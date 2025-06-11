أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رويال للتطوير القابضة - المطوّر العقاري ذو الرؤية الطموحة والمتخصّص في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع العقارية الفخمة، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (ADX: ESG) - عن إبرامها شراكة استراتيجيّة مع شركة ساس العقارية، المطوّر العقاري المتخصّص في تصميم المساحات السكنية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتطوير أول مشروعٍ متكامل لها وهو عبارة عن مساكن فاخرة ذات علامة تجارية مرموقة بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي في جزيرة الريم - إمارة أبوظبي، على أن يحمل المشروع توقيع سلسلة الفنادق الفخمة "أوتوغراف كولكشن" من ماريوت.

وقد علّق طارق نزّال، المدير العام لرويال للتطوير القابضة، على أوّل محطّة رئيسيّة في مسيرة الشركة، قائلًا: "نفتخر بتعاوننا مع ساس العقارية لتطوير أول مشروع مساكن فخمة يحمل اسم "أوتوغراف كولكشن" في أبوظبي، فهي من الشركات الرائدة والمتميّزة في مجال تطوير المشاريع العقارية الفاخرة في الإمارات. ويُجسّد هذا التعاون الثقة الكبيرة باسم رويال للتطوير وبقدرتها على تسليم مشاريع عقاريّة استثنائيّة، لا سيّما المساكن الفاخرة ذات العلامة التجارية المرموقة. كما يُشكّل تعاوننا مع ماريوت طليعة المشاريع العقارية الفخمة التي سنُبرِزُ من خلاها قدراتنا على الابتكار والإبداع والتنفيذ بدقة واحترافية في إطار سعينا الدائم للارتقاء بمعايير الرفاهية وإثراء حياة الأفراد."

من جانبه، قال أحمد بن محمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة ساس العقارية: "يُسعدنا أن نُطلق هذا المشروع الاستثنائي بالتعاون مع رويال للتطوير القابضة وفنادق "أوتوغراف كولكشن" من ماريوت. هذه هي المرّة الثانية التي نتعاون فيها مع ماريوت، ما يُعبّر بوضوح عن رؤيتنا المشتركة والتزامنا بأعلى معايير الجودة في تطوير مشاريع المساكن ذات العلامة التجارية وتوفير التجارب السكنية المُختارة بعنايةٍ فائقة. لقد راكمنا خبراتٍ عديدة وبنينا سمعة قوية في سوق أبوظبي العقاري، لا سيّما من خلال عددٍ من المشاريع التي قمنا بتطويرها على جزيرة الريم، واليوم نحن مسرورون بتعزيز دورنا في تنمية هذا المجتمع النابض بالحياة الذي يُعتبر من أهم الوجهات للسكن الراقي وأكثرها حيويّة وطلبًا في العاصمة الإماراتية. هدفنا من خلال هذا المشروع الجديد أن نترك بصمتنا على المشهد العقاري المتغيّر ونقدّم أسلوب حياةٍ فريد يعكس مقاربتنا المتميّزة لمفاهيم الفخامة والتصاميم المتميّزة والحياة الهادفة."

كما صرّح سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الخاصة بالمشاريع الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا في شركة ماريوت الدولية قائلًا: "نعتزّ بتعاوننا مع رويال للتطوير القابضة وساس العقارية لنشيّد معًا أوّل مشروع مساكن فاخرة يحمل اسم سلسلة فنادق "أوتوغراف كولكشن" في أبوظبي. علامتنا التجارية معروفة برؤيتها المُبدعة وتصاميمها المُلفتة، وكلّ عقار يندرج ضمن محفظة "أوتوغراف كولكشن" المتنامية يمزج بين هذه المفاهيم باحترافيةٍ وأناقة، ليتميّز بأجوائه الحصريّة وتفاصيله الأصيلة وتجاربه الفريدة من نوعها".

الجدير بالذكر أنّ الإعلان عن الشراكة بين رويال للتطوير القابضة وساس العقارية من جهة والتعاون مع "أوتوغراف كولكشن" من ماريوت من جهة أخرى يأتي بعد أيامٍ قليلة فقط على إطلاق رويال للتطوير القابضة، مما يعكس الجهوزية التامة للشركة لدخول سوق العقارات الإماراتي بمشروعٍ سكني فاخر في قلب العاصمة أبوظبي إلى جانب شركاء مرموقين في قطاع العقارات الفاخرة.

نبذة عن رويال للتطوير القابضة

تأسّست رويال للتطوير القابضة عام 2025 وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري ومتخصّصة بالمشاريع الفخمة. تتبع رويال للتطوير القابضة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، وهي مجموعة رائدة تنشط في قطاعاتٍ متنوعّة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف رويال للتطوير القابضة إلى تصميم وتنفيذ مشاريع عقارية ترتقي بمعايير الرفاهية لتُثري أسلوب حياة الأفراد، وتلتزم ببناء مجمّعاتٍ سكنية عصرية تواكب متغيّرات السوق من خلال تقديم الحلول العقارية الشاملة والمبتكرة.

نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات (ESG)

تُعد مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ESG) - التابعة للشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC) – من المجموعات الرائدة التي تنشط في قطاعاتٍ متعددة تشمل حلول القوى العاملة، وسكن العمال والموظفين، بالإضافة إلى خدمات تنسيق الحدائق والزراعة، والتطوير العقاري، وإدارة المشاريع الهندسية، والخدمات المرتبطة بها في قطاعات البناء والتطوير والضيافة. من خلال مقاربتها المتكاملة للأعمال، تُقدم المجموعة حلولاً شاملة للجهات العامة والخاصة، وكذلك للمستثمرين، في كل مرحلة من مراحل المشاريع الموكلة إليها.

منذ تأسيسها عام 2008، شهدت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، التي تتخذ من أبوظبي مقرًّا لها، نموًّا ملحوظًا، حيث وسّعت أنشطتها لتشمل الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. وانطلاقاً من رؤيتها "أن تكون قوة رائدة في بناء مستقبل متين"، لعبت المجموعة دورًا محوريًّا في مسيرة الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدةً على رسالتها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيّف وتحقيق نجاح العملاء". بلغ إجمالي أصول المجموعة 3.68 مليار درهم إماراتي اعتبارًا من 31 مارس 2025، ومن المتوقع أن تشهد نموًا هائلاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

www.esguae.com

نبذة عن شركة ساس العقارية

تُعد شركة ساس العقارية من الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، وهي تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًّا لها. على مر السنوات الماضية، بنت الشركة سمعتها الراسخة في مجال التطوير العقاري التجاري والسكني وقطاع التجزئة وهي تشتهر بقدرتها على ابتكار مساحاتٍ مصمّمة بعناية بمت يُجسّد رؤيتها في بناء بيئات عمل وحياة استثنائية. كما تلتزم الشركة بتقديم مفهومٍ مختلف للعقارات الفاخرة عبر توفير الحلول المبتكرة التي ترسي معايير جديدة للجودة والرقي ورفاهية العيش.

www.saasproperties.com

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