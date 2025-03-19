دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة باسافانت للطاقة والبيئة المحدودة ("باسافانت")، التابعة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع، عن فوزها بعقد رئيسي من شركة ماهاراشترا إندستريال تاونشيب ليمتد ("ماهاراشترا إندستريال") لتنفيذ أعمال التصميم، والمشتريات، والإنشاء، والاختبار، والتشغيل لمحطة معالجة مياه بسعة 70 مليون لتر يوميًا، إضافة إلى مد خط أنابيب للمياه بقطر 900 ملم في منطقة أوريك بيدكين الصناعية في ولاية ماهاراشترا الهندية. كما يشمل المشروع عقد تشغيل وصيانة لمدة 10 سنوات، ما يعكس التزام باسافانت بتقديم حلول مستدامة على المدى الطويل.

تبلغ قيمة العقد حوالي 169 مليون درهم، وتم منحه بعد المشاركة في عملية مناقصة تنافسية. حيث تم قبول عرض باسافانت من قبل الجهة المختصة بتاريخ 10 فبراير 2025، وحصلت الشركة على خطاب الترسية الرسمي، مما يمهّد الطريق لانطلاق المشروع رسميًا.

وفي هذا الصدد، قال السيد معين الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال: "نحن فخورون باختيار شركة ماهاراشترا إندستريال لنا لتنفيذ هذا المشروع المتميز. يعكس الفوز بهذا العقد خبرتنا العريقة وقدرتنا على تقديم حلول متقدمة لمعالجة المياه. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ هذا المشروع وتشغيله على المدى الطويل وفق أعلى المعايير العالمية."

يشمل نطاق المشروع التصميم الكامل، والهندسة، والمشتريات، والإنشاء، والتركيب، والاختبار، والتشغيل لمحطة معالجة المياه وخط الأنابيب، إلى جانب تشغيل وصيانة المنشأة لمدة 10 سنوات لضمان كفاءة وأداء المحطة على المدى البعيد. ومن المقرر إكمال التنفيذ خلال 36 شهراً من تاريخ إصدار خطاب الترسية.

كما أعرب الصالح عن تقديره لفريق عمل باسافانت، قائلاً: "أود أن أعبر عن خالص امتناني لفريق العمل في باسافانت على تفانيهم وخبراتهم التي كانت عاملًا رئيسيًا في الفوز بهذا المشروع الهام. إن قدراتهم المتميزة في حلول معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، والحلول الهندسية المستدامة تعزز مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة في هذا القطاع."

نبذة عن شركة "باسافانت للطاقة والبيئة المحدودة":

تُعد باسافانت للطاقة والبيئة، إحدى الشركات التابعة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع، شركة رائدة في تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. يشمل نطاق أعمالها عقود الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC) المتكاملة، بالإضافة إلى الحلول المتكاملة لإعادة استخدام المياه والطاقة، والتي تشمل التنفيذ وفق نظام EPC، وخدمات التشغيل والصيانة، وحلول التمويل. تمتلك باسافانت حضورًا عالميًا واسعًا، حيث أسست فروعًا في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وآسيا، ونفّذت مشاريع ناجحة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك شمال إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ولبنان، وتركيا، وأوروبا، والصين، وفيتنام.

نبذة عن شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع":

تعد "دريك آند سكل إنترناشيونال" شركة عالمية رائدة في تقديم محفظة متكاملة من الحلول والخدمات عالية المستوى، لتنفيذ أبرز المشاريع المرموقة في العالم عبر قطاعات رئيسية تتمثل في الكهرو ميكانيكية والتصميم المتكامل والهندسة والبناء لقطاعات المياه والطاقة والنفط والغاز. وتلتزم الشركة بمطابقة أعلى معايير الجودة العالمية عبر كافة العمليات التشغيلية المتمحورة حول توفير أحدث أنظمة التصميم والهندسة المتكاملة، وأفضل حلول تحسين الكفاءة التشغيلية، لضمان تنفيذ كبرى مشاريع تطوير البنى التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والمياه والطاقة. وتواصل الشركة الحفاظ على موقع الصدارة ضمن الأسواق المتخصصة، استناداً إلى منهجية ديناميكية قائمة على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في الكوادر البشرية والابتكار والشغف. وتسير الشركة بخطى ثابتة باتجاه توسيع نطاق حضورها الدولي القوي، ودفع مسيرة النجاح والتميز المستمرة منذ ما يزيد عن 135 عاماً من الزمن

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