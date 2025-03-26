الرياض - عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه الدوري للربع الأول من العام الحالي برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تم استعراض أداء البنك خلال الربع الأول ومناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز خدمات البنك التنموية.

وخلال الاجتماع، استعرض البنك جهوده في تمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة عبر حلول مالية مستدامة، حيث تجاوز إجمالي التمويل في الربع الأول 1.7 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن ومنشأة، وقد بلغ إجمالي التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة 505 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 1800 منشأة.

وفيما يتعلق بالتمويل الاجتماعي، أوضح البنك أن حجم التمويل خلال الربع الأول بلغ 504 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 9.8 آلاف مواطن عبر منتجات الزواج، والدعم الأسري، وترميم المنازل. كما وصل عدد المستفيدين من تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة إلى 8.5 آلاف مستفيد، بإجمالي تمويل تجاوز 670 مليون ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 329% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.

وفي إطار دعم ثقافة الادخار، انضم إلى برنامج "زود الادخاري" خلال هذا الربع ما يقارب 17 ألف مدخر، ليصل إجمالي عدد المدخرين المدعومين منذ انطلاق البرنامج 250 ألف مواطن ومواطنة، بإجمالي مبالغ تجاوزت 550 مليون ريال في حساباتهم الادخارية. كما استفاد 18 ألف رائد ورائدة أعمال من خدمات التمكين والتنمية التي شملت برامج بناء القدرات، والتدريب النوعي والتخصصي، إلى جانب التمكين من النفاذ إلى الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي: "بدأنا هذا العام بتحقيق إنجازات نوعية تخدم مختلف شرائح المجتمع، بفضل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفق مستهدفات رؤية 2030، وهذه الأرقام تعكس التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، وخلق فرص تمويلية تساهم في تنمية مستدامة للمجتمع".

وشهد الربع الأول من العام إطلاق وتفعيل محفظة المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر عقد عدد من مسرعات الأعمال مع شركة جاهز والبنك الأهلي السعودي وأكوا باور، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة "سكن"، ضمن حملة جود المناطق في نسختها الثانية بهدف توفير 4 آلاف وحدة سكنية للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة، تعزيزًا لجهود التمكين السكني ومساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

كما يركز البنك على دعم القطاعات الواعدة بالنمو، مثل الرياضات والألعاب الالكترونية وريادة الأعمال التقنية، حيث تم رفع قيمة المحافظ التمويلية للقطاعين إلى أكثر من 1.3 مليار ريال تزامنًا مع أعمال مؤتمر “ليب 2025”، الذي انعقد في شهر فبراير الماضي، لدعم الألعاب والرياضات الالكترونية وتنمية تقنية المعلومات، وذلك تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، وبالتعاون مع كلاً من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والمركز الوطني لتنمية تقنية المعلومات.

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