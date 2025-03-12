الدمام، المملكة العربية السعودية : فازت سيمنس للطاقة بمشروع بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، مع شركة هاربن إلكتريك إنترناشونال كمقاول للهندسة والتوريد و البناء، لتوفير التقنيات الرئيسية لمحطتي الطاقة اللتين تعملان بالغاز رماح 2 ونعيرية 2 في المملكة العربية السعودية. تقع المحطتان المزمع اقامتهما في المنطقتين الغربية والوسطى بالمملكة، ومن المنتظر أن تضيفان معًا 3.6 جيجاوات من الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية - وهو ما يكفي لتزويد حوالي 1.5 مليون منزل بالكهرباء. يتضمن المشروع اتفاقيات صيانة طويلة الأجل لدعم موثوقية تشغيل المحطتين على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة.

سيتم تصنيع المكونات الأساسية لمحطات الطاقة في مركز سيمنس للطاقة بالدمام، والذي يتوسع حاليًا لزيادة القدرة الإنتاجية المحلية ودعم قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة أن محطتي الرماح 2 والنعيرية 2 ستكونان من بين أكبر المحطات الغازية لتوليد الطاقة بنظام الدورة المركبة على مستوى العالم. وستحل المحطتان الجديدتان محل المحطات القديمة التي تعمل بالبترول، وهو ما سيؤدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بمحطات توليد الطاقة التقليدية القائمة على النفط. بالإضافة لذلك، سيتم تصميم المحطتين لتتوافقا مع أحدث تكنولوجيا لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، لدعم أهداف المملكة طويلة الأجل لخفض الانبعاثات الكربونية.

وتعليقًا على هذه الصفقة الهامة، قال السيد/أحمد السرّي، رئيس قطاع مبيعات خدمات الغاز الطبيعي لمنطقة الشرق الأوسط في سيمنس للطاقة: "إن توريد أحدث حلولنا التكنولوجية لمحطتي الرماح 2 والنعيرية 2 من شأنه تعزيز تحول قطاع الطاقة في السعودية والمساهمة في تحقيق هدفها المتمثل في الوصول لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060. من ناحية أخرى، سيساهم تصنيع المكونات الرئيسية للمشروع في مركز سيمنس للطاقة في الدمام، في دعم قدرات التصنيع المحلية المتطورة وبناء الخبرات، وبالتالي منح قطاع الطاقة السعودي المزيد من المرونة"

وفي إطار هذا المشروع، ستقوم سيمنس للطاقة بتوريد ست توربينات غازية من طراز SGT6-9000HL، وأربعة توربينات بخارية من طراز SST6-5000، وثمانية مولدات من طراز SGen6-3000W، ومولدين من طرازSGen6-2000P، إلى جانب المعدات المساعدة المرتبطة بهذه المكونات، حيث ستقوم كل محطة منهما بإنتاج ما يقرب من 1.9 جيجاوات من الطاقة الكهربائية.

ستعمل هذه الصفقة على ترسيخ مكانة سيمنس للطاقة في سوق منتجي الطاقة المستقلين (IPP) بالمملكة، وزيادة حصتها من قدرت توليد الطاقة الحديثة في المملكة. وبعد نجاح المحطتين السابقتين طيبة 2 والقصيم 2 - واللتين تضيفان معًا 4 جيجاوات لشبكة الكهرباء الوطنية في السعودية، تواصل سيمنس للطاقة دورها الرئيسي في توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة السعودي، ولعب دور رئيسي في منظومة الطاقة المتنامية في البلاد.

سيتم دمج قدرات محطتي الرماح 2 والنعيرية 2 ضمن الشبكة الوطنية للكهرباء بنظام تشغيل الدورة البسيطة بصورة مبدئية في2027، على أن يتم الانتقال للتشغيل الكامل للمحطتين بنظام الدورة المركبة بحلول عام 2028.

سيمنس للطاقة هي احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة. تتعاون الشركة مع عملائها وشركائها في ابتكار نظم الطاقة المستقبلية، وهو ما يدعم انتقال سلس نحو عالم الغد الأكثر استدامة من خلال محفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات سلاسل القيمة لقطاع الطاقة، بداية من توليد ونقل الطاقة وصولًا لحلول تخزين الطاقة. تتضمن محفظة منتجات الشركة حلول تكنولوجيا الطاقة التقليدية والمتجددة مثل التوربينات البخارية والغازية والوحدات الهجينة لتوليد الطاقة التي تعتمد على الهيدروجين، بالإضافة لمولدات الطاقة والمحولات الكهربائية. في الوقت نفسه، تمتلك سيمنس للطاقة الحصة الحاكمة من أسهم شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة (SGRE) وهو ما يجعل منها كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. يشار إلى أنّ الحلول التكنولوجية من سيمنس للطاقة تساهم في توليد حوالي سُدُس الطاقة الكهربائية في العالم. يعمل في سيمنس للطاقة 100,000 موظف في أكثر من 90 دولة حول العالم، وقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 34.5 مليار يورو في العام المالي 2024. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.siemens-energy.com

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