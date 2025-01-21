تقييم وكالة ستاندرد أند بورز يأتي بعد حصول سينومي سنترز على تصنيف بدرجة BB - (مستقر) في نهاية العام 2024، مع الإشارة إلى مشاريع الشركة الواعدة في العام 2025

- (مستقر) في نهاية العام 2024، مع الإشارة إلى مشاريع الشركة الواعدة في العام 2025 تم الإنتهاء بنجاح من إصدار صكوك III في مارس 2024 وتجاوزت طلبات الشراء المبلغ الطلوب بمقدار 3.2 مرة

المملكة العربية السعودية: أعلنت سينومي سنترز، أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية، عن حصولها على تصنيف BB- لإصدارات الصكوك الثاني (2026) والثالث (2029) التابعة للشركة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1,585 مليار دولار أمريكي من وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز.

ويأتي هذا بعد منح وكالة ستاندرد آند بورز شركة سينومي سنترز تصنيف BB- (مستقر) في ديسمبر السابق، كما أشارت الوكالة إلى توقعات بنمو أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على مدار العام 2025. وأكدّت على الآفاق الإيجابية للشركة، وذلك بفضل إقبال الزوار القوي ومشاريع "الجواهر" الرائدة.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن تصنيفات الإصدار الثاني من صكوك سينومي المستحق في أكتوبر 2026 بقيمة 875 مليون دولار، والإصدار الثالث من صكوكها المستحق في مارس 2029 بقيمة 710 مليون دولار، مشيرة إلى استيفاء الصكوك لمعايير الوكالة للتقييم.

ويعكس تصنيف الوكالة العالمية الأداء القوي المستمر لشركة سينومي سنترز، حيث سجلت أحدث نتائج مالية للشركة في الربع الثالث من عام 2024 زيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي في إجمالي الإيرادات. وحققت سينومي سنترز نمواً مستقراً مع زيادة في الإيرادات بنسبة 2.9% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود الفضل في ذلك إلى افتتاح مشروع يو ووك جدة، وزيادة معدلات الإشغال، وزيادة مبيعات الوسائل الإعلامية والإيرادات الإضافية الأخرى.

وتمثل إصدارات الصكوك القائمة خطوة ماليّة استراتيجية لاقت استحساناً كبيراً لدى قاعدة مستثمريها الواسعة، وساهمت في تحقيق نمو مستدام للشركة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لدى سينومي سنترز: "نفتخر بتقدير وكالة ستاندرد أند بورز العالمية باستقرارنا والتزامنا باستراتيجيات النمو طويلة الأجل التي من شأنها أن ترتقي بمكانتنا بوصفنا أكبر مطوري ومشغلي مراكز التسوق وأكثرهم ابتكاراً في الشرق الأوسط". يفتح إصدارنا لهذه الصكوك آفاقاً جديدة للاستثمار، ويتماشى مع قيم شريحة كبيرة من مجتمع الاستثمار العالمي. اختارت سينومي سنترز الصكوك بهدف جمع التمويل وإبراز قيمها المؤسسية ورؤيتها للمستقبل."

وأضافت: "وتتطلع الشركة إلى تحقيق المزيد من النجاح والنمو في العام الجاري، حيث تشهد مشاريعها الرئيسية، جوهرة الرياض وجوهرة جدة، تقدماً ممتازاً مع ازدياد مستويات الطلب على الإشغال والتأجير في جميع مواقعنا."

لمحة عن شركة سينومي سنترز:

تُعد سينومي سنترز أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجحت الشركة في توفير مجموعة كاملة من مراكز نمط الحياة عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية في المملكة بما يلبي احتياجات التسوق ومتطلبات السوق المحلية.

وتضم محفظة أصول الشركة حالياً 22 مجمعاً تجارياً تضم أكثر من 4,500 متجر تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتشمل مشاريع الشركة العديد من مراكز التسوق والترفيه العصرية الشهيرة، مثل مول العرب في جدة والظهران مول والنخيل مول بصفته الوجهة المفضلة للمتسوقين في الرياض. ويقدر صافي المساحة التأجيرية لمراكز التسوق الخاصة بالشركة بحوالي 1.4 مليون متر مربع، كما تعد نقطة وصل مميزة للمتسوقين السعوديين بمجموعة متكاملة من علامات التجزئة الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

لمزيدٍ من المعلومات حول شركة سينومي سنترز، يرجى زيارة: www.cenomicenters.com

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