز على استراتيجية دبي الصناعية 2030، وبالتعاون مع كل من المصمم الفرنسي الشهير عمار صبيح، واستوديو هندسة الديكور الرائد في إسطنبول "أوتوبان".

ويضم منتجع كيتورا 12 منزلاً فخماً تم طرح ثمانية منها للبيع في الوقت الحالي. ويدمج هذا المشروع متعدد الاستخدامات الابتكارات الرائدة عالمياً التي أثبتت جدارتها على أرض الواقع من قبل علامة "ديلوس"، لترجمة مفهوم "العقار الصحي" Wellness Real Estate™. وتم ذلك بالتعاون مع خبراء متخصصين عالميين في مختلف مجالات العلوم والطب، بما في ذلك مجلس الأطباء التابع للمركز الطبي بجامعة كولومبيا، والمعهد الصحي في كليفلاند كلينك، ومركز الابتكار في مايو كلينيك، للمساعدة في توفير بيئة صحية لأصحاب المنازل، وترسيخ نمط الحياة الصحي الشامل في دبي.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة "ماج أوف لايف": " لقد أطلقنا هذه المنازل الثمانية كاستجابة مباشرة لزيادة الطلب والاهتمام الكبير من جانب المستثمرين المحليين والعالميين الذين يبحثون عن مشاريع فاخرة في دبي. ولعبت السياسات الجذابة وبيئة الأعمال الفريدة في الإمارة دوراً كبيراً في تعزيز القطاع العقاري، ويعتبر هذا الإنجاز الرائع شهادة على مشاريعنا المتميزة التي تم تطوير بعضها في المناطق السكنية الأعلى نمواً وجاذبية بدبي. وحرصاً منا على تحفيز نمو هذه المدينة المذهلة، لن نتوانى عن بذل كل جهد مستطاع لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر باستمرار، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة من خلال تطوير العروض العقارية المميزة، بما يفوق توقعات المستثمرين الدوليين. وسنواصل مسيرتنا في هذا الإنجاه لتعزيز مكانة دبي على الخريطة العقارية العالمية".

ويتكون كل واحد من المنازل الفخمة التي تم طرحها من أربعة طوابق (طابق سفلي وآخر أرضي وطابقين علويين)، كما يضم ثماني غرف ومجلساً وسبا وغرفة للسينما وصالة رياضية فاخرة مزودة بالمعدات الحديثة. ويأتي تصميم هذه المنازل الفخمة وفق مفهومين معماريين، وهما: الأرض (46,648.2 قدم مربع) والماء (45,927.24 قدم مربع).

وتمثل الهندسة المعمارية للمنازل المشيدة وفق مفهوم الأرض مساحة تتناغم مع محيطها تماماً، ويكون مخفياً عن الطرق الدخلية ضمن المشروع، ولكنه مفتوح على المياه لإكسابه منظراً رائعاً. وتسمح الواجهات الزجاجية المنزلقة الممتدة من الأرض إلى السقف، بتوفير إطلالات واسعة، إلى جانب دمج الفناء وغرف المعيشة بسلاسة لتحويلها إلى منطقة استقبال واحدة واسعة عند فتحها. وتأتي الإطلالات الجميلة على الواجهة البحرية ضمن إطارات محددة يمكن إدراكها من اللحظة الأولى لرؤيتها من الردهة.

واعتماداً على العوامل الطبيعية المحيطة، صمم المنزل الفخم القائم على مفهوم الماء بعناية فائقة وفق الخصائص المناخية للموقع. ومع الأخذ بالحسبان التغيرات الموسمية للشمس، خضعت الهندسة المعمارية للتعديلات بطريقة تسمح بدخول معظم الضوء الطبيعي من دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المساحات الداخلية. وعلى ضوء ارتفاع منسوب الرياح على جانب الخور، يسمح شكل المنزل بتدفق الهواء لتبريد واجهات المبنى والمساحات الخارجية بشكل طبيعي. وفضلاً عن ذلك، استوحي التصميم من طبيعة المنطقة وتاريخها، مع ضمان الوصول إلى المفهوم المحدد لتعزيز جمالها الطبيعي.

