الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة: عززت شركة "مومنتوم لوجيستكس"، التابعة لمجموعة "غلفتينر" وأحد أبرز مزوّدي الخدمات اللوجستية الرائدة في المنطقة، قدراتها في توسيع مجال الميل الأول والأخير بإضافة 17 شاحنة "مان تي جي إكس" MAN TGX من الطراز الجديد إلى أسطولها المتنامي. ومع هذا التوسع، سيرتفع حجم أسطول الشركة إلى 270 شاحنة، مدعومة بمجموعة من الشاحنات المسطحة، ومقطورات الستائر الجانبية، ومقطورات التبريد، والمقطورات الصندوقية ذات الكفاءة العالية في إستهلاك الوقود، والتي تواصل دعم المشهد اللوجستي المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.

وتم توريد شاحنات "مان تي جي إكس" الـ 17 الجديدة من قبل "الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة" United Motors & Heavy Equipment، الوكيل الحصري لشاحنات وحافلات "مان" في دولة الإمارات. ويعزز هذا التسليم الشراكة طويلة الأمد بين "الشركة المتحدة" و"مومنتوم لوجيستكس" في مواصلة تحقيق التميز التشغيلي وتبني حلول النقل المستدامة في المنطقة.

تشغّل "مومنتوم لوجيستكس" أحد أكثر أساطيل النقل اللوجستي شمولاً وتطوراً في المنطقة. فمن خلال الاستفادة من أنظمة التتبع المتطورة، وتقنيات كفاءة الوقود، ومزايا السلامة المحسّنة، تضمن الشركة جودة الخدمة لمتعامليها، والتسليم في الوقت المحدد، وإدارة مثالية للتعامل مع البضائع.

تعليقاً على ذلك، قال دانيال كاتون، المدير العام لشركة "مومنتوم لوجيستكس": "إن استثمارنا المتواصل في أسطولنا الحديث والمتطور مدفوع بالتزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية لمتعاملينا أينما وجدوا. يعزز أسطولنا المملوك والمدار من إمكاناتنا على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة محلياً وعابرة للحدود بشكل سريع في جميع أنحاء المنطقة. ومع استمرارنا في تأكيد الثقة وبناء الزخم، فإن أسطولنا الصديق للبيئة مع الخدمات المحسّنة التي نقدمها يتيح لنا البقاء في صدارة المشهد اللوجستي الديناميكي".

من جانبها، قالت عفاف القنطار، الرئيسة التنفيذية للعمليات في "الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة": "نفخر بدعم متطلبات النمو لأسطول شركة "مومنتوم لوجيستكس" في مسيرتها الطموحة من خلال توريد شاحنات "مان تي جي إكس" المتطورة. وبصفتنا الوكيل الرسمي لشاحنات وحافلات "مان" في دولة الإمارات، تتمثل مهمتنا الرئيسية في تمكين قادة قطاع الخدمات اللوجستية، مثل "مومنتوم لوجيستكس"، من خلال توفير حلول نقل موثوقة وفعّالة وصديقة للبيئة. ويعكس تعاوننا المشترك التزاماً قوياً بالابتكار والأداء المتميز والاستدامة في كافة سلسلة القيمة اللوجستية."

يخدم أسطول النقل اللوجستي المتنوع للشركة مجموعة كاملة من احتياجات النقل، بدءاً من نقل الحاويات والبضائع المبرّدة إلى نقل المعدات المتخصصة.

كما وسّعت شركة "مومنتوم لوجيستكس" مؤخراً قدراتها كمزوّد خدمات لوجستيات الطرف الثالث المتكاملة بإطلاقها خدمات التعامل مع الشحن البري بأقل من حمولة الشاحنة من دولة الإمارات إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وعُمان، والبحرين، وقطر، والكويت. وتضاف هذه الخدمة الجديدة إلى مجموعة الخدمات اللوجستية الشاملة الأخرى التي تقدمها الشركة لمتعامليها، والتي تشمل التخزين، وشحن البضائع، والتخليص الجمركي، وخدمات النقل الجمركي على مدار الساعة.

الجدير ذكره أنه بفضل خبرتها الإقليمية الممتدة لعقود، وحلول النقل المرنة، وأسطولها من شاحنات "مان" الجديدة ذات الكفاءة البيئية، تضمن "مومنتوم لوجيستكس" توصيلاً سلساً وآمناً عبر الحدود، داعمةً بذلك مختلف الصناعات والقطاعات المختلفة بسرعة وموثوقية بما يتوافق مع المسؤولية البيئية.

حول "مومنتوم لوجيستكس"

تعد "مومنتوم لوجيستكس"، أحد أبرز مزوّدي الخدمات اللوجستية المتكاملة وللطرف الثالث الرائدة في المنطقة، والمتخصصة في تقديم حلول لوجستية شاملة ومخصصة، تشمل الشحن والتخليص الجمركي والتجميع والنقل. بفضل خبرتها الإقليمية الواسعة النطاق وانتشارنا العالمي، تلتزم الشركة بتقديم خدمات توصيل سريعة وموثوقة وآمنة للمتعاملين في الميل الأخير، بهدف تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بهم. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكترونيwww.momentumlogistics.com

حول مجموعة "غلفتينر"

تعد شركة "غلفتينر"، المزوّد الرائد العالمي لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المتكاملة، والتي تتمتع بحضور عالمي يشمل الموانئ والمحطات والمستودعات ومرافق النقل، مقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة. وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.

وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة محطات الحاويات في دولة الإمارات العربية المتحدة (محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية) والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركة التابعة لها "مومنتوم لوجيستكس".

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