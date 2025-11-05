القاهرة: أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، التابعة للشركة الإماراتية إعمار العقارية ش.م.ع.، بالشراكة مع مجموعة "دلة البركة" السعودية، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير مشروع سكني فاخر جديد في القطامية بالقاهرة الجديدة على مساحة 380 فدانًا، باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي (نحو 78 مليار جنيه مصري)، مع عوائد متوقعة تصل إلى 2.44 مليار دولار (117 مليار جنيه مصري).

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية، بداية تطوير مشروع راقٍ يجمع بين تصاميم إعمار المميزة وتجاربها المعيشية العالمية، ليقدم مجتمعًا متكاملًا يعكس التزام إعمار الراسخ بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الراقية في مصر. ويأتي هذا المشروع تعزيزاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة هذا العام من خلال مشروعي "ميفيدا جاردنز" بالقاهرة الجديدة و"مراسي البحر الأحمر"، ليتوج العام بإطلاق أحدث مشروعاتها في القطامية، تأكيدًا على رؤيتها الطموحة والتزامها المستمر بصياغة مستقبل الحياه الحديثة في مصر.

قال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مجموعة دلة البركة، والتي تمثل امتدادًا لالتزامنا الراسخ بدعم القطاع العقاري المصري والمساهمة الفاعلة في النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد. إن السوق العقارية المصرية تزخر بالفرص الواعدة، ونحن نؤمن بأهمية تقديم مشروعات تركز على أعلى معايير الجودة وتضع راحة عملائنا في المقام الأول."

وأضاف العبار: "إن إطلاق هذا المشروع الجديد يعكس ثقة إعمار المطلقة في صلابة وجاذبية السوق المصرية. هذه الثقة مدعومة بحجم استثماراتنا الذي تجاوز 1.878 تريليون جنيه مصري، وبمحفظة أراضينا التي تتخطى 34.6 مليون متر مربع."

وصرح: "نحن حاليًا بصدد تنفيذ خطة تطوير مستقبلية طموحة من المتوقع أن تضاعف هذه الأرقام خلال السنوات القادمة، مما يعزز مكانة إعمار كشريك رئيسي ودافع لعجلة التنمية في مصر. وفي هذا الإطار، نحرص دائمًا على خلق مجتمعات متكاملة تقدم تجربة معيشية متميزة تجمع بين التصميم العصري، وجودة التنفيذ، ومبادئ الاستدامة."

من جهته أضاف المهندس عبد العزيز يماني، الرئيس التنفيذي لشركة دلة البركة القابضة: "تُمثل شراكتنا مع إعمار مصر خطوة هامة ضمن استراتيجيتنا الإقليمية للاستثمار، وتُعزز ثقتنا الكبيرة في القطاع العقاري المصري الواعد. نعمل معًا على إنشاء وجهة مميزة وفريدة تتميز بجودتها وتصاميمها، وستقدم مساهمة مستدامة وطويلة الأمد في النسيج العمراني للمدينة."

جدير بالذكر أن إعمار مصر تعد من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وتضم محفظتها مشروعات رائدة في غرب وشرق القاهرة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر تشمل "مراسي"، و"سول"، و"بيل في"، و"كايرو جيت"، و"أب تاون كايرو"، و"ميفيدا"، و"ميفيدا جاردنز" بالقاهرة الجديدة، و"مراسي البحر الأحمر".

