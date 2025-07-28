الكويت: كرّمت مجموعة الشايع، بالشراكة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، 160 طالباً كويتياً لإكمالهم برنامج التدريب الصيفي.

أتاح البرنامج الذي استمر لمدة شهر، من 29 يونيو إلى 24 يوليو، للطلاب الشباب فرصة التدريب لدى مجموعة من العلامات التجارية الرائدة وفي مواقع متعددة، بما في ذلك ستاربكس، اتش آند ام، فوت لوكر، نكست، موجي، ميلانو، أمريكان إيجل، فيكتوريا سيكريت، هارفي نيكلز، ريفر آيلاند، جاك ويلز، تكساس رودهاوس، آشاز، ذي تشيزكيك فاكتوري، تشيبوتلي، شيك شاك، بنكبري، ببابل، باث آند بودي ووركس، كيدزانيا، تيك زون، وكويست.

أكمل المتدربون الكويتيون برنامجاً مكثفاً تضمن تدريباً عملياً ونظرة شاملة على عمليات المحلات، بما في ذلك المبيعات والعروض الترويجية وخدمة الزبائن والتسويق وإدارة المخزون. واختتمت التجربة بحفل تخرج اُقيم في برج الشايع، حيث حصل المتدربون على شهادات خاصة بإتمام البرنامج.

وقالت لين عبد الله من مدرسة العصماء بنت الحارث: "تعلمت من المشاركة بالتدريب لدى ستاربكس أن تجارة التجزئة هي عبارة عن جهد جماعي حقيقي. منذ اليوم الأول، تم تشجيعي على أخذ زمام المبادرة والمساهمة بالأفكار، وتعلمت مدى أهمية التعاون والتواصل في بيئة عمل سريعة الوتيرة. هذه التجربة منحتني مهارات قيّمة، وألهمتني للتفكير في مستقبلٍ مهنيٍ في مجال تجارة التجزئة".

وقال بشير مزرعاني، مدير إدارة الموارد البشرية الإقليمي في مجموعة الشايع: "مع ترحيبنا بالمتدربين الشباب في محلاتنا كل عام، نشهد حماسهم ونموهم عن كثب. هذه البرامج التدريبية لا تشكل مستقبل قطاع التجزئة فحسب، بل تمكّن الشباب الكويتي من تحقيق إمكاناتهم، وبناء ثقتهم بأنفسهم، والتطلع إلى مستقبل مهني يلبي طموحاتهم. نحن فخورون بالمساهمة في رحلتهم وبالنجاح المستمر لمساهماتنا المجتمعية".

وقالت ألطاف السعيد، مراقب التدريب الميداني في الهيئة العامة للقوى العاملة: "يسعدني أن أرى العديد من الطلاب يكرسون عطلتهم الصيفية عن طيب خاطر لاكتساب خبرات عملية قيّمة، والاستثمار في مستقبلهم المهني. لطالما كانت مجموعة الشايع من الشركات الأساسية الداعمة للمشروع فهي توفر عدداً كبيراً من فرص التدريب للطلبة، وتتميز بتقديمها برامج تدريبية بجودة عالية مما ينعكس بشكل إيجابي على الخبرات التي يكتسبها الطلاب. لقد زودت هذه البرامج التدريبية طلابنا بالخبرة العملية، ومكنتهم من اكتشاف نقاط قوتهم، وحفزتهم للسعي وراء طموحات جديدة. من خلال التعلم العملّي والتوجيه، شهدنا نمواً ملحوظاً في معدلات الثقة بالنفس والاحترافية لدى المشاركين. آمل أن أراهم في مناصب أعلى في المستقبل".

في كل عام، تتعاون مجموعة الشايع مع الهيئة العامة للقوى العاملة لتقديم برامج تدريبية في مجال تجارة التجزئة للطلاب المحليين. تزود هذه البرامج التدريبية رواد التعليم الجامعي بالخبرة العملية، مما يُسهم في بناء جيل من خبراء قطاع التجزئة في المستقبل.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة من العلامات الأكثر شعبية.

تدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، مع أكثر من 4,000 محل ومطعم ومقهى ووجهة ترفيهية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية وأكثر من 125 موقعاً للتجارة الالكترونية الآخذة في النمو وبرنامج مكافآت أورا، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع تجارة التجزئة في المنطقة.

دأبت الشايع منذ افتتاح أول محل لها على توسيع وتنويع أطر نشاطها التجاري لتقدم لزبائنها خيارات لا مثيل لها من العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات التي تضم الأزياء والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية والمطاعم، والصيدلة، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه العائلي. مع أكثر من 50,000 موظف، يتمتع زملاؤنا في المجموعة بدرجة عالية من المهارة والتفاني ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علاماتنا التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المحلية وخدمة السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، أمريكان إيجل أوتفترز، فوت لوكر، فيكتوريا سيكريت، اتش آند ام، باث آند بودي وركس، شارلوت تلبوري، ريزينج كينز، شيك شاك، وتشيبوتلي.

اكتشفوا المزيد عن مجموعة الشايع عبر الموقع الإلكتروني www.alshaya.com

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