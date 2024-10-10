دبي، الإمارات العربية المتحدة - قامت شركة كولدويل بانكر، الشركة الرائدة في مجال الوساطة العقارية، مؤخراً بالمساعدة على إطلاق مشروع من شأنه إعادة تعريف قطاع المساكن الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع، الذي تبلغ قيمته 175 مليون درهم إماراتي، في مجتمع الجولف في جزر دبي، ليكون نسخة مطورة من مشروع نخلة جميرا الشهير.

وقد وقّعت كل من شركتي التطوير العقاري” جروفي للتطوير العقاري“، الرائدة في مجال التطوير العقاري في دبي والتي شارك تأسيسها، أبيشيك جالان، و”يو سكوير للتطوير العقاري“، التي أسسها رائدا الأعمال محمد أوميد وعبيد الرحمن شيخ، والمعروفة بتطوير الفلل الفاخرة، اتفاقية المشروع المشترك بوساطة من دارامفير سينج تشوهان، رئيس القسم التجاري في شركة كولدويل بانكر.

تشير أبحاث شركة كولدويل بانكر، التي تهدف لدعم تطوير مجتمعات سكنية فاخرة في جزر دبي، إلى أن مناطق مثل مجتمع الغولف ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في قيمة العقارات في الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أن المشروع يُعتبر تطويرًا لجزيرة نخلة جميرا، إلا أن هذه المنطقة قد أصبحت بالفعل جزءًا من خريطة العقارات الناشئة في الإمارات، حيث تتميز بالبنية التحتية المتميزة مثل الجسور وملاعب الغولف الخضراء. وسيتضمن المشروع الجديد شققًا فاخرة تتكون من غرفة نوم واحدة وحتى ثلاث غرف نوم، مع خدمات كاملة ومرافق ذات مستوى عالمي، بما في ذلك حوض سباحة وجاكوزي وصالة سينما. واستجابةً للطلب المتزايد على المنازل المستدامة والفعالة من حيث الطاقة، سيتم تجهيز المشروع بنظام متطور لإدارة النفايات، وكما ستصمم الشقق بطريقة تساعد على تقليل الحرارة والحفاظ على برودة البيئة الداخلية.

وتعليقاً على المشروع المشترك، قال دارامفير سنج، رئيس القسم التجاري في شركة كولدويل بانكر: ” تُشير تحليلات السوق إلى ارتفاع الثقة المستهلكين في العقارات الفاخرة بالمنطقة. وفي هذا السياق، يشكل المستثمرون الدوليون الذين يختارون دبي وجهة للاستثمار العقاري الفاخر نسبة 30% من السوق حتى أغسطس 2024، مما يعكس نموّاً ملحوظاً ويؤكد استمرار جاذبية الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية مرغوبة في هذا القطاع. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع الجديد سيُقدّم مجموعة متكاملة من المزايا، بدءاً من المنازل الذكية والاستدامة وصولاً إلى أرقى الخدمات، لتلبية تطلعات العملاء ااراغبين في تحقيق أحلامهم باقتناء عقار فاخر..“

لطالما أولى قطاع العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة اهتماماً خاصاً بتقديم تجارب معيشة استثنائية. حيث يسعى مطورين مثل "جروفي للتطوير العقاري" و"يو سكوير للتطوير العقاري" إلى تقديم قيمة استثمارية فريدة ومواكبة التغيرات في تفضيلات المستهلكين وذلك من خلال التكنولوجيا الذكية ووسائل الراحة والتميز المعماري. يمثل المشروع القادم فرصة استثمارية جذابة، حيث يوفر عوائد استثمارية واعدة من خلال تقدير رأس المال وإيجار العقارات. ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة نموّاً مستداماً بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 18% و 24% خلال الفترة من 2022 إلى 2027، مدفوعاً بالازدهار الاقتصادي المستمر، والاقتصاد القوي والحيوي، وصناعة السياحة المزدهرة، والسياسات الحكومية الداعمة.

وفي معرض حديثه عن دور "كولدويل بانكر" في تيسير هذه الشراكة، قال السيد أبيشيك جالان (الشريك المؤسس لشركة "جروفي للتطوير العقاري""لقد قدم السيد دارامفير سنج خدمات قيمة وحاسمة في تسهيل هذه الشراكة. فقد شكلت تحليلاته المتعمقة لسوق العقارات الفاخرة الحالي، والاقتصاد الاستثماري، واهتمامات المستهلكين، والاتجاهات السائدة، عاملاً حاسماً في مساعدتنا على العثور على شريك استثماري موثوق في شركة "يو سكوير للتطوير العقاري".

وبدوره أكد عبيد الرحمن شيخ، من شركة يو سكوير للتطوير العقاري، على أهمية دور كولدويل في الاتفاق قائلاً: ” يمثل هذا المشروع باكورة تعاوننا مع شركة كولدويل بانكر، وقد كانت التجربة مثمرة للغاية. إن التوقعات الإيجابية لسوق العقارات الفاخرة تدفعنا إلى الأمام. وقد أسفرت جهودنا المشتركة عن رؤية متكاملة للمشروع، حيث أولينا اهتمامًا خاصًا بتوفير مستويات عالية من الراحة والخصوصية والأمان والاستدامة، فضلاً عن دمج أحدث التقنيات الذكية، لتلبية احتياجات عملائنا من أصحاب الذوق الرفيع. “

يسعى المشروع المشترك إلى تحقيق رؤية طموحة تتمثل في توفير مجتمع سكني فريد من نوعه، يجمع بين الرقي والرفاهية والتميز. سيتميز المشروع ببنية تحتية متكاملة ذات جودة عالمية، ومرافق حصرية تلبي احتياجات العملاء الأكثر تطلبًا. هذا المشروع الاستثنائي سيشكل فرصة استثمارية مثالية لمختلف شرائح المستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن منزل ثانٍ، أو يستهدفون تحقيق عائد استثماري مرتفع من خلال تأجير العقارات أو عمليات البيع والشراء السريعة.

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