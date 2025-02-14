تمكنت إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية من تحقيق إنجاز هام في مسيرتها لتطوير منظومة التنقل المستدام في مصر، حيث وصل عدد محطات شحن السيارات الكهربائية الي أقامتها الشركة في مصر حتى الآن إلى 200 محطة تضم أكثر من 700 نقطة شحن. هذا الإنجاز الهام يعزز من مكانة إنفنيتي كشركة رائدة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر، حيث تنتشر محطاتها في 16 محافظة مصرية.

وبفضل هذه الشبكة الواسعة من محطات الشحن، تتيح إنفنيتي لمالكي السيارات الكهربائية إمكانية الوصول بسهولة وراحة أكبر لحلول الشحن المتطورة، ليس فقط في الأماكن العامة ولكن أيضًا في أهم المناطق التجارية والمجتمعات العمرانية المغلقة. في الوقت نفسه تغطي شبكة محطات إنفنيتي الطرق السريعة الرئيسية، حيث تتضمن محطاتها شواحن سريعة تعمل بالتيار المستمر لدعم احتياجات المستهلكين المتزايدة خاصة مع مواصلة الدولة لجهودها في التحول نحو الاعتماد على حلول التنقل المستدامة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام إنفنيتي بدعم تحول مصر بصورة أوسع لبدائل الطاقة النظيفة والمستدامة، من خلال إتاحة حلول شحن السيارات الكهربائية في كبرى المدن المصرية والمناطق النائية. وتلعب البنية التحتية المتكاملة التي طورتها إنفنيتي دورًا رئيسيًا في زيادة انتشار السيارات الكهربائية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل الانبعاثات الكربونية في البلاد.

وتعليقًا على هذا الإنجاز الهام، قال السيد/شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية في شركة إنفنيتي: "إنّ وصول عدد محطات شبكتنا لـ 200 محطة يمثل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة في مصر. ولا يعكس هذا الإنجاز فقط جهودنا في تعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر، ولكنه يبرز أيضًا مساهماتنا في وضع أسس متينة لغدٍ أكثر استدامة للأجيال القادمة. إنّ رؤيتنا في إنفنيتي تتمثل في الوصول إلى 1000 نقطة شحن بحلول الربع الأخير من 2025. إنّ وصول شبكتنا إلى 16 محافظة يؤكد التزامنا بجعل السيارات الكهربائية بديلًا عمليًا ومتاحًا لجميع المصريين."

يأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية إنفنيتي الشاملة لإقامة منظومة متكاملة واعتمادية للسيارات الكهربائية في مصر، بما يتيح للأفراد والشركات الاعتماد على حلول وبدائل تنقل صديقة للبيئة. فمن خلال إقامة أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في مصر، تسعى إنفنيتي لتأسيس مستقبل مستدام للجميع. وتطمح الشركة إلى تعزيز دورها الريادي لتصبح لاعباً أساسياً في مجال شحن السيارات الكهربائية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

نبذة عن شركة إنفنيتي

تأسست إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكافة الأحجام وفي العديد من القطاعات. تعتمد إنفنيتي على العديد من المصادر المختلفة لتوليد الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل المخلفات لطاقة، كما تمكنت من تطوير حلول تكنولوجية أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وحلول شبكات محطات شحن السيارات الكهربائية (EV)، هذا بالإضافة لحلول تكنولوجية إضافية مثل حلول بطاريات تخزين الطاقة وشبكات نقل الطاقة.

وفي عام 2020، تعاونت إنفنيتي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في تأسيس شركة إنفنيتي باور والتي تُعد حاليًا أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في أفريقيا والعالم والتي تتخصص بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول التكنولوجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تتمتع الشركة بخبرات واسعة تمثل مزيجًا من خبرات الشركتين المؤسستين لها، واللتان تمتلكان سجلًا استثنائيًا من النجاحات والإنجازات في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، كما تمتلك إنفنيتي باور محفظة تشغيلية هائلة لمحطات ومشروعات الطاقة المتجددة في كل من مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، حيث تستهدف إنفنيتي باور أن تصل القدرات التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة الخاصة بها إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030.

أما عن حملة أسهم مجموعة إنفنيتي فهم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية

قامت إنفنيتي، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر وأفريقيا، بتأسيس إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية عام 2018 بغرض إقامة وتشغيل شبكة واسعة لمحطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية. واليوم تدير إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية الشبكة الأكبر والأسرع نموًا من نوعها لشحن السيارات الكهربائية في مصر وافريقيا. لقد تمكنت الشركة من خلال الشراكات المتميزة التي عقدتها مع العديد من القطاعات، مثل القطاع التجاري والقطاع العقاري وقطاع التجزئة ومحطات الوقود، من تقديم حلول شحن مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. من ناحية أخرى يمكن لقائدي السيارات الكهربائية التحكم في شحن سياراتهم والحصول على الدعم الفني الذي يحتاجون إليه في أي وقت، بفضل تطبيق إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية وكذلك الخط الساخن لخدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تضم شبكة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية حاليًا 200 محطة و700 نقطة شحن منتشرة في 16 محافظة، وهو ما يتيح لقائدي السيارات الكهربائية أعلى مستويات الراحة عند شحن سياراتهم في أي مكان يذهبون إليه.

-انتهى-

#بياناتشركات