مسقط: في انجاز آخر يُضاف إلى انجازات البنك، شهد اكتتاب أسهم حق الأفضلية الذي طرحه صحار الدولي إقبال كبير من قبل المساهمين، حيث أعلن البنك مؤخرًا عن الإغلاق الناجح للإكتتاب الذي يعد أكبر اكتتاب تم طرحه في السوق على المستوى المحلي، وعليه فقد تمكن البنك من تعزيز رأسماله إلى 160 مليون ريال عماني، الأمر الذي سيمكن البنك من تعزيز استثماراته في تحقيق الأهداف وفق استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك. وبصفته مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، فقد قام صحار الدولي بإصدار أسهم جديدة من خلال إصدار حقوق الأفضلية بمبلغ 160 مليون ريال عماني بسعر 102 بيسة للسهم الواحد وذلك ابتداءً من 12 سبتمبر 2022، حيث تم الاكتتاب بكامل أسهم الإصدار بفضل الإقبال الكبير من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية والتجزئة.

وحول الإغلاق الناجح للإكتتاب، علق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: " نواصل في صحار الدولي المضي قدمًا في مسيرة البنك نحو النمو والتطور، حيث يشكل الإغلاق الناجح لأسهم حق الأفضلية مؤخرًا لزيادة رأس المال لدى البنك الخطوة الأحدث للبنك ضمن إستراتيجيتنا الخمسية التي ننتهجها، الأمر الذي يمكننا من ترسيخ مكانة صحار الدولي في السوق باللإضافة إلى نجاح البنك في تعزيز نسبة كفاية رأس المال. بدوره نواصل في صحار الدولي سعينا المستمر نحو ايجاد مزيد من فرص النمو التي تسهم بدورها بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز خطة التنويع الاقتصادي للسلطنة بما ينسجم مع رؤية عمان 2040."

وأضاف الفاضل أحمد المسلمي: "نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لكافة المساهمين نظير ثقتهم بنا، كما يسرني أن أتقدم بالشكر للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال على دعمهم المستمر لنا في مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من الانجازات، حيث ستسهم هذه الزيادة في رأس المال في تعزيز مكانة البنك بشكل أكبر، وستساعدنا على الاستفادة من فرص السوق وتوسيع آفاق أعمالنا والمساهمة في ازدهار المجتمع."

يجدر بالذكر أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي انعقد في شهر أغسطس 2022 قد أقر زيادة رأس المال المصرح به من 400 مليون ريال إلى مليار ريال عماني مع تعديل المادة 5 من النظام الأساسي وفقاً لذلك.

بدوره يلتزم البنك باتباع السياسات واللوائح المصرفية المعمول بها في السلطنة مواصلاً بذلك التزامه بانتهاج أفضل المعايير العالمية، ومن خلال طرح اكتتاب حقوق الأفضلية نجح صحار الدولي في تعزيز أنشطة سوق رأس المال، حيث تمكن البنك من تعزيز مكانته كشريك مصرفي مفضل في السلطنة وذلك اعتماداً على ركائز الابتكار وحوكمة الشركات واستراتيجية التمركز حول الزبون يتبناها البنك.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة. www.soharinternational.com

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حميدة البلوشية

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