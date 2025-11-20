من المتوقع أن يدعم هذا التعاون أهداف النمو الإستراتيجية لأرامكو السعودية

يُعد الإعلان امتدادًا لإرث لأرامكو السعودية العريق من الاستثمارات والعلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية

تشمل المشاريع التي يتم التركيز عليها أعمال الغاز الطبيعي المُسال، والخدمات المالية، وتصنيع المُركبات المتقدمة، وشراء المواد والخدمات

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، عن 17 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي مع شركات كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال مجموعة شركاتها التابعة لها. وتُعد هذه المذكرات والاتفاقيات امتدادًا لما أُعلن عنه في مايو الماضي بشأن 34 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة إجمالية محتملة تقارب 90 مليار دولار أمريكي، تدعم جميعها فتح فرص تعاون محتملة مع شركات في أمريكا تقدر قيمتها بنحو 120 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تدعم مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أُعلن عنها اليوم أهداف النمو الإستراتيجية لأرامكو السعودية مع تعزيز القيمة للمساهمين. وتشمل تعاونًا وشراكات في عدد من المجالات، من ضمنها أعمال الغاز الطبيعي المُسال، والخدمات المالية، وتصنيع المُركبات المتقدمة، وشراء المواد والخدمات.

ويتزامن هذا الإعلان مع أعمال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 2025 في واشنطن العاصمة، ويُعد امتدادًا لتاريخ طويل من الشراكة بين أرامكو السعودية والشركات الأمريكية، يمتد لأكثر من تسعة عقود.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "منذ البدايات في عام 1933، لعبت الشركات الأمريكية دورًا كبيرًا في دعم نجاح أرامكو السعودية، وكانت تُمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التجاري والتقني السعودي-الأمريكي، بدءًا من أول اكتشاف وإنتاج للنفط في المملكة العربية السعودية، مرورًا بتنمية أعمالنا في مجال الغاز، وتوسيع نطاق عملياتنا المتكاملة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والاستثمارات المعاصرة في التقنيات الرقمية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبحوث والتطوير، وصولًا إلى تنمية رأس المال البشري من خلال تدريب وتطوير العديد من موظفي أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. ونتوقع أن تُمثل الاتفاقيات التي أعلنّا عنها اليوم، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، نقطة انطلاق جديدة نحو المستقبل، وتُعزز إرث أرامكو السعودية العريق من الاستثمارات والأعمال مع الشركات الأمريكية. ومع هذه الفرص القيّمة، نتطلع إلى حقبة مستقبلية متميّزة من الابتكار والنمو والريادة".

وتشمل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الجديدة التي أعلنت عنها أرامكو السعودية، ما يلي:

الغاز الطبيعي المُسال

ميد أوشن إنيرجي: مذكرة تفاهم تتعلق باستثمار محتمل في مشروع ليك تشارلز للغاز الطبيعي المُسال.

كومنويلث للغاز الطبيعي المُسال: تتعلق بمشروع تسييل الغاز في لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية، واحتمال شراء أرامكو للتجارة ا للغاز الطبيعي المسال والغاز.

المشتريات وتوريد المواد والخدمات

عدة عقود واتفاقيات تعكس طبيعة العلاقات القائمة مع موردين إستراتيجيين في الولايات المتحدة الأمريكية مع كلٍّ من: (إس إل بي)، وبيكر هيوز، وماكديرموت، وهاليبرتون، ونسر، و(كي بي آر)، وفلوسيرف، و(إن أو في)، وورلي، وفلور. ويقدم هؤلاء الموردون مواد عالية الجودة وخدمات احترافية تساعد في دعم مشاريع وأعمال أرامكو السعودية.

تصنيع المُركبات المتقدمة

ساينسكو: تمديد مذكرة تفاهم لاستكشاف توطين تصنيع ألياف الكربون والمُركبات المتقدمة لاستخدامها في التطبيقات الصناعية.

الخدمات المالية

اتفاقية استثمار وإدارة أصول شركة وصاية مع: لومس سيلز، وبلاك ستون، وشركة بي جي آي إم

جي بي مورجان: تعاون إستراتيجي لإدارة الحسابات النقدية.

