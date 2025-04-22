تعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي للجامعة نحو بناء منظومة تعليمية متنوعة وحيوية لتأهيل كفاءات تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في التنمية المستدامة

تشمل البرامج مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والأنظمة الذكية والتحول الرقمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها بتعزيز التميز الأكاديمي، أعلنت جامعة أبوظبي عن إطلاق 17 برنامجاً دراسياَ جديداً بدءاً من الفصل الدراسي لخريف عام 2025/2026 صُممت لمواكبة التحديات والفرص العالمية الناشئة، وتشمل مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه، بعد حصولها على الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات.

وتعكس هذه البرامج التركيز الاستراتيجي الذي توجهه الجامعة نحو بناء منظومة تعليمية متنوعة وديناميكية، وتشمل مجالات حيوية مثل العلاقات الدولية، وعلم النفس، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، والصحة العامة، والتكنولوجيا المالية والقانون السيبراني، والأنظمة الذكية والتحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "من خلال دمج هذه التخصصات في برامجنا الدراسية، تواصل جامعة أبوظبي تعزيز التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة ضمن تخصصات متنوعة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز مكانتها الرائدة على الساحة الأكاديمية العالمية. ونحرص في جامعة أبوظبي على مواءمة مناهجنا التعليمية مع أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا وغيرها، لتزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة التي تمهد طريقهم للنجاح والتفوق ضمن مجالاتهم وليتمكنوا من وضع بصمتهم الإيجابية في المنطقة والعالم."

وعلى مستوى مرحلة البكالوريوس، ستطرح جامعة أبوظبي خمسة برامج جديدة، هي: بكالوريوس العلاقات الدولية، وبكالوريوس علم النفس، وبكالوريوس الآداب في تصميم ألعاب الفيديو، وبكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة. وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الطلبة بمهارات أساسية نوعية تلبي متطلبات سوق العمل العالمي المتغير، مع التركيز على تنمية التفكير النقدي والإبداع والابتكار.

كما توسّع الجامعة برامج الدراسات العليا من خلال طرح ثمانية برامج تخصصية جديدة مصممة لتلبية احتياجات القطاعات الناشئة. وتشمل هذه البرامج: ماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية، وماجستير العلوم في التحول الرقمي الاستراتيجي، وماجستير في التربية في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، وماجستير القانون في القانون السيبراني والذكاء الاصطناعي، وماجستير العلوم في الصحة العامة، وماجستير الآداب في الاتصال الرقمي والتكنولوجيا، وماجستير العلوم في الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي. وتم تطوير هذه البرامج لتزويد الطلبة بالمعرفة المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تؤهلهم للنجاح في هذه القطاعات التي تتسم بسرعة نموها، والمساهمة في دعم اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.

وفي خطوة تُعد محطة بارزة في المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي، أعلنت الجامعة عن إطلاق 4 برامج دكتوراه جديدة، تشمل: دكتوراه الفلسفة في القانون، ودكتوراه الفلسفة في التربية، ودكتوراه الفلسفة في هندسة الأنظمة الذكية، ودكتوراه الفلسفة في الإدارة الهندسية. وتمثل هذه البرامج المرة الأولى التي تطرح فيها كليات الهندسة، والآداب والتربية والعلوم الاجتماعية، والقانون برامج دراسات عليا على مستوى الدكتوراه، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي والابتكار والريادة الأكاديمية. ومن خلال هذا التوسع الاستراتيجي، تؤكد جامعة أبوظبي دورها كمحفز للابتكار والتميز الأكاديمي، وتُرسخ مكانتها كمؤسسة تعليم عالٍ عالمية، كما تسهم هذه الخطوة في دعم تطلعات دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، وتمكين الأجيال القادمة من قيادة المستقبل وصياغة ملامحه.

نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,700 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة 191 عالمياً، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، والذي وضعها أيضاً في المرتبة الثانية في دولة الإمارات والمرتبة 172 عالمياً في جودة البحوث، وتعد ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة والأولى في فئة التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

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