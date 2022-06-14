شعاع تستحصل على تسهيلات مالية بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) مضمون لسبع سنوات من بنك الفجيرة الوطني والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)

صفقة الاستحواذ تتضمن مبادلة سعر الفائدة لمدة 7 سنوات مع بنك الفجيرة الوطني للتحوط ضد تقلبات السعر

الصفقة تعزز ثقة الممولين في قطاع سفن الدعم البحري الإقليمي وقدرات شعاع الكبيرة في مجال الاستحواذ

الاستحواذ على "أليانز" هو الاستثمار الاستراتيجي الثاني لـصندوق "شعاع" المدار في قطاع سفن الدعم البحري بعد "ستانفورد مارين" في عام 2020، ويجعلها المحفظة الأكبر في المنطقة وأكبر رابع أسطول على مستوى العالم

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شعاع كابيتال ش.م.ع، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز SHUAA)، اليوم عن استكمال تمويل صفقة الاستحواذ على شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية القابضة المحدودة ("أليانز") لصالح صندوقها المُدار، وذلك بعد استحصال على تسهيل مالي بقيمة 160 مليون دولار أمريكي لمدة 7 سنوات من بنك الفجيرة الوطني والشركة العربية للاستثمارات البترولية ("ابيكورب")، وهي مؤسسة مالية متنوعة المجالات تركز على قطاع الطاقة.

ويُعد هذا التسهيل من أكبر التسهيلات القائمة على معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) في مجال تمويل صفقات الاستحواذ في المنطقة، فيما يُعتبر تمويل "أليانز" أحد التسهيلات الائتمانية القليلة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي يرتبط سعرها الاسترشادي بمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) محدد الأجل. وفي إطار هذه الصفقة، استحصلت شعاع لصالح صندوقها المدار أيضاً على مبادلة سعر الفائدة لمدة 7 سنوات من بنك الفجيرة الوطني، في خطوة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة.

تعتبر "أليانز" واحدةً من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية مع أسطول هو الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم 117 سفينة دعم بحري مملوكة ومستأجرة. ويضم أسطول الشركة خليطاً من سفن إمداد المنصات، وقوارب سحب المرساة، وقوارب الأطقم، وبوارج السكن البحرية، والبوارج المسطحة، وغيرها. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات البحرية لعملائها من شركات النفط الدولية والوطنية الرائدة ومقاولي الأعمال الإنشائية البحرية، بما في ذلك تأجير السفن، والخدمات اللوجستية للموانئ، وخدمات الأطقم.

ويشكّل الاستحواذ على "أليانز" ثاني الاستثمارات الاستراتيجية لصندوق شعاع المدار في قطاع سفن الدعم البحري بعد الاستحواذ على مجموعة "ستانفورد مارين"، المتخصصة في تشغيل سفن الدعم البحري وتتخذ من دبي مقراً لها، والتي تعد من أبرز رواد القطاع في المنطقة على مدى أكثر من عشرين عاماً. وبعد صفقة "أليانز" الأخيرة، باتت محفظة صندوق شعاع المدار اليوم تضم 152 سفينة دعم بحري، مما يجعل أسطولها الأضخم في المنطقة والرابع على مستوى العالم. وتتوقع شعاع تحقيق منافع كبيرة من تآزر أعمال الشركتين على صعيدي الإيرادات والتكاليف بالإضافة إلى نمو الحجم الاقتصادي على أساس سنوي.

وفي إطار تعليقه على عملية الاستحواذ، قال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال: "نشكر شريكينا المصرفيين بنك الفجيرة الوطني والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية على دعمهما لنا في تمويل صفقة الاستحواذ هذه، خاصة وأنهما يحتلان

الصدارة في دعم نمو قطاعي الطاقة والشحن في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر هذه الصفقة خير مثال على التزامهما بدعم نمو الشركات الإقليمية العملاقة. ويعكس اعتمادنا للتمويل القائم على معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) مرونتنا وقدرتنا العالية على التكيف السريع مع التوجهات الجديدة في أسواق التمويل. ويسعدنا أيضاً الحصول على مبادلة أسعار الفائدة لهذا التسهيل، الذي يتيح لنا تحديد تكلفة الفائدة والتحوط من ارتفاع سعرها. ونتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف المعنية لتطوير أعمال مجموعة "ستانفورد مارين" و"أليانز" والمساهمة في تعزيز النمو على المدى الطويل لقطاع النفط والغاز البحري في المنطقة."

من جانبه، قال نيل روبرتسون جونز، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الفجيرة الوطني: "تعتبر هذه الصفقة الثانية من نوعها في قطاع سفن الدعم البحري التي ينفذها قسم الطاقة والخدمات البحرية في بنك الفجيرة الوطني بالتعاون مع شعاع. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد علاقتنا الراسخة والمستمرة مع شعاع، وهو ما يعكس أيضاً ثقتنا الكبيرة بقدرة "أليانز" على اغتنام فرص النمو في قطاع النفط والغاز البحري، بما يتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية."

وبدوره، قال نيكولاس تيفينو، العضو المنتدب لتمويل المشاريع والتجارة في "ابيكورب": "يسعدنا أن نشترك مع بنك الفجيرة الوطني لدعم شعاع في صفقة التمويل هذه، وذلك في إطار التزامنا المستمر بتمكين التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير حلول مالية مبتكرة. وإن قاعدة الأصول عالية الجودة التي تمتلكها "أليانز"، والدعم المهم الذي تقدمه لقطاع سفن الدعم البحري من حيث تطوير أنشطة التنقيب والإنتاج البحري في المنطقة، تعدّ إضافةً قيّمة لمحفظتنا المتنامية من الاستثمارات ذات الأثر الملموس على القطاع."

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حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولًا استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل

الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن بنك الفجيرة الوطني ش.م.ع:

تأسس بنك الفجيرة الوطني عام 1982، ويقدم البنك خدمات مصرفية كاملة للشركات وخبرات متميزة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والخزينة والتمويل التجاري، فضلاً عن توسيع مجموعة خيارات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبفضل خبرات البنك المتراكمة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات دائمة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.

ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وشركة عيسى صالح القرق ذ.م.م. ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وحصل البنك على تصنيف Baa1 / Prime-2 للودائع وعلى تصنيف A3 لتقييم مخاطر الطرف المقابل من قبل وكالة موديز ويحمل تصنيف سلبي، وعلى تصنيف BBB / A-2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، ويحمل تصنيف مستقر. وقد تم إدراج أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "NBF"، ويمتلك البنك 15 فرعاً يشكلون شبكة تغطي أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة (متضمنة وحدة خدمات مصرفية إلكترونية).

حول الشركة العربية للاستثمارات البترولية

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها نحو 4 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خلال استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقدّر"، "نرجح"، "استراتيجية"، "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي تشير إلى المستقبل.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

§ النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح

§ المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال

§ التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي نتبع لها.

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