نمو إيرادات القلعة بمعدل سنوي 165% إلى 27.0 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022 وارتفاع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 9.0 مليار جنيه مقابل 750.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بفضل استراتيجيات النمو والاستثمار التي تتبناها الإدارة ومردودها الإيجابي على نتائج مختلف الشركات التابعة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة وتحسن هامش ربح التكرير؛ في حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الإيرادات المجمعة للقلعة بمعدل سنوي 32٪ إلى 5.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022 كما ترتفع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 105٪ لتسجل 931.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة

أبرز المستجدات التشغيلية

• الشركة المصرية للتكرير تسجل نتائج قوية، مدعومةً بارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة واستمرار تحسن هامش ربح التكرير

• نمو إيرادات شركة طاقة عربية بفضل الأداء القوي لنشاط توزيع المنتجات البترولية، ومدعومةً بارتفاع معدلات توزيع الكهرباء بشركة "طاقة باور" ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي

• نمو إيرادات مجموعة أسيك القابضة بفضل الأداء القوي لمصنع أسمنت التكامل في السودان الذي ساهم بنسبة 79% في إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن يتأثر أداء مصنع أسمنت التكامل بالاضطرابات السياسية في السودان

• ارتفاع حجم الإنتاج وزيادة أسعار البيع بجميع الشركات التابعة للوطنية للطباعة. وشركة البدار للعبوات تنجح في زيادة حجم الإنتاج بشكل ملحوظ على الرغم من عدم تشغيل مصنعها الجديد المتطور بكامل طاقته الإنتاجية

• نمو إيرادات شركة أسكوم مدفوعة بتحسن أداء شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وارتفاع حجم المبيعات بشركة جلاس روك

• ارتفاع إيرادات شركة مزارع دينا بفضل المردود الإيجابي للتحسينات المستمرة التي تطبقها الإدارة على العمليات بشركة مزارع دينا، ونمو حجم المبيعات بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بعد بيع منتجاتها بشكل مباشر

• ستركز القلعة جهودها على تنمية أنشطة التصدير خلال الفترة المقبلة بهدف تعظيم الاستفادة من دورة السلع وتوظيف المميزات التنافسية للتصنيع المحلي وارتفاع تكاليف الشحن عالميًا

• سياسة القلعة في مواصلة ضخ استثمارات إضافية صغيرة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وخفض ديونها ستؤدي إلى نتائج إيجابية مستقبلا

• مستحقات الشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول تتجه للارتفاع بصورة غير مرغوبة

• حققت القلعة إيرادات من أنشطة التصدير بقيمة 43.9 مليون دولار تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2022، مع تسجيل إيرادات من المبيعات بالعملات الأجنبية في السوق المحلي بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبًا خلال نفس الفترة

• إتمام إعادة هيكلة ديون القلعة والشركة المصرية للتكرير لايزال على رأس أولويات الإدارة

• ربحية القلعة قد تتأثر خلال الربع الثالث من العام الجاري بعدم وضوح المشهد الاقتصادي وأي تراجع في قيمة الجنيه المصري

• القلعة تقوم بإيداع ما يعادل 18.5 مليون دولار في خزينة محكمة الدقي قيمة كامل الشيكات المتعلقة بالقضايا القانونية الجارية، وذلك لحين الفصل النهائي في هذه القضايا. ومن المتوقع أن تستمر القضايا والاستئنافات القانونية لفترة ممتدة

أعلنت شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية –عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 27.0 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 165%. وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 9.0 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2022، صعودًا من 750.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس النمو القوي للنتائج المجمعة سلامة استراتيجيات النمو التي طبقتها شركة القلعة على مستوى جميع الشركات التابعة والتحسينات التشغيلية التي أدخلتها عليها، بالإضافة إلى تحسن هامش ربح التكرير بمشروع المصرية للتكرير وارتفاع أسعار السلع عالميًا. وقد نجحت القلعة في التحول إلى الربحية، حيث سجلت صافي ربح بقيمة 361.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022 مقابل صافي خسائر بقيمة 401.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

في حالة استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 32% لتسجل 5.5 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2022، بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة. فقد ارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 13% لتسجل 2.5 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2022، بفضل الأداء القوي لنشاط توزيع المنتجات البترولية، ومدعومة بارتفاع معدلات توزيع الكهرباء بشركة طاقة باور ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الوطنية للطباعة بمعدل سنوي 99% خلال الربع الثاني من عام 2022، بفضل تشغيل المصنع الجديد التابع لشركة البدار للعبوات، بالإضافة إلى نمو حجم المبيعات وتطبيق سياسة تسعير جديدة بشركتي الشروق ويونيبورد. وارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي 57% لتبلغ 354.8 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مدعومة بنمو عائدات التصدير بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وارتفاع أسعار البيع بشركة جلاس روك.

