حصلت الخطوط السعودية على جائزة أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 ضمن جوائز شركة "سكاي تراكس" المتخصصة في تقييم أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات، كما تقدمت 3 مراكز في التصنيف لتصل إلى المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً وذلك من واقع التصويت الذي شارك فيه ملايين المسافرين حول العالم، فيما جاء إعلان ذلك خلال النسخة 55 لمعرض باريس الجوي 2025.

ويأتي حصد "السعودية" للجائزة لتميز أداء منسوبيها في كافة مراحل سفر الضيوف سواءً في الخدمات الأرضية التي تساهم في انسيابية الحركة بالمطارات والجوية التي تهتم بعكس قيم الضيافة والثقافة السعودية الأصيلة حيث كان لذلك دور أساسي في إثراء تجربة الضيوف وتعزيز ولائهم ورفع مستوى رضاهم، وقد استثمرت "السعودية" في منسوبيها باعتبارهم الممكّن لتنفيذ مستهدفاتها ومشاريعها الاستراتيجية وبصفتهم الواجهة المشرفة التي تجعل من الضيوف محور الاهتمام.

وكانت "السعودية" قد حققت في السنوات القليلة الماضية نجاحات كبيرة في تصنيف "سكاي تراكس" قفزت خلالها من المركز 82 في عام 2016 لتصل إلى المركز 20 في 2024 فيما واصلت التقدم هذا العام لتصل إلى المركز 17 في العام 2025 واقترن ذلك التميز بتحقيق تصنيف "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم" لأربع سنوات.

وأكد معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، مدير عام مجموعة السعودية، أن هذا الإنجاز يجسد تفاني فريق العمل في الصفوف الأمامية وثقة الضيوف الكرام، مشيراً إلى أن التقدم من المركز 82 إلى المركز 17 في تصنيف "سكاي تراكس" العالمي يُعد محطة مهمة ومصدر فخر، لكنه لا يمثل سوى بداية الطريق. وأضاف أن "السعودية" تمضي قدماً بخطى واثقة نحو مصاف شركات الطيران العالمية الرائدة، مدفوعةً باستثمارات طموحة ورؤية استراتيجية واضحة.

من جهته، قال السيد إدوارد بلايستد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي تراكس: "يسرنا تكريم الخطوط السعودية بجائزة أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية لعام 2025، حيث يتكّون طاقما المقصورة والخدمة الأرضية في "السعودية" من فريق عمل متعدد الجنسيات يجمع بين ثقافات متنوعة بما يضيف بعداً غنياً لتجربة الضيوف أثناء خدمتهم، ويعتبر ذلك من أبرز العوامل التي تترك أثراً دائماً في ذاكرة المسافرين".

يشار إلى أن "السعودية" تتبنى وفق استراتيجيتها خطة شاملة تُمثل أكبر استثمار في تاريخها لتعزيز وتطوير ورفع جودة تجربة سفر الضيوف عبر مضاعفة أسطول طائراتها الذي سيساهم في توسيع نطاق وجهاتها الدولية لمواصلة مساعيها لجلب العالم للمملكة علاوةً على التطوير الجذري لمقصورة الطائرات بما في ذلك المقاعد والشاشات وخدمة الإنترنت الجوي، حيث ستنتقل منظومة خدماتها إلى مستويات متقدمة تتجاوز توقعات الضيوف.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

-انتهى-

#بياناتشركات