ويقدم منتجع كيتورا لأصحاب المنازل مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك فندق ريتز كارلتون، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وتوفير نادٍ خاص يقتصر دخوله على الأعضاء فقط. ومن المرافق المهمة الأخرى: النادي النسائي ونادي الأطفال والمركز الصحي الشامل، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، ومجمع يضم العديد من المحلات التجارية. وسيكون هذا المشروع الفاخر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يسعى للحصول على شهادة WELL للصحة والسلامة لمبانيه ضمن "مجتمع WELL" المسجل لدى "ماج أوف لايف". وسيكون بمقدور السكان الوصول إلى فندق صحي فاخر، وثماني مساحات لمحلات التجزئة التي توفر المنتجات المستدامة والعضوية، بما في ذلك أسواق المزارعين في عطلة نهاية الأسبوع. وزود المشروع بموقف خاص للسيارات تتوافر فيه خدمات الأمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع خدمة صف السيارات. ويكون كل ذلك ضمن مجمع مغلق يمتاز بإطلالاته الفريدة على محمية الحياة البرية.

وستكون جميع وحدات المنازل الفخمة قائمة على مفهوم الحياة الصحية الذي يمتاز به منتجع كيتورا من "ماج أوف لايف" الذي يقع مباشرة على خور دبي مقابل محمية الحياة البرية في رأس الخور، مع سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

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نبذة عن "ماج أوف لايف" (منطقة حرة – ذ. م. م.)

تعتبر "ماج أوف لايف" قسم العقارات الصحية التابع لمجموعة ماج، والتي تتولى تطوير مشروع "كيتورا". وبناءً على التقديرات للمشاريع الحالية التي تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار، تركز الشركة على تطوير وتقديم مشاريع عالية الجودة تضمن فوائد طويلة الأجل لكل من المستثمرين والعملاء. وتتولى "ماج أوف لايف" قيادة مجموعة "ماج" لتكون في طليعة القطاع العقاري، وذلك بفضل المشاريع التي تنطلق من فلسفتها القائمة على الابتكار والتحسين المستمر.

واستوحيت مفاهيم تأسيس "ماج أوف لايف" من فنون العيش الصحية. وكان طلال موفق القداح، المؤسس الذي انطلق من رؤى طموحة في تطويرها، قد أنشأ مجمعاً للصحة والرفاهية الفاخرة، لكنه ليس منعزلاً عن

محيطه، بل داخل المدينة في منطقة قريبة جداً، ليوفر منازل يستطيع سكانها تحقيق التقدم والازدهار في حياتهم كل يوم.

نبذة عن منتجع كيتورا

يمثل منتجع كيتورا المفهوم الذي وضعته "ماج أوف لايف" لهذا المشروع الذي سيضم " ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد " من تصميم "ماج أوف لايف" نفسها، وبالتعاون مع عمار صبيح، المصمم الفرنسي الشهير، واستوديو التصميم الداخلي الرائد في اسطنبول "أوتوبان". ويجسد المشروع المطل على الواجهة البحرية أعلى معيار من التجارب الفاخرة التي تتميز بقيم فنية عالية، ويتألف من شقق بغرفتين و 3 غرف وبنتهاوس. وسيتم تأثيث وإدارة جميع العقارات بالكامل من قبل شركة إدارة الفنادق العالمية "ريتز كارلتون". ويبدأ حجم الشقق من 2,500 قدم مربع، وستوفر جميعها إطلالات واسعة على قناة دبي المائية ومحمية الحياة البرية الجميلة في رأس الخور.

بيان إخلاء المسؤولية

"ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد" مشروع ليس مملوكاً أو مطوراً أو مباعاً لشركة فنادق "ريتز كارلتون (ذ. م. م.)" أو الشركات التابعة لـِ ("ريتز كارلتون"). وتستخدم "ماج أوف لايف" (منطقة حرة – ذ. م. م.) علامات "ريتز كارلتون" بموجب ترخيص من "ريتز كارلتون" التي لا تؤكد من جانبها دقة أي من البيانات أو المعلومات المقدمة الواردة في هذا البيان الصحفي.