علاوةً على ذلك، ارتفعت إيرادات مجموعة أسيك القابضة بمعدل سنوي 45% لتسجل 1.1 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2022 بفضل الأداء القوي لمصنع أسمنت التكامل في السودان، والذي ساهم بنسبة 79% في إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة. وارتفعت إيرادات مزارع دينا بنسبة سنوية 13% لتسجل 343.0 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، في ضوء المردود الإيجابي للتحسينات المستمرة التي تطبقها الإدارة على العمليات بشركة مزارع دينا، ونمو حجم المبيعات بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان بعد توجه الشركة إلى بيع منتجاتها بشكل مباشر. وأخيرًا، ارتفعت إيرادات شركة نايل لوجيستيكس بمعدل سنوي 6% إلى 67.9 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن النتائج الاستثنائية التي حققتها القلعة تعكس المرونة الفائقة التي تحظى بها المجموعة في التأقلم مع التغيرات المستمرة التي تطرأ على المشهد الاقتصادي وقدرتها على مواجهة التحديات والعمل وسط مختلف البيئات التشغيلية الصعبة. فقد ارتفعت الإيرادات المجمعة بمعدل سنوي 165% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ونتج عن ذلك الأداء القوي تسجيل صافي ربح بقيمة 361.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأوضح هيكل أنه مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تفاقمت التحديات التي يشهدها العالم اليوم من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد ونقص إمدادات الطاقة إلى ضغوط سوق العمل وزيادة التضخم واضطراب الأسواق المالية، وهو ما دفع البنوك المركزية حول العالم لكبح التيسير النقدي، وهو نهج متوقع استمراره خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن تشديد السياسات النقدية خاصة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدى إلى زيادة الضغوط على قيمة العملات وتفاقم مستويات الدين في الأسواق الناشئة ومصر. وأعرب هيكل عن ثقة الإدارة في سلامة توجيه وإدارة الحكومة للاقتصاد المصري، وكذلك في المميزات التنافسية التي تحظى بها شركة القلعة من تنوع مشروعات الطاقة التابعة لها وقدرات التصنيع المحلي التي تنفرد بها وأنشطة التصدير التي تدعم أعمالها.

وتابع هيكل أن القلعة واصلت أدائها القوي الذي استهلت به عام 2022 ونجحت في تعزيز نتائج شركاتها التابعة خلال الربع الثاني من العام، حيث سجلت شركة طاقة عربية نتائج متميزة، بفضل الأداء القوي لنشاط توزيع المنتجات البترولية وشركة ماستر جاز، ومدعومةً بارتفاع معدلات توزيع الكهرباء بشركة طاقة باور ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي المضغوط. كما واصلت الشركة الوطنية للطباعة استفادتها من زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسن كفاءة التسعير، بينما واصلت شركة أسكوم تحقيق نتائج قوية، مدفوعةً بارتفاع عائدات التصدير بشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وشركة جلاس روك. وأخيرًا شهدت الشركة المصرية للتكرير تحسن هامش ربح التكرير بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، مما ساهم في دعم معدلات ربحية المشروع وبالتالي تحسن صافي ربح شركة القلعة.

كما أكد هيكل على أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة على القوائم المالية نظرًا لتبني معايير المحاسبة الدولية التي تسجل الأصول بقيمتها التاريخية ثم تحتسب أثر تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

وأشار هيكل إلى قيام شركة القلعة في سبتمبر الجاري بإيداع ما يعادل 18.5 مليون دولار في خزينة محكمة الدقي قيمة كامل الشيكات موضوع القضايا والنزاع مع السيد/ علي بن حسن الدايخ، وذلك لحين الفصل النهائي في هذه القضايا، علمًا بأن شركة القلعة أقامت خلال الفترة السابقة العديد من القضايا المدنية والبلاغات الجنائية بخصوص هذا النزاع.

بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 9 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2022 مقابل 750.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في ضوء الأداء القوي للشركة المصرية للتكرير. وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بفضل تحسن ربحية معظم الشركات التابعة.

ومن جانبه أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن الإدارة تعتز بالأداء التشغيلي القوي الذي حققته القلعة وأدى إلى تسجيل صافي أرباح، غير أنها تدرك في نفس الوقت التحديات التي قد تزداد خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن نتائج القلعة تتأثر بشكل ملحوظ بتقلبات أسعار الصرف نظرًا لكون جزء كبير من ديونها مقوم بالعملات الأجنبية. وبالتالي فإن أي تخفيض لقيمة الجنيه المصري سيؤثر على نتائج القلعة. وأضاف أن الإدارة تعمل على تحسين الهيكل الرأسمالي للشركة عبر مواصلة التركيز على إعادة هيكلة ديون الشركة باعتبارها أهم أولوياتها، علمًا بأن الإدارة بلغت مراحل متقدمة في مفاوضاتها مع الجهات المقرضة.

وعلى صعيد الربحية، تابع الخازندار أنه إلى جانب الأداء القوي للشركة المصرية للتكرير، فقد نجحت الشركات التابعة الأخرى في مواصلة زيادة الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، والتي ارتفعت بمعدل سنوي 105% لتسجل 931.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث يعكس ذلك بشكل رئيسي الأداء المتميز لشركة طاقة عربية والشركة الوطنية للطباعة ومجموعة أسيك القابضة، إلى جانب الأداء القوي لمختلف الشركات التابعة الأخرى. وأضاف أن تحسن معدلات الربحية تعكس بوجه عام المميزات التنافسية الفريدة التي تحظى بها الشركات التابعة، والتي تحققت بفضل جهود الإدارة لتطوير أعمالها وتركيزها على خفض التكاليف وإدخال التحسينات التشغيلية.

واختتم الخازندار مؤكدًا على أن أداء الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري يعد شهادة على نجاح استراتيجيات النمو التي تتبناها وقدرة الشركة على المضي قدمًا وسط مختلف البيئات التشغيلية الصعبة. كما تتطلع الإدارة إلى تعزيز وتيرة نمو الشركة وتحقيق المزيد من النتائج القوية خلال الفترات المقبلة.

يمكن تحميل القوائم المالية لشركة القلعة ومتابعة أداء الشركة والنتائج المالية المجمعة، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة وتحليلات الإدارة لأحداث ونتائج الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 عبر زيارة الموقع الإلكتروني ir.qalaaholdings.com.

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