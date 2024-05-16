"أون كارز موبيلتي" و"كارويز انترناشيونال" تتوسعان إقليمياً بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتأجير السيارات وحلول النقل في 16 دولة

أعلنت شركة "أون كارز موبيليتي"، المتخصصة في مجال حلول النقل المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن شراكاتها الاستراتيجة مع شركة " كارويز انترناشيونال"، الرائدة عالميا في مجال تأجير السيارات ومنح الامتيازات التجارية، توقيع عقد شراكة يعتبر الأكبر في تاريخ الشركتين، حيث تعتزم "أون كارز موبيليتي" توفير جميع خدمات "كارويز" المتعددة في مجال تأجير السيارت في 16 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، مصر، السعودية وقطر لتصبح الرائدة إقليمياً في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا.

تُعد الإمارات العربية المتحدة أحد المحاور الأساسية في هذه الرحلة الريادية لتعزيز خدمات تأجير السيارات وحلول النقل المبتكر في المنطقة التي تشمل 16 دولة إقليمياً، حيث يلبي أسطول متنوع يضم كافة فئات المركبات الإعتيادية والمركبات ذاتية القيادة إحتياجات المتعاملين المتنوعة من جميع أنحاء العالم وينسجم مع خطط التنمية الاقتصادية والإزدهار السياحي التي تشهدها المنطقة، خاصة أن دبي وأبوظبي والقاهرة والرياض والدوحة تشهد طفرة سياحية واقتصادية ضخمة، تنعكس في صناعة المؤتمرات والفعاليات المتنوعة، لذلك تُعد هذه الشراكة مواكبة لخطط التنمية العملاقة في هذه الدول والمدن الكبرى. وبالتأكيد فهذه الشراكة الاستراتيجية تتماشى مع طموحات المنطقة في تبني أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي والاستدامة البيئية، حيث يُعد هذين العاملين الرئيسين ركائز حلول النقل الذكي المعتمدة عالمياً.

أكد السيد/ عمرو فوزي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أون كارز موبيليتي"، على الأثر العظيم المترتب لهذه الشراكة الاستراتيجية والامتياز خلال حفل التوقيع، وسلط الضوء على أهمية التعاون الاستراتيجي بين "أون كارز موبيليتي"، و كارويز انترناشيونال"، الذي لا يُمثل خطوة هامة في صناعة النقل فحسب، بل يؤكد أيضًا على الالتزام المشترك بتقديم خدمة مبتكرة للمتعاملين في المنطقة قائلاً " نسعى أن نكون المزود الرائد إقليمياً في مجال تأجير المركبات وحلول النقل، وأن نقدم تجربة لا تضاهى من ناحية الجودة والتكلفة والاستدامة البيئية باعتمادنا على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال النقل وتصميم وتطوير وإنتاج حلول النقل الخاصة بنا وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الاوسط وإفريقيا عموماً"

كما شارك السيد/ كريشيمير دوبريلوفيتش، المدير والمالك لشركة "كارويز انترناشيونال"، أفكاره عن هذه الشراكة الناجحة قائلاً: "هذه الشراكة لا تقودنا إلى مُدنٍ ووجهات جديدة فقط، بل تعكس أيضًا التزامنا الثابت بالابتكار والتميز في قطاع النقل. استعدوا لرحلة استثنائية قادمة، حيث نتطلع بشوق للفرص الكبيرة التي ستتبلور في الشرق الأوسط وإفريقيا".

نبذة عن "أون كارز موبيليتي":

هي شركة رائدة متخصصة في تصميم وتطوير ,وتوفير وسائل وحلول النقل المبتكرة، وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها ، تسعى الشركة إلى إحداث ثورة ابتكارية في مجال النقل والتنقل المتكامل والمستدام بيئياً في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة وميزات الذكاء الاصطناعي. يرمز شعار الشركة "التنقل دون حدود" إلى رؤيتها للحرية والمرونة في عمليات التنقل، وتجاوز القيود التقليدية، مع الالتزام بالتشريعات والقوانين المحلية في كل دولة بكل تأكيد.

تُعدّ "كارويز انترناشيونال" هي الشركة الأكثر نمواً في العالم في مجال تأجير السيارات ومنح الامتيازات التجارية، حيث توسعت بزمن قياسي في غضون 6 سنوات لتغطي 40 دولة عبر خمس قارات، بأكثر من 400 فرع حول العالم، مما يعزز بصمة الشركة العالمية في هذا القطاع الحيوي ويعزز قدراتها التشغيلية.